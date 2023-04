Eugenio Belgrano: "No vamos a dejar la ciudad en manos de partidos que tienen intereses en Sevilla"

Gaditano del Mentidero de 35 años, es conocido en Cádiz por su alma emprendedora con proyectos patrimoniales y relacionados con el subsuelo de Cádiz y por una empresa de taller de patinetes eléctricos. Desde hace unos meses, y tras una experiencia fallida en Ciudadanos, encabeza la candidatura de Ahora Cádiz a la Alcaldía, un partido independiente de carácter muy localista.

-¿Por qué se ha decidido a dar el paso para presentarse como candidato a la Alcaldía de Cádiz?

-En primer lugar por amor por Cádiz y por responsabilidad. Soy joven y veo que esta es una ciudad de oportunidades pero se convierte en una ciudad de incomodidades. Veo que todo lo consigo lograr desde el mundo privado y lo complicado que lo hacen los políticos y viendo que ciudades vecinas crecen y Cádiz se viene abajo. Como amante de Cádiz, quiero seguir en Cádiz, que mis amigos estén en Cádiz, mis familiares y los gaditanos y para eso creo que necesitamos crear un espacio que solo piense para el gaditano y la gente que vive en Cádiz.

-Lo suyo ha sido una especie de proceso participativo porque antes de partido fue una plataforma ciudadana.

-Llevan mucho tiempo diciéndome amigos y conocidos que teníamos que hacer algo, que teníamos que luchar por la ciudad. Digamos que es algo que ha estado ahí pero nadie se ha remangado y ha dicho “vamos a hacerlo”. Creamos primero una plataforma para buscar esos encuentros en común de diferentes ámbitos de Cádiz, del social, empresarial, asociativo, vecinos normales, para analizar el problema de Cádiz y ver las posibles soluciones. Viendo que tenías un buen equipo y que estabas bien respaldado y el panorama político que teníamos, que estaban basados en modelos antiguos donde se miran más por ideologías o por intereses en Sevilla o Madrid que por Cádiz, es cuando vimos que por responsabilidad es cuando teníamos que formar el partido político Ahora Cádiz.

-¿Cuántas personas hay ahora en ese partido?

-Es complicado analizarlo porque el manifiesto lo firmaron cercada 4.000 personas. Pero lo que es el día a día, el núcleo fuerte, estamos en torno a 100 personas los que somos militantes pero tenemos muchas personas simpatizantes porque nosotros no nos queremos meter como esas viejos partidos políticos y tatuarte las siglas. Nosotros buscamos ciudadanos que me da igual la ideología que tengan sino que nosotros solo le pedimos que la dejen fuera y tengan una común que sea Cádiz y materia gris es la que necesitamos y sus ideas de ciudad porque al final esto es un proyecto de todos. Aquí hay propuestas que le van a gustar a una parte de la población y otras que no pero ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Y hemos conseguido hacer algo que no ha conseguido el pleno de Cádiz y es llegar al consenso. En esas mesas hay personas de todas las ideologías y son capaces de llegar a un consenso cuando hay un estudio de que eso sería positivo para Cádiz.

-En Cádiz hay una maldición sobre los proyectos independientes ya que nunca ha conseguido nadie un concejal. ¿Cree que va a poder traspasar esa barrera?

-Creo que Ahora Cádiz va a ser el partido decisivo para este próximo 28 de mayo. La Alcaldía depende de Ahora Cádiz y por las sensaciones que tienes en la calle creemos que no solo vamos a tener la representación sino la Alcaldía, no con mayoría absoluta por supuesto, pero ya lo he dicho muchas veces que si la Alcaldía depende de Ahora Cádiz, la Alcaldía será de Ahora Cádiz. No vamos a dejar la ciudad en manos de partidos que tienen intereses en Sevilla. No estamos por dinero ni por mantener una estructura sino por convencimiento de que tenemos que hacer esto por la ciudad, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestra vida y esto lo hacemos por responsabilidad.

"Para mí en el siglo XXI la izquierda y la derecha no existen en el contexto que lo hablan"

-¿Entonces qué harían en el Pleno de investidura si consiguen representación?

-Nosotros nos votaríamos a nosotros mismos. Y haríamos una negociación y haríamos una propuestas a todos que si de verdad, como ellos dicen, que vienen a hacer municipalismo y que solo le importa Cádiz, aquí tenemos un espacio para que todas las fuerzas se sumen a Ahora Cádiz.

-Usted en su discurso repite una y otra vez la palabra Cádiz. ¿Pero en algún momento tiene que haber ideología en el momento que toma posición por una cosa o por otra?

-¿Pero qué es ideología? Ahora nosotros estamos haciendo aquí ideología. El problema es adonde han llevado el debate de la ideología, a un debate absurdo. Para mí en el siglo XXI la izquierda y la derecha no existe en el contexto que lo hablan. Hay ayuntamientos de derechas haciendo políticas de izquierda y viceversa. A final estamos hablando de municipalismo. Aquí no venimos a hacer leyes sino a mandatar. Las leyes nos la ponen la Junta, el Estado, Europa y nos gusten o no hay que cumplirlas. Yo siempre lo digo. Es como si votamos al presidente de nuestra comunidad de vecinos porque es de izquierdas o de derechas. No, lo votas por si el ascensor se estropea, para que gestione la ITE o un proyecto. No votas al presidente de tu comunidad para que salve el Sahara.

-A veces los periodistas os colocamos a cada uno en una lugar y de independientes está usted e Ismael Beiro, pese a que este está bajo el manto del andalucismo. ¿Cree que le puede perjudicar que le metan en el mismo saco y que le vean como una opción poco seria?

-Creo que los periodistas deberían tener un poco de responsabilidad en ese aspecto y que vean lo que hay detrás de cada uno. Ismael Beiro viene con Andalucía por Sí y con unas siglas que tienen intereses más allá del río Arillo. Ismael Beiro no es el que va a tomar las decisiones, sino que lo van a hacer sus jefes, como le pasa a Bruno, que su jefe es Juanma Moreno y el día que haya que poner en la mesa algo que hay que poner en el equilibrio a Cádiz, Bruno no va a hacer lo que él quiera sino Juanma Moreno. Igual que Óscar Torres o David. La jefa de David de la Cruz va a ser Teresa Rodríguez y a la vista está que se está metiendo por medio para ver si David tiene que pactar con Izquierda Gaditana o no. Tienen jefes. Nosotros no tenemos jefes. ¿Sabe cuál es el jefe de Ahora Cádiz? Cádiz, por eso nos podemos llamar independientes. Las decisiones de Cádiz se tomarán en Cádiz, no Juanma Moreno, Teresa Rodríguez, Espadas u otras personas.

-En el debate comentó usted que una vez que conoció a Ciudadanos, donde fue en las elecciones de 2019 como número 4 e independiente, que ya había conocido y sabido cómo funcionan los partidos con una estructura nacional. ¿Eso le ha influido a la hora de la creación de este proyecto local?

-Muchísimo. A mi me han llamado todos los partidos políticos que están en el arco plenario para que pertenezca a ellos. En su día Ciudadanos me dijo que le gustaba mi figura de autónomo, empresario, joven, amante de mi ciudad y yo les dije que no militaba en ningún partido y que lo que quería era un proyecto claro para la ciudad, en un modelo económico que apoyara en los jóvenes y acepté y colaboré en hacer ese programa electoral y cuando vi como funcionaba, que las decisiones se tenían que mandar y que las las cosas se tenían que justificar bajo un programa marco que tenían, dije "esto cómo va a ser". Cómo me van a decir en Madrid cómo tengo que salvar el castillo de San Sebastián. Eso no puede ser. Eso no vale. O cómo me pueden decir que no puedo atacar a la Junta de Andalucía porque Ciudadanos está en el gobierno con el PP. Y no podíamos decir nada del hospital y eso es traicionar a Cádiz, a mis principios y a mi ideología.

-Usted es empresario, emprendedor. ¿Ese perfil puede favorecerle a la hora de enfrentarse a la gestión de una ciudad?

-Por supuesto. Yo creo que cualquier autónomo puede hacerlo mejor que cualquiera de los políticos que están ahora mismo en el arco plenario. Si ellos se equivocan con el dinero, no pasa nada porque es el dinero de todos nosotros pero los autónomos venimos con el ADN de que si nos equivocamos una sola vez, nos vamos a la ruina con nuestra familia y encima de por vida. Nosotros estamos calculando, midiendo y sabemos lo que es una inversión en activo y lo que es una inversión en pasivo. Nosotros vamos a invertir en activos porque es lo que Cádiz necesita. El problema está en que ahora el beneficio de la inversión en la ciudad es para unas siglas políticas y yo quiero que los beneficios sean para los gaditanos. Ahí están nuestras medidas sobre los aparcamientos que la gente nos pregunta que cómo vamos a hacerlos. Pues lo vamos a hacer con gestión.

"No somos una candidatura populista. Huimos de ello porque todo lo que decimos lo vamos a hacer"

-¿Representa una candidatura populista?

-En la vida. Salimos corriendo del populismo porque todo lo que decimos se va a poder hacer y creo que choca porque a mí mismo cuando escucho a los políticos hablando me pregunto que cómo van a hacer eso. Todo lo que estamos diciendo me pueden poner delante de todo el equipo técnico que puedan tener tanto de la oposición como del equipo de Gobierno para poder justificar cada uno de los proyectos. Vamos a justificarlos bajo un modelo económico y tiene que estar claro que se pueda hacer. Hay cosas que son complicadas yo estoy acostumbrado al mundo real, al mundo de las complicaciones, a que si se cierra una puerta no vamos a llamarla una vez sino diez veces porque queremos sacar el proyecto.

-¿Cuál es su opinión sobre el alcalde como gestor?

-Yo creo que José María González ‘Kichi’ es una persona a la que esto le ha venido grande, que no ha sabido gestionar, no ha sabido rodearse de un equipo de profesionales, que es lo mas importante a la hora de gestionar algo, tener un teléfono del que sabe en cada materia porque es imposible saber de todas ellas, y se ha convertido lo que tanto odiaba, en el PP de la época de Teofila. A la vista está que su última política ha sido de mamotretos, en vez de políticas para el ciudadano. Políticas a falta de dos meses para las elecciones de dejar endeudada a la ciudad con 48 millones de euros, políticas de hacer una fuente de un millón de euros, de palos selfies de 4.000 euros… Todo lo que criticó en el año 2015 es en lo que se ha convertido. No solo él, sino su equipo y su candidato, porque no hay que olvidar que lleva ocho años trabajando con él. Para mí todos son culpables de cómo está en la ciudad.

-Usted está ahora metido en un proceso judicial donde se tiene que sentar próximamente en el banquillo de los acusados por el tema de sus iniciativas arqueológicas. ¿Esto puede ser algo que le puede perjudicar y el arma perfecta para que le ataquen por ahí?

-Es un tema que me hace hasta gracia porque como he dicho son cuestiones de diez o 15 años que dicen que no estaba justificado pero sí lo estaba, tenían sus permisos, licencias y como digo el tiempo nos dará la razón y no hay nada. La oposición lo utilizará para tirarme piedras. Si vemos que hasta los políticos no están diciendo nada es porque saben que no hay nada.

-Llama la atención que David de la Cruz, que es el candidato que ahora mismo es del Gobierno, a usted le da cierta relevancia y ha tenido alguna trifulca con él a través de las redes sociales.

-Ellos saben que nosotros le desbancamos a ellos y al PSOE. Para mí Adelante Andalucía y el PSOE es lo mismo porque ya tienen hablado el siguiente pacto. Otra vez le volverían a dar el cheque en blanco. Ellos han hecho ya tres encuestas y no las han hecho públicas porque los resultados no gustan. No solo no tienen mayoría absoluta incluso pactando entre los dos y saben que Ahora Cádiz viene fuerte y eso que somos muy difíciles de encuestar. Incluso en la última encuesta está hasta trucada donde dice que si votaría Adelante Andalucía-Kichi?

-Usted se ha salido del camino marcado de que todo el mundo quiere que en Valcárcel vaya una Facultad de Ciencias de la Educación. Una opción arriesgada por su parte cuando casi toda la opinión pública le da el beneplácito a ese proyecto. Justifique su postura, por favor.

-A todo el mundo que se lo he explicado me ha dado la razón. Esa es la diferencia de Ahora Cádiz con el resto de los partidos políticos. Ellos buscan un titular y nosotros buscamos lo mejor para Cádiz, un modelo sostenible. El principal problema de Cádiz es la vivienda. En Cádiz salen como mucho cien viviendas de alquiler de larga duración al año y encima con precios insostenibles para el gaditano por la inflación que hay tanto en la venta como en el alquiler. En el modelo de ciudad que pretendemos hacemos igual que los empresarios cuando vamos a hacer un proyecto, donde hacemos un modelo de negocio y dónde vamos a montar el negocio porque nos va a dar un resultado positivo. Pues eso también lo hemos hecho con la ciudad.

Si yo tengo que meter a 3.000 estudiantes en una ciudad que es una isla , que tenemos la insularidad y con el casco histórico en el extremo de la ciudad lo que me va a pasar es que estos van a buscar vivienda. Nos dicen que se pueden construir residencias pero vas a convencer al estudiante que el primer año va a estar en una pero en el segundo quiere estar en un piso con sus amigos. Y al final el inversor, el capital extranjero y el de Cádiz ve la oportunidad de negocio. Si yo tengo una propiedad privada y se la alquilo a usted, durante siete años le tengo que ver la cara porque me tengo que acoger la Ley de Arrendamiento Urbano, pero si alquilo por habitación me estoy acogiendo bajo un contrato por el Código Civil y alquilo a 300 euros por habitación y encima en las zonas comunes puedo entrar con mi llave y si hace algo malo, lo puedo poner en la calle porque no está acogido por la LAU, y encima le puedo poner un contrato restrictivo y encima en los tres meses de verano tengo el alquiler turístico. Han creado el negocio perfecto. Por eso donde mas pisos se venden de Cádiz es en Sevilla y otros sitios donde el capital está mucho más fuerte en Cádiz. Si hacemos eso, la ciudad se va a al garete y el gaditano se va a tener que ir de Cádiz, Ya nos vendieron la moto en su día con el Mora, vamos a quitar el hospital, vamos a poner la universidad y vas a sacar un montón de empleo en el barrio del Balón. ¿Alguien ha visto ese empleo?. Pues lo mismo pasaría con Valcárcel pero encima sumaríamos el problema de la vivienda que es su principal problema. Hay quienes me dicen que van a venir jóvenes a Cádiz pero a costa de que se vaya la gente de Cádiz.

-¿Y qué debe ir entonces allí según su opinión?

-Pues nosotros tenemos un proyecto que queremos sacarlo próximamente porque es uno de nuestros proyectos estrella que presentaremos más adelante y sería vital porque mejoraríamos mucho la ciudad en activos y no en pasivos. Las que vemos hasta ahora nos generan más y más gasto a la ciudad y eso no pude ser.

Por ejemplo eso es lo que pasa con el bosque urbano que propone David de la Cruz. Si no hay jardineros para cubrir el Parque Genovés. Si ahora tenemos una plantilla de 47 jardineros que es lo que hay ahora mismo y tenemos la mitad menos de jardineros que hace 20 años con un 50% mas de zonas verdes en la ciudad y no solo capaces de mantener los alcorques limpios y los árboles cuidados. ¿Con eso me van a hacer un bosque? Vamos a hablar primeramente de cómo vamos a gestionar lo que tienes y ya hablaremos de crear nuevas zonas verdes. Es muy bonito lo de la Agenda 2030 pero eso hay que cuidarlo.

-Entre los proyectos que usted propone está el de aumentar la altura en los edificios, pero para eso haría falta una modificación del PGOU.

-Depende del solar. Pues en este permiten cuatro plantas y tantos metros cuadrados. Nuestra idea es que sea en extramuros, porque siempre hay que respetar ese Cádiz de los 3.000 años que no ha respetado ni este gobierno ni el anterior con las promociones que incluso Procasa ha hecho verdaderos atentados con la línea arquitectónica que ha seguido. Pero creo que en extramuros es crecer hacia arriba. Para mí es un atentado que en Cádiz se construya en un solar un edificio de cuatro plantas, Aunque sea una inversión privada, el Ayuntamiento tiene que velar para que el inversor que venga a Cadiz sea potente y que construya para arriba y aprovechar la ley de vivienda que va a ser aprobada por el Gobierno central y que está aprobada en otros países de Europa, que hay una manera de compensar a ese promotor y es que tienes este solar y te voy a dejar de construir de manera sostenible que no son rascacielos, sino edificios como los que se han construido en los años 60-70-80 de Loreto, la Laguna etcétera que son edificios entre 12 y 15 plantas de altura y que el 30% de esas viviendas sean públicas e incluso con financiación al cien por cien.

Ya no es que hay gente que está en el paro o el que está en la calle no pueden acceder a una vivienda, sino que gente con una nómina normal no puede acceder a la vivienda porque al banco y solo le da el 80% y eso es lo que le esta pasando a los jóvenes, porque tienes que tener 40.000 euros ahorrados. Tenemos que trabajar para que Cádiz se consolide, para que las personas puedan hacer su estructura familiar y ahí tiene que estar el Ayuntamiento porque es la única manera que tiene para crecer el producto interior bruto de la ciudad y crear economía.

Todo esto va de crear economía. No vale que venga aquí a trabajar, ganes tu sueldo y te vayas después a San Fernando o a Chiclana a vivir. Te gastas aquí una mínima parte y el 90% de tu sueldo te lo gastas en San Fernando. Porque lo que hago es generar dinero en Cádiz que sale para fuera. Hay que hacer todo lo contrario. Yo le digo que esto ningún político de lo que se presentan, son conscientes.

"Todos los candidatos comen de la política, menos Beiro y yo"

-¿Pero Cádiz está preparada para aumentar su densidad de población?

-Hsta 135.000 habitantes es el tope de Cádiz. No nos podemos ir a los 160.000 habitantes porque antes vivían siete personas en una vivienda y eso era insostenible. Soy una persona que conoce cada cosa que pasa en Cádiz y como se vio en el debate me conocía mejor las ordenanzas que el propio candidato del partido que lleva ocho años en el poder y que ha estado en el equipo de ellos desde entonces.

-Usted tiene una empresa dedicada a la movilidad urbana, ¿qué le ha parecido la política que ha llevado el equipo de Gobierno en este aspecto?

-Para mí sostenible porque los empresarios miramos a largo plazo. Nosotros nos dedicamos a las personas que tienen que hacer su vida y su día a día en la ciudad y Cádiz para ellos es una ciudad perfecta porque es compacta , es pequeña y para el tema de movilidad todo lo que se te ocurra está bien pero hay que hacerlo de manera sostenible. Este es el ejemplo de un proyecto que es bueno, como un carril bici, que es un proyecto social, medioambiental y lo ha convertido en algo negativo porque ha eliminado el aparcamiento. Primero tenía que haber hecho las bolsas de aparcamiento antes del carril bici. No puede eliminar sin crear. Nosotros vemos que mi empresa va bien pero cuando dentro de unos años no tengamos vecinos y solo turistas, ¿quién va a arreglar un patinete? Funcionará el alquiler de patinetes pero vendrá una franquicia mucho mas grande y se comerá nuestro negocio. Yo veo un modelo de ciudad para diez años que queremos aplicar desde ya. Yo veo a Cádiz como un cuarto desordenado. En el momento en el que te metes y te pones a trabajar ocho horas, vas a poder ir reestructurándolo todo.

"José María González 'Kichi' se ha convertido en lo que tanto odiaba en 2015"

-¿No tiene la sensación de que estamos en el día de la marmota, en el que siempre habíamos de bolsas de aparcamiento y otros proyectos pero que realmente nunca se llevan a cabo? ¿Cree que falta determinación a la hora de hacer ciertas cosas?

-Yo no creo ni que sea eso sino quién controla eso. ¿Lo controlan los partidos que están aquí u otras ciudades? Es que aquí estamos hablando de intereses. Aquí hay intereses muy gordos detrás de todo esto para que Cádiz no crezca. Es que Cádiz está perdiendo el liderato como capital de provincia y las administraciones se están duplicando. Eso lo están haciendo cabezas pensantes que están fuera de Cádiz y que están aquí sus marmotas. Fíjese cómo nos dieron coba con la Zona Franca, cómo se la llevaron. Montaron una zona franca en Sevilla cuando era ilegal montar zonas francas y el PSOE y el PP lo permitieron y por eso la Zona Franca de Cádiz no funciona porque el empresario tiene los mismos incentivos en Sevilla que en Cádiz. Esto va con votos porque el PP tiene 15.000 votos en Cádiz y el PSOE 10.000 y en Sevilla tienen 400.000.

Si yo mañana llevo al arco plenario denunciar esa zona franca ilegal de Sevilla y ver jurídicamente si eso se hizo mal, ¿usted cree que el PP y el PSOE me van a votar a favor? Pues no porque van a venir Juanma Moreno, Espadas o incluso Teresa Rodríguez para decir que no porque ellos van por las autonomías, las diputaciones porque tienen que mantener una estructura y para todos los alquileres de los locales que tienen, los sueldos...

-¿Cómo va a ser su plan de trabajo de aquí a la campaña y en cuanto a la lista y demás?

-Calle, uno a uno y haciendo lo que siempre he hecho, estar en la calle. Cuando voy a los sitios me llama la atención que a los candidatos a la Alcaldía les tienen que explicar cómo está el boquete en tal calle, la farola que se ha caído, la persona que está pasándolo mal. Esto lo estoy haciendo yo toda la vida porque nos conocemos cada rincón y aún así cada día descubrimos cosas nuevas cada vez que empezamos a mirar debajo de la alfombra. Por lo tanto seguir una línea de trabajo como la que estamos haciendo, constante, intentando crear un proyecto sostenible pero muy egoísta para el gaditano o mejor dicho, muy egoísta por Cádiz, porque como siempre decimos, el gaditano cae donde le da la gana. Aquí hay personas que han venido a Cádiz y que ya llevan el espíritu fenicio en la sangre.

-¿Y la lista?

-Pues con la lista tengo un equipo tan grande que cuesta trabajo poner. En la lista hay gente que me puede sustituir y que son mucho mejores que yo. Si yo los veo y me veo rodeado y digo “es que tengo un equipo que es mejor que yo”. En Cádiz hay mucho talento y hay gente que vienen de otros partidos. Tengo a gente de Adelante, del PSOE, del PP, gente que eran súper útiles, sobre todo con un perfil joven. Y que no se le escuchaba y profesionales en cada campo, con unas ideas brillantes que hay que meterlas en la ecuación. Ahora Cádiz es un espacio en común para todos los gaditanos.

-¿Su candidatura puede correr el riesgo de ser calificada como experimento?

-Yo creo que tenemos una base que hay muchas personas que ya me conocen y los que conocen saben la seriedad que tiene Eugenio Belgrano. Lo que pone aquí Eugenio Belgrano es su nombre y su marca. Eugenio Belgrano el que lo ha seguido durante años todo lo que ha querido lo ha conseguido de manera constructiva, de manera positiva y que hasta en los peores momentos ha sabido reflotar e incluso ayudar al que lo necesita.

El que no me conoce tengo que trabajar para que me conozca, para que tire de hemeroteca y vea todo lo que he sido capaz de conseguir, porque de todos los que nos presentamos soy el más joven y el único emprendedor. Todos comen de la política, todos viven de ella, menos Beiro.

"Lo que pedimos es que los gaditanos sean egoístas por primera vez"

-¿Entendió por qué no fue Ismael Beiro al debate?

-Porque no puede hablar de Cádiz. Es como yo digo y ojalá que pudiera tener un cara a cara con cada uno de ellos, con Bruno. Óscar, David… y mirarnos a los ojos de verdad y que la gente valore de verdad si están por amor a Cádiz o por mantener su estilo de vida y por sus partidos políticos.

Lo que pedimos es que los gaditanos por primera vez sean egoístas consigo mismos, con la ciudad, que miren los programas electorales, que miren a los ojos a los candidatos y quienes están mirando por la ciudad y quienes por sus siglas, por su ideología y por Sevilla. Sé que es un mensaje super duro pero es la realidad. Ellos dependen de unas siglas, de una ideología y de Sevilla Aquí tiene que mandar el Pleno de Cádiz y tiene que ser soberano y no que el 80% de los acuerdos plenarios no se han cumplido y no se fiscalizan los contratos públicos.

-¿Cree que Cádiz es una ciudad dormida desde el punto de vista ciudadano, que somos demasiado conformistas?

-Yo creo que Kichi ha conseguido callar la lucha de calle. Ahora mismo la lucha de calle está calla porque Kichi nos ha dormido. Se vio en el Carnaval. Ahora con el árbol caído es cuando han salido algunos. A otras personas se lo hubieran comido y hasta el carnaval ha despertado. Cádiz está dormida porque nos han dormido adrede. Ni al PP, PSOE ni Adelante le convienen enfrentarse entre ellos porque quieren mantener estructura y les interesa a todo el mundo que no pase nada.