Eugenio Belgrano: "Las personas sin hogar existen porque se ha convertido en una profesión"

Existen políticos, o candidatos a ello aunque insisten en no presentarse como ellos y parecer que están vacíos de ideología, que solo son capaces de intentar hacerse un hueco con ruido, pero poco más. Una controversia hueca, pero al fin y al cabo controversia. Dentro de la carrera que se está produciendo entre algunas candidaturas fuera de los partidos tradicionales en el camino para intentar hacerse con el bastón de mando de Cádiz capital, este jueves ha destacado la última incursión del alcaldable por Ahora Cádiz, Eugenio Belgrano, al mostrar su opinión sobre las personas sin hogar y el trabajo que intentan hacer con ellas las administraciones para mejorar su situación. Belgrano ha ido más allá al considerar que esta labor se ha convertido en un "negocio" e, incluso, la llega a comparar con el narcotráfico, pero de la manera más desafortunada posible.

En un vídeo que se está replicando por varias cuentas de Twitter (y del que existe una versión más amplia, pero igual o más controvertida, compartida por su número 4, José Antonio Domínguez Altamirano), se deja una de las perlas más desafortunadas de la actual campaña electoral: "La droga existe porque hay que crear puestos de trabajo para luchar contra la droga. Las personas sin hogar existen en el mundo entero porque se ha convertido en una profesión". Es decir, este argumento deja entrever que se crean problemas sociales graves para que se puedan crear empleos para intentar erradicarlos. Una sentencia con un punto conspiranoico.

Si ese vídeo fuera así te aplaudiría, pero como lo HAS CORTADO, solo te retratas a ti mismo. No saques las cosas de contexto para parecer profesional y cada cosa por su nombre. Búscate otra “profesión”. pic.twitter.com/lX4VMZoQfQ — Jose Ant. Altamirano (@jose_domal) May 25, 2023

Ya en la versión ampliada, se le intenta dar un poco de contexto a la frase, aunque no sirve para mejorarla. Así, sobre las políticas sobre las personas sin hogar, Belgrano asegura que "nos estamos gastando al mes más de 140.000 euros mensuales sin contar mantenimiento de edificios y los gastos que conllevan. Y yo me pregunto, si tengo 100 personas sin hogar en la calle y me gasto 140.000 euros, ¿cómo es que tengo a una persona en la calle durmiendo?".

Ante esta cuestión, Belgrano defiende sin reparos que "las personas sin hogar se han convertido en un negocio. Es más, todas las personas que estaban en esas listas en 2015 (por el actual equipo de gobierno), que son muchos trabajadores sociales, hoy en día trabajan gracias a esto y viven de las personas sin hogar". Y tras esto, llega el remate final: "Esto es como la droga, la droga existe porque hay que crear puestos de trabajo para luchar contra la droga. Pues las personas sin hogar existen en el mundo entero porque se ha convertido en una profesión". Es decir, hay que darle las gracias a los narcotraficantes por crear puestos de trabajo en la lucha contra ellos... Pues gracias a que hay personas que viven en la calle hay trabajadores sociales que tienen trabajo.