Así es David de la Cruz: El periodista que podía haber sido futbolista, ante el partido de su vida

A David de la Cruz es difícil encontrárselo con una mala cara. Hasta en los peores momentos el candidato de Adelante Izquierda Gaditana es capaz de sacar una sonrisa de su rostro. La empatía es una de las características que lo puede definir pero no la única.

El que hoy carga con la pesada mochila de tratar de retener el gobierno de José María González ‘Kichi’ tras las próximas elecciones del mes de mayo se siente cómodo en las distancias cortas y también se lo hace sentir al interlocutor, pese a que le gusta debatir con vehemencia.

Hace prácticamente 15 años apareció por esta redacción de Diario de Cádiz dispuesto a abrir las orejas para aprender el oficio, para escuchar a los que ya tenían algunos quinquenios. El periodismo, su profesión y para la que estudió en la Universidad de Sevilla, es una de sus debilidades, aunque hace algún tiempo que se pasó ‘al lado oscuro’, el argot que se utiliza en la profesión para los que dejan los medios, para asesorar a Kichi. La pasión es otra de sus características en todo lo que afronta.

Hijo de Santi y Mercedes, criado en Lacave, alumno del colegio Andalucía y de Salesianos y con otros cinco hermanos, siendo él el más pequeño de todos, es un político que se ha ido cociendo a fuego lento. Desde sus inicios en las Juventudes Obreras Cristianas y donde empezó a tener esa conciencia, al 15-M que vivió en Bilbao cuando estaba en un máster, que fue lo que terminó de inocularle el veneno del todo

Fue periodista pero podría haber sido futbolista, algo que incluso pensó en algún momento de su vida pero sin gastar demasiado tiempo en eso porque su deseo era más fuerte para ser periodista o escritor, algo que cumplió al publicar ‘Antes que vuelva a morir’. Con una zurda muy buena y con un uno contra uno endiablado, sigue jugando cada sábado en un partido con colegas. Aunque es un amante del buen juego y hay una cierta dosis de poesía en su manera de desempeñarse en el campo, “soy muy compañero. Nadie me puede decir que no corro para atrás”, por lo que la palabra solidario puede ser otra de sus características. Eso sí, no se pone en una barrera ni aunque le paguen.

Es un lector empedernido y ahora mismo está leyendo ‘Mis queridos niños’, de David Trueba, que trata precisamente de una campaña electoral. Entre sus autores de cabecera están Almudena Grandes, José Luis Sampedro, García Márquez, Gioconda Belli y Fernando Quiñones.

Su pareja es también periodista,Beatriz Estévez, y tienen un hijo en común, Matías. Para él la paternidad “es un sentimiento de arraigo”. Familiar también es una de sus virtudes, porque no hay momento en el que no haga mención a sus orígenes y a la gente que le rodea.

Y a pesar de que sabe que pone mucho en juego, que entra en la vorágine de las críticas, siente que tiene un compromiso con el proyecto y ha decidido dar el paso adelante. Así que comprometido es otro de sus rasgos.