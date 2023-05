David de la Cruz (AI): “Si la gente va a votar, nuestros resultados serán buenos”

El periodista David de la Cruz ha asumido la responsabilidad de tratar de mantener la Alcaldía de Cádiz que va a dejar vacante José María González ‘Kichi’.

-Su lema en campaña es “Que no te quiten Cádiz”. ¿Quién o quiénes le pueden quitar Cádiz a la ciudadanía?

-Yo creo que Cádiz se utiliza también como luz, como faro y como símbolo en este sentido. Cádiz ha sido un espacio de conquista de derechos que antes no estaban garantizados, de derecho a la vivienda, al agua, a la luz, de medidas que ponen en el centro a la inversión social y a las personas y que no te quiten Cádiz es que no te quiten tus derechos. También que ni vacíen la ciudad y la conviertan en un decorado de cartón-piedra como está ocurriendo en otras ciudades como Málaga y Sevilla, donde están poniendo candados en los patios de vecinos que ahora son apartamentos y fincas turísticas y ya no existe el barrio de Santa Cruz o determinados barrios que se han convertido en decorados y no tienen a sus vecinos y vecinas de toda la vida.

-¿Que pálpito tiene para el domingo?

-Las sensaciones son muy buenas y positivas, A nosotros se nos da muy bien la campaña. Yo creo que es uno de los partidos a los que mejor se le da la campaña y que mas sensaciones positivas tenemos. Somos los únicos que hemos organizado actos abiertos a la ciudadanía. Eso es una muestra de que seguimos atrayendo a gente, de que seguimos teniendo simpatizantes y músculo. El resto de las organizaciones no ha hecho ningún acto abierto al resto de la ciudadanía. Las sensaciones son muy positivas. Creo que el próximo domingo se va a confirmar que el Gobierno lo va a seguir liderando Adelante Izquierda Gaditana y que vamos a poder seguir gobernando en el Ayuntamiento y vamos a poder seguir profundizando y construyendo el Cádiz del futuro.

-Pero se da como favorito al PP, aunque no sea para gobernar. ¿Cree que pueda haber una caída grande por vuestra parte?

-La verdad es que a nosotros las encuestas nunca nos han tratado especialmente bien. Es una costumbre que las encuestas nos den menos de lo que realmente se da. No obstante si hay una buena participación activa, si la gente acude a votar, si se refleja al final la necesidad de la mayoría y no hay una gran abstención, nuestros resultados van a ser muy buenos. Creo que cuando la gente acude a las urnas se favorece a los proyectos políticos que miran por la mayoría social y que miran por todos y todas. Confío en que haya participación y que eso se traduzca en muy buenos resultados.

-¿Ese puede ser su principal enemigo?

-La abstención siempre perjudica a quienes ponen en el centro la mayoría social a quien tiene un proyecto más colectivo, a quien tiene un proyecto más plural, a quien mira más en sus políticas por la gente, se ven siempre más perjudicadas por la abstención. Pero yo creo que estamos ilusionando a la gente, que el proyecto va a más, que la conquista de derechos va a más, que el dibujo de un Cádiz mas diverso e incluido cada vez se dibuja más y eso va a hacer que la gente vote con conciencia y con ilusión.

-Son 11 candidaturas en estas municipales. ¿Cree en primer lugar que les pueda perjudicar una fragmentación del voto? ¿Y por otro el ir por separado de Podemos y que todavía haya gente que identifique la gestión del Gobierno con Podemos?

-Con una cosa tenemos que ser autocríticos y evidentemente nos perjudica porque nos hace perder tiempo en explicarlo. Llevamos tres elecciones municipales y en las tres nos hemos presentado con nombres distintos. Por eso tenemos que dejar claro que nuestra marca es Adelante Izquierda Gaditana, esa coalición municipaliza que está gobernando el Ayuntamiento de Cádiz, que no se debe a los intereses de ningún partido centralista y que tiene sus manos, su conciencia y su corazón en Cádiz. No sé si nos perjudica electoralmente pero sí en que tenemos que explicar quienes somos otra vez, tenemos que explicar que somos una nueva marca. Pero yo creo que al final se ha solventado en las otras ocasiones y va a pasar lo mismo ahora. Tenemos una militancia muy grande, muy comprometida, tenemos apoderados, un equipo de comunicación muy bueno y tenemos el boca a boca, nuestros amigos, vecinos y familia que han estado este tiempo también preocupándose y explicando quienes somos y, sobre todo, qué proyecto político tenemos, que es lo mas importante.

-Al alcalde no se le ha visto mucho junto a usted en esta campaña electoral.

-Él ha estado conmigo en todo este tiempo. A lo largo de la mañana hemos intercambiado mensajes de ánimo y el lunes estuvimos juntos en el mercado del Piojito, ayer nos llamamos, el viernes va a estar presente en el acto de final de campaña al igual que estuvo en el inicio pero hay que tener en cuenta que Kichi sigue entregado a la Alcaldía de Cádiz hasta el último día y el último momento. De hecho, ha sacado asuntos importantísimos como el acuerdo regulador, el PACE que pone los cimientos del Cádiz del mañana y eso hay que entenderlo. En cualquier caso lo he sentido muy cercano y me ha estado acompañando en todo momento y, además, también va a estar en ese cierre de campaña que para mí es importante desde el punto de vista de que es mi compañero y amigo.

-Una de las propuestas más llamativas y quizás la primera que hizo fue la de los servicios municipales de canguro, dentista y psicólogo. ¿Esta es su medida estrella?

-No, es una medida que lo que hace es profundizar en derechos que tienen que estar consolidados y que no se dan actualmente, Hay una generación, especialmente joven, que los principales problemas que se dan son de salud mental y de conciliación y son problemas que no se cubren. Actualmente es imposible, por ejemplo, para una madre sin red familiar, plantearse un proyecto de vida o tener un hijo, por eso es necesario conquistar esos derechos que antes no se daban. Con la salud mental pasa lo mismo, en la gente joven están subiendo los trastornos mentales de manera alarmante y, a la vez, lo que está haciendo la Junta es recortar en sanidad pública y en salud mental y eso hay que atajarlo. Y si las competencias que tiene la Junta no las cubre, desde el municipalismo no podemos mirar para otro lado. Son proyectos englobados en hacer una ciudad que sea más amable y mas fácil para los vecinos y vecinas pero tenemos otros proyectos que son fundamentales desde el punto de vista urbanístico. Entre ellos están la reurbanización del paseo de Astilleros y la nueva imagen del Paseo Marítimo; desde el punto de vista de la emergencia climática, está el bosque urbano, el billete de bonobús a 30 céntimos y un nuevo pliego de transporte de autobuses; y en empleo, el sello de calidad y la construcción de vivienda pública como eje vertebrado de todas las políticas.Creo que van englobadas dentro de un contexto que al final de lo que se trata de crear una ciudad más inclusiva, más diversa y una ciudad en la que puedan vivir los vecinos y vecinas de Cádiz.

-¿Que le ha faltado a Kichi como alcalde?

-A él le ha faltado lo que yo voy a tener y es un contexto mucho mejor y más positivo. Kichi llegó a un ayuntamiento con 275 millones de deuda, a punto de ser intervenido, y encima con una pandemia que le paralizó la gestión durante dos años. Y a pesar de eso, ha conquistado muchos derechos y ha hecho una ciudad mejor en términos absolutos. En 2014 se producían 282 desahucios al año, había un 35% de paro y había una deuda de 275 millones. Actualmente no llegan a 20, se garantiza la luz y el agua a todas las familias, la deuda de 117 millones y el paro está con las mejores tasas en el mes de abril de los últimos años 20 años. Si no hubiese existido esa deuda y ese parón por una pandemia, pues imagínate.

-Hablemos de pactos. Usted ha dicho que no cree “lógico” formar en el futuro un Gobierno con el PSOE. Fundamente usted este argumento.

-Es muy sencillo. ¿Yo por qué aposté por la confluencia en Cádiz? Porque teníamos un modelo de ciudad y de sociedad exactamente iguales, teníamos un horizonte común con matices pero el final era lo mismo. Con el PSOE eso no ocurre. La municipalización del servicio de playas la votaron en contra; la RPT, la votaron en contra; la ordenanza de la turistificación, la votaron en contra. Estamos hablado de temas estratégicos. Existe un modelo de sociedad distinto. Yo con las bases del PSOE dialogo y tenemos el mismo modelo, pero con el PSOE de la toma de decisiones es absolutamente distinto. Por tanto, yo entiendo que si tienes un modelo de sociedad distinto tienes que entenderte, llegar a acuerdos, a pactos y sacar las cosas pero no cogobernar porque hay diferencias estratégicas y de peso fundamentales. Pero yo no me encierro ni al dialogo ni rechazo al PSOE. Lo entiendo como un actor fundamental porque yo voy a necesitar al PSOE para sacar muchas de nuestras políticas pero es verdad que cualquier medida que sea medianamente progresista, rupturista o de izquierda hay que arrancárselo. En cualquier caso, habrá que ver el resultado de las urnas y de las hipótesis.

-¿Y cómo le ponemos al niño si ellos mantienen que quieren entrar en el gobierno para dar el apoyo? Y la otra variante es que si usted cogobierna, va a hacer una cosa distinta de la que ha pregonado.

-Habrá que hablar. Este es mi planteamiento pero no lo pongo como una linea roja. Lo prioritario es que ni por activa ni por pasiva haya un gobierno de la derecha.

-¿Le llama la atención de que Bruno García esté incluso apelando al voto de la izquierda?

-No me llama la atención porque al final el PP es un partido muy electoralista y muy cínico, falso y mentiroso, porque te habla de políticas sociales cuando está desmantelando la sanidad pública, te habla del PACE cuando va a secar Doñana, o te habla de que va a ordenar la turistificación cuando ha votado en contra y lo ha denunciado desde la Junta de Andalucía. Por tanto, un PP que es tan falso a mí no me sorprende que ahora pida el voto de la izquierda porque al final lo que tiene es un fin electoralista, no de mejorar la vida de la gente sino un fin electoralista, Por ello ahora no me extraña que venga Juanma Moreno y Cuca Gamarra, que no se les ha visto durante los últimos años. Y también no me extraña que en vez de venir y visitar el Cerro del Moro donde deben la séptima y la octava fase, al solar del nuevo hospital que está abandonado, o a Valcárcel o a los depósitos de tabaco para la Ciudad de la Justicia, se metan en el Parador, convoquen a la prensa y hagan un acto de partido. No me sorprende la actitud del PP durante la campaña.

-Los tres candidatos con más opciones a priori, Bruno García, Óscar Torres y usted, son personas de buen trato y que tienen una buena relación, más allá de las diferencias políticas. ¿Cree que eso puede dar lugar a la posibilidad de que puedan llegar a más acuerdos para los grandes temas de la ciudad?

-Ojalá que sí; por mí nunca va a faltar el diálogo. Y a mi organización y al gobierno municipal le hubiera encantado haberse encontrado eso durante los últimos ocho años porque no ha existido. La cosa es que ese PP más amable supuestamente lleva ya cuatro años y nos ha votado en contra absolutamente todo y yo creo que la actitud va a seguir siendo la misma, la política va a seguir siendo la misma pero nos van a votar que no con una sonrisa. Pero por mi parte no va a faltar el diálogo y las ganas de llegar a entendimiento con la gente porque las políticas que llevamos en el programa son las mejores para la mayoría social y para la ciudadanía de Cádiz.

-Una de las patas de Adelante Izquierda Gaditana, la mayor, es Adelante Andalucía. La bandera de este partido político ahora mismo es el Ayuntamiento de Cádiz. ¿Cree que el futuro de esta organización depende de que sean capaces de mantener la Alcaldía de Cádiz?

-No, yo creo que no. Cádiz es verdad que es una bandera pero el proyecto de Adelante Andalucía no nace para el corto plazo sino para el largo. Tiene una mirada larga y es un partido que espera consolidarse creando un sujeto político andaluz y que Andalucía tenga voz propia. Por ello, más allá de los resultados que hay en las elecciones municipales, que es cortoplacista, Adelante Andalucía tiene un proyecto mucho más largo de futuro.

-Pero no me negará que es el principal altavoz que tiene.

-Es el único ayuntamiento que gobierna más que gran altavoz. Es importante siempre mantener el Ayuntamiento y eso lo sabe mi organización y por eso ha sido muy generosa para entender las particularidades que se daba en Cádiz y le estoy muy agradecido a mis compañeros por haber entendido la situación y el contexto en el que nos movemos Pero Adelante Andalucía es mucho mas que el Ayuntamiento de Cádiz y no depende de él. Es una organización que nace con las ideas muy claras y que quiere consolidarse.

-¿Le ha dado algún consejo Kichi?

-Me ha dado muchos y me los da constantemente. Es que Kichi y yo tenemos una relación muy cercana, muy bonita y muy sincera. El es verdad que incluso en estos momentos de tensión me dice que sea yo mismo, que yo sé como lo debo de hacer. Y me ha tranquilizado mucho, me ha puesto mucho los pies en el suelo y me ha demostrado con su ejemplo de que sabemos hacerlo, sabemos gobernar y que sabemos hacer política mejor que esos partidos que llevan años y años aferrados a las instituciones. Eso me genera confianza y ganas e ilusión.

-Ha tenido rifirrafes con Ismael Beiro y con Eugenio Belgrano. ¿Que le parece ese tipo de movimientos?

-Yo lo veo como la derecha cuñada de barra de bar, que te va cambiando los proyectos según el día. Ya he leído cuatro proyectos diferentes para Valcárcel y ni ellos mismo saben lo que quieren hacer. Se mueven a golpe de tuit y, en ocasiones, destilando un odio que me sorprende para los que entendemos la política como un acto de amor y de generosidad nos choca y sorprende que puedan destilar tanto odio y resentimiento, Por eso es importante que no lleguen a la Alcaldía ni al poder porque si queremos un Cádiz más bonito, más inclusivo, más diverso y de más respeto, estamos en las antípodas de proyectos que fomentan la confrontación, el enfrentamiento y el odio. Aún así quiero hacer una distinción entre Eugenio Belgrano e Ismael Beiro. Este es verdad que es una derecha más de cuñado, con ocurrencias y barras de bar pero la de Belgrano es de un odio absoluto y un matonismo político de él y su equipo que no es de recibo.

-Si llega a recibir el bastón de mando, ¿cuál va a ser su primera acción?

-Yo no voy a tener una medida concreta sino que voy a trabajar en ejes fundamentales como es la conquista de derechos, en vivienda, en empleo, y emergencia climática con un nuevo modelo de sostenibilidad y movilidad. Son unos pilares que tengo muy claros a la hora de afrontar mi gobierno y son cuatro vías que voy a trabajar desde el primer día, sin priorizar ninguna sino siendo complementarias y formando parte de un gobierno de ciudad que lo tengo muy claro y que sé hacía donde tengo que encaminarlo. Aún así, el primer día seguramente lo que me va a tocar el primer día es hablar, entenderme y dialogar mucho.

-¿Qué opina de los que dicen que Adelante Izquierda Gaditana no tiene aliados en instituciones superiores y que eso es una rémora para la ciudad?

-Yo creo que es positivo porque no nos casa con nadie. Nos hace exigir las cosas que le pertenecen a Cádiz por legítimo derecho y que no se han cumplido. Se ha visto que cada una de las cuestiones que hemos tenido que sacar del Gobierno de la Junta de Andalucía, las hemos tenido que arrancar y lo hemos hecho porque a nosotros no nos preocupan los sillones ni ascender en el partido, ni tener un sillones en San Telmo o en el Gobierno central. A nosotros nos preocupa la ciudad y lo mejor para los vecinos y vecinas y eso es lo que nos hace precisamente estar libres de mochilas y exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con todos los proyectos que tiene incumplidos con la ciudad, y exigir al Gobierno central que cumpla con todas las promesas que tiene también pendientes con respecto a la ciudad. Eso es más positivo, no depender de nadie, no tener interés partidistas sino tener como fin el interés de la ciudad y de los vecinos y vecinas.

-¿Que le diría a la gente de cara al domingo?

-Que voten, que no se queden en su casa. Que pese a que haya gente que no lo tienen claro o que se hayan quedado desencantadas, que voten porque cuando no se vota no se refleja las necesidades de una mayoría, sino de una minoría y al final toman las decisiones por ti y te puedes dar cuenta de que está dibujando una ciudad de la que te pueden estar excluyendo. Por eso yo pido que voten y s no lo hacen por ellos mismos, que lo hagan pensando en el futuro y por la gente que viene.

-¿Y a su gente?

-Yo quiero dar las gracias esta campaña. A la militancia y a la gente que estuvo durante 48 horas doblando mi cara y ensobrando para que tuviéramos mailing. Las gracias a la gente que me ha estado dando ánimos por la calle, gente anónima. Gracias a mi gente cercana, a mi familia, por entender que este tiempo ha sido mas individualista que colectivo y al final darle las gracias a toda la gente que ha estado acompañando en esta campaña que era algo nuevo para mí. Si algo me ha confirmado esta campaña es que no somos seres individualistas sino que somos mejores cuando no somos individualistas y hacemos las cosas en común.