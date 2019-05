Si se hace una rápida visual a la lista que presenta Ciudadanos en Cádiz para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, además de su candidato, Domingo Villero, la persona más reconocible de la candidatura es Eugenio Belgrano. Espeleólogo y empresario cultural, da el salto a la política como independiente en el número cuatro. Su entrada en este mundo la hace gracias al ofrecimiento del partido que lidera Albert Rivera, aunque considera que su actividad no va a cambiar mucho por lo realizado hasta ahora en el ámbito patrimonial. “Cuando me he dado cuenta, esto es lo que llevo realizando toda mi vida, aunque ahora estoy respaldado por un equipo humano y de gestores que va a saber transformar las ideas en algo positivo para la ciudad”, explica Belgrano sobre sus primeros pasos en este campo.

Reconoce que en el momento en el que le ofrecieron formar parte de la candidatura “me tenía que pensar lo de entrar en política porque tengo empresas y me gusta el mundo empresarial”. Sin embargo, dio el sí al pensar que “sería lo mejor para la ciudad porque estaba un poco cansado de ser espectador y de aportar tanto desde el mundo privado, por lo que me daban la oportunidad de pasar a la acción”.

Entre las bonanzas de la formación naranja, resalta que “me gusta porque apoyan a los empresarios y a los pequeños autónomos, y tienen mi visión de crear economía y empleo, y de modelo de ciudad”. Pero sobre todo, lo que a Belgrano más le llamó la atención fue el apoyo a la cultura desde la base. “Los que están detrás de Ciudadanos han estado durante estos cuatro años en todos los actos culturales y patrimoniales que se han organizado en la ciudad, y eso no lo puede decir ningún partido político. Yo, como empresario, soy testigo es esto”, afirma.

Sobre Cádiz, considera que “es una ciudad de oportunidades porque está todo por hacer, por lo que solo hacen falta personas con ideas y que sepan gestionar”. Junto a esto, una de las frases que suele repetir en sus análisis sobre la capital gaditana es que “tiene que recuperar su espíritu fenicio”, lo que en aquella época, en “la romana y en el siglo XVIII” le llevó a ser una “potencia mundial”, mientras que en la actualidad se encuentra inmersa en “una espiral negativa”.

De las reacciones de su entorno cuando supo la posibilidad de presentarse en una lista para las elecciones, cuenta que le dijeron que “estaba loco porque tengo mi trabajo y no necesito buscar un puesto en la Administración”. Sin embargo, al ponerla una balanza, se decantó por entrar en la candidatura al preguntarse “qué puedo hacer por Cádiz”.

Asegura que por adentrarse en este complicado mundo “no voy a dejar de saludar a nadie porque sea de otro partido”. Por eso, resalta que “quien me dé la espalda o quien me deje de ayudar, esa persona no se debería llamar gaditana”.