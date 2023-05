Marina Liberato: "Podemos puede servir de pegamento entre los otros dos partidos de izquierda”

Marina Liberato es una gaditana que nació en Australia cuando su padre se desplazó allí para trabajar pero que se ha criado toda su vida en el triángulo entre la plaza de las Flores, el Balón y La Viña. Tras no llegar a un acuerdo para la confluencia con Adelante Izquierda Gaditana encabeza la primera candidatura con el nombre de Podemos en la capital gaditana.

-¿Cómo ve estas elecciones desde el punto de vista de Podemos y general?

-Estas elecciones en Cádiz son las más abiertas y las que más impredecibles van a ser. Los sondeos en Cádiz no sirven de mucho. Esto es como el poniente y el levante, te dicen que va a llover y te salta el levante y ya no llueve y hace un calor que te mueres y al contrario. La peculiaridad de esta ciudad hace que tengas que trabajar el doble en campaña por eso mismo. Aparte de que son 11 candidaturas, la desafección de la gente, hace un año que fueron las andaluzas... Por otro lado, muy contenta e incluso con sorpresa de la acogida que ha tenido la candidatura única de Podemos. Se han acercado no sólo la gente de Podemos, sino de la calle y amistades que hacía mucho tiempo que no tenía noticias que te buscan por todos lados. Es una mezcla de emociones que es lo que somos.

-¿Cree que al ir por separado de Adelante Izquierda Gaditana les puede perjudicar o va a sumar?

-Yo creo que vamos a sumar. Mientras que estábamos con la confluencia yo estuve viendo los datos y en todos, tanto unidos como separados sacábamos lo mismo. Creo que por separado se puede ganar más y se puede garantizar de verdad que las políticas se lleven a cabo por cada partido. Además, es una muestra de respeto para la ciudadanía, que sabe lo que está votando y que después se va a cumplir.

-Podemos es una marca ya conocida. ¿Eso les puede beneficiar?

-Está claro. Cuando vas a un colegio electoral hay una serie de papeletas que son absolutamente reconocibles que son PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Vox. El resto tienes que ponerte a buscarlas. La marca también favorece.

-Podemos ha estado en los últimos años muy en segundo plano en la ciudad. ¿Creen que ahora han conseguido más visibilidad y que dentro de la confluencia se iban a perder?

-Quienes hemos mantenido el perfil bajo hemos sido nosotros por el propio círculo en decisión asamblearia, precisamente para no perjudicar y ser responsables con el gobierno progresista y de izquierdas de la ciudad y teníamos responsabilidad de tener ese perfil bajo. No podíamos salir en contra del Ayuntamiento porque no lo iban a entender porque para mucha gente todavía Kichi es Podemos e iba a ser contraproducente. Sí es verdad que al ir con marca propia la gente está saliendo de esa confusión y eso nos está beneficiando.

-¿Qué le diría al ciudadano para que deposite la papeleta de Podemos el 28-M?

-Dos cosas muy sencillas. Una, que somos un partido que ya hemos demostrado que lo que decimos, lo hacemos. Y que no miramos por los costes políticos y electorales sino el bien para la ciudadanía. Si es bueno para la ciudadanía, vamos de cabeza, y se puede comprobar. Dos, somos una fuerza que puede hacer de pegamento o de árbitro entre las otras dos fuerzas de izquierda para tener un gobierno de coalición fuerte, para tomar medidas valientes para poder sacar a Cádiz de la situación difícil que en ocho años es muy difícil de salir y además venía con la rémora de los 20 años de Teófila. También somos una candidatura feminista, diversa, con representación sindical, cultura, LGTBI, toda la diversidad que hay en la calle está en las listas. Y quien me conozca a mí sabe que no tengo dobleces, y que suelo dar el 200 por ciento en todo lo que hago.

-¿Por qué ha dado el paso?

-Por responsabilidad. El círculo lo decidió así y nuestro círculo es una familia y ellas confían en mí, yo confío en el equipo y sé que no estoy sola, que tengo un equipo maravilloso que está detrás, que seguimos tomando las decisiones de manera asamblearia, incluso en campaña. Estar rodeada de gente que cree en ti y gente en la que tú crees es fundamental.

-Cómo fue su entrada en Podemos?

-Llego a Podemos por casualidad. Cuando el 15-M yo estuve activa pero justo en medio de todo el jaleo, me diagnosticaron un cáncer y estuve menos activa. El hermano de mi mejor amiga, cuando se formó el círculo de Cádiz, me empezó a insistir, porque siempre he sido activista y he tenido siempre una espina clavada con la política. Ya una vez que me estaba recuperando de un cáncer que tuve, me vine para los círculos y el proyecto me gustó. Desde que empezó me gustó el proyecto, siempre desde el primer día he sido defensora a ultranza del proyecto, no de las personas, porque nunca he creído en los hiperliderazgos, pero sin en los proyectos porque es una herramienta útil para cambiar la vida de las personas. Eso es en lo que creo.

-¿Qué destaca de su programa?

-La honestidad. Ya he ido a varios debates y no he parado de escuchar medidas que sé que son imposibles de llevar a cabo o que conlleva un trabajo burocrático previo que puede durar años y no puedes prometer 3.000 viviendas cuando sabes que previamente tiene que haber una modificación del PGOU. El Ayuntamiento de Cádiz tiene que estar abierto a la ciudadanía para que la gente conozca lo que significan unas políticas municipales, y que entiendan por qué no se hace el hospital o esto o aquello y se tira a la calle contigo porque le duele de verdad. Eso es fundamental. Yo no quiero tratar a la ciudadanía de forma infantil, quiero empoderarla y que si me tienen que echar en cara cosas lo hagan si me equivoco pero sobre todo que sepan porque hay cosas que sí y cosas que no. Que no les engañen con no sé cuantas plazas de aparcamiento, no se ha hecho la integración puerto-ciudad y no sé cuántas plazas se han dicho y no salen de ese círculo vicioso. Aunque el Ayuntamiento ha hecho en estos ocho años grandes cosas y lo cogió en una situación muy lastimosa, le ha faltado valentía y mano firme para otras. Creo que es muy importante porque tenemos una serie de empresas que prestan servicios al ayuntamiento, que están externalizadas y creo que hay que empezar con un plan estratégico, estudiar cada pliego, ver qué se puede municipalizar y qué no.

-¿Intentarían municipalizar todos los contratos?

-Hay que ser realistas y no voy a engañar a nadie. Hay cosas que sí y otras que no pero lo que sí tengo claro es fiscalizar los pliegos sí o sí y dignificar el trabajo de la gente sí o sí. No podemos tener empresas externalizadas que no cumplen los pliegos o que no le pagan lo que le corresponde a sus trabajadores y trabajadoras. No podemos tener cuatro personas de limpieza en las empresas del parking en unas condiciones horribles. Me contaban que había una chica que desde la pandemia prácticamente no había descansado.

-Usted dice que es una persona comprometida y tiene a chicos acogidos en su casa.

-Con el tema de la inmigración trabajo desde el instituto y siempre he tenido esa sensibilidad. Quizás me viene por mi padre porque he tenido el lujo de ser educada en un ambiente muy abierto cultural y eso suma. Casualmente estaba en la Marea Verde y un compañero del grupo de whatsapp me dijo que me iba a meter en un grupo para echar un cable para acoger temporalmente a los chicos que salen de los centros de menores. Así empezó. Una compañera, Lola Barberá, me habló de un chico que necesitaba un acogimiento de un mes que era el tiempo que necesitaba para entrar en el programa Andalucía Acoge y acababa de salir del centro de menores y se quedaba en la calle. Estuvo un mes con nosotros y la experiencia fue maravillosa. Ahora mismo está en Cataluña trabajando, está muy bien y a la semana de irse me llamaron para decirme que había otro chico, un poco más infantil y otro carácter, que llegó en noviembre y en diciembre cumplía los 18 y no le había dado tiempo a nada. Cumplió los 18, estuvo dos o tres días en un albergue y se vino a vivir con nosotros. Mohamed está en el instituto y me ha salido más gaditano que yo y le encanta el Carnaval. Ayoub, que vino después, también está en el instituto y el mayor ya está independizado.

-¿No cree que es una experiencia por la que debería pasar todo el mundo para quitar prejuicios?

-Es una experiencia que se debería tener pero no debería ser necesario porque es un trabajo que debe hacer el sistema. Pero creo que el sistema no quiere que estos chicos se formen porque entonces se empoderan y saben pedir sus derechos y así no pueden tenerlos trabajando en el campo en ese régimen de esclavitud como ocurre en Huelva y Almería. Me pongo mala cada vez que veo que se llevan a chicos de 18 años para trabajar, por ejemplo, en la fresa porque sé a lo que van.

-¿Cómo cree que está la ciudad?

-Ahora me da un poco de miedo en el sentido de que si no atajamos pronto la turistifcación, que ya vamos tarde, el Cádiz que conocemos, desaparece. Nos come. El otro día estaba en la plaza de las Flores y los turistas me pasaban a mi alrededor, que me recordaba a la película La Marabunta, que no te puedes tomar un café o una Coca-Cola porque los precios son prohibitivos pensados para el turismo. Me da mucho miedo en ese sentido. Luego también me preocupa la despoblación, el tema de la vivienda. Mi mejor amiga vive con su hermana, y su hijo con su pareja en la casa de la abuela porque no encuentran un piso en Cádiz que puedan pagar. He visto evolucionar muy poco la ciudad en ese aspecto. En Cádiz aprendimos a decir antes la palabra reconversión que papá y mamá y todavía estamos esperando porque lo que se ha pasado es que se ha ido la industria y nos hemos quedado con el sector servicios. Eso nos ha precarizado y nos ha hecho más pobres. Yo a los ingleses y a los alemanes los quiero aquí pero prefiero construirles barcos a servirles una cabeza.

-¿Cuáles son las aspiraciones reales de Podemos en estas elecciones?

-Máximas (risas). No, somos realistas. Creo que vamos pegar una sorpresa pero no me atrevo a dar un número pero grupo municipal seguro. Las izquierdas vamos a sumar para evitar que las derechas entren en el gobierno y ahí Podemos va a ejercer un papel de pegamento para que las otras dos fuerzas progresistas se entiendan.

-Ahora se han visto envueltos en la polémica del debate de Onda Cádiz y la herencia de las elecciones de 2019.

-La ley es muy clara. Si una coalición se rompe para las siguientes elecciones, los partidos que la componen son herederos legítimos. No hay más historia. Por lo tanto, Ganar Cádiz es heredera y forma parte de la coalición y nosotros como Podemos nos toca nuestra parte. Si hubiese sido al contrario, si en vez de dejarnos fuera a Podemos, y se hubiera dejado fuera Adelante, el comportamiento sería el mismo, 50-50. Es lo más justo no solo para nosotros sino también para la ciudadanía. Es una fuerza amiga y hermana. ¿Que el PP nos quiere echar la culpas? El recurso con esa "o" es lo que lo lía todo.

-¿Qué le parece los movimientos como el de Belgrano o Beiro?

-Son respetables, son legítimos, populistas y ni por asomo van a sumar para traer algo bueno a la ciudad. Nada más que hay que escucharlos cuando hablan. Vienen a restar porque se les ve el interés populista que llevan detrás.

-¿A quién llamaría si es necesario pactar tras el 28-M?

-Primero a los de Adelante porque es a los primeros que hay que contar para formar un gobierno de coalición fuerte. Es importante que sumemos en condiciones para tener un gobierno fuerte y no en minoría. Creo que eso es fundamental. Con el primero que tendría que hablar es con David. Él quiere el mismo Cádiz que yo aunque tengamos formas diferentes en los andares, pero queremos lo mismo. La postura de no querer entrar en gobierno es hacerse trampas al solitario porque no garantiza que tus políticas se vayan a llevar a cabo y es debilitar al gobierno.

-¿No le entristece ser la única mujer candidata?

-Muchísimo. Yo estaba la mar de contenta cuando presentamos la formación Izquierda Gaditana, que éramos tres mujeres, a cual más diferente y complementaria. Hay mucho trabajo por hacer todavía para que las mujeres entren en las instituciones y para eso hace falta mucha políticas feministas, de conciliación y mucho trabajo.

-¿Qué le puede aportar en lo personal?

-Aparte del amor por la ciudad, que yo soy una enamorada por Cádiz porque nada más entrar se me saltan las lágrimas, ese carácter luchador porque me considero una superviviente, muy joven, y esa experiencia de vida la pones al servicio de la gente. Soy muy trabajadora y creo que un carácter conciliador, que es fundamental. A nivel personal nunca he tenido una disputa con nadie.