David de la Encina (PSOE): “Con nosotros salían los contratos porque nos dedicábamos a trabajar”

David de la Encina fue alcalde de El Puerto entre 2015 y 2019, en un mandato convulso marcado por el pacto a tres bandas con IU y Levantemos El Puerto. Ahora se presenta para tratar de recuperar la Alcaldía tras cuatro años de gran aprendizaje de cómo funciona la administración pública, como él mismo dice, desde la Diputación de Cádiz.

-¿Qué balance haría del mandato?

-Creo que han sido cuatro años perdidos para la ciudad, cuatro años de mentiras por los incumplimientos de quienes se anunciaron como el equipo de los preparados y que han demostrado no haber hecho nada más que vivir de las rentas y escudarse en sus redes sociales, sin pisar los barrios ni hablar con los colectivos en este tiempo.

-La ciudad carece en estos momentos de contratos en vigor para los servicios municipales más importantes. ¿Qué está pasando?

-Pues la prueba concreta de ese bluf y esa mentira que ha sido Beardo, y la demostración de que con nosotros sí salían los contratos, porque trabajábamos. El que se dedica a hacerse fotos no trabaja.

-Estos cuatro años han sido muy tensos políticamente hablando. ¿Se ha sentido acosado, en alguna ocasión, por el Partido Popular como portavoz del grupo mayoritario de la oposición?

-No, ya soy mayor para saber que no ofende quien quiere sino quien puede, no tienen esa categoría ni humana ni política. Ahora bien, que tienen miedo por la fuerza con la que ven al PSOE, no me cabe duda. Nos temen porque les hemos puesto en evidencia continuamente, y de ahí esa respuesta que hemos venido recibiendo.

-El parking de Pozos Dulces ha sido al final un gran fracaso. ¿De quién ha sido la culpa?

-El parking netamente es un proyecto del Partido Popular. Arrancó en 2011 de la mano del Partido Popular (en pacto con el Partido Andalucista). Ambos parkings deberían haber estado terminados en mayo de 2015, nosotros entramos un mes después y los parkings no estaban hechos. Otra cosa es que a nosotros, junto a las más de 7.000 personas que se manifestaron en contra del proyecto, no nos gustase aquello, como tampoco nos gustaba la venta de Apemsa o la zona naranja, que eran los emblemas de aquel PP. Por suerte pudimos parar el parking más antisocial, el de la Plaza de Toros, que privatizaba la avenida del Ejército, la calle Valdés y la Plaza Elías Ahúja, pero claramente los parkings son marca PP, y el fiasco de los parkings es responsabilidad del PP. Ahora me quieren echar la culpa hasta de la muerte de Manolete, eso sí, con una publicidad pagada por todos los portuenses, únicamente orientada a malmeter contra mi. Pero las actas de Impulsa están ahí y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

"Se han perdido 130.000 euros de una ayuda de la Mancomunidad por no haber gastado el dinero”

-Muchas de las obras que se están acometiendo ahora se materializan gracias a subvenciones conseguidas durante su mandato, como la obra del paseo fluvial. ¿Está orgulloso de aquella siembra?

-Muchísimo, estoy muy orgulloso. Cuando llegamos en 2015 el Ayuntamiento tenía una deuda brutal, de 149 millones, y nos pusimos a trabajar, sin publicidad ni redes sociales, con mucho trabajo político y técnico. Conseguimos la Edusi y todas las convocatorias ITI a las que nos presentamos, y de ello ha vivido en estos años el PP. Además desde el gobierno de la Diputación he contribuido a que vengan otros cinco millones de euros en planes Invierte y otros planes, y desde la Mancomunidad he podido contribuir a una aportación extraordinaria de 260.000 euros para El Puerto, aunque por el incumplimiento de Germán Beardo van a tener que devolver 130.000 euros, por no haber justificado el gasto pese a los requerimientos.

-Quedan otras obras que se están retrasando más de la cuenta, como el Museo de Cargadores a Indias, el pasillo amable…

-Sí, o la ampliación del Museo Municipal o la propia Edusi, que se puede perder si el gasto no está justificado a final de año. Eso demuestra que ni con dinero encima de la mesa sacan las cosas adelante, son unos incompetentes. Además han dejado de pedir subvenciones por no tener los contratos en vigor, como ha ocurrido con la bonificación estatal a los autobuses. Les hemos dejado proyectos para lucirse.

-El Peprichye ya es una realidad, pero faltan aún piezas para que funcione la rehabilitación del centro.

-No entiendo por qué no ponen técnicos a trabajar en eso y una oficina específica. Es inadmisible que lleven dos años y medio sin constituir la comisión de seguimiento del plan, para nosotros sería una prioridad absoluta, lo mismo que la puesta en marcha del registro de solares y edificaciones ruinosas, una herramienta vital para recuperar el centro.

-Usted tuvo mil trabas para sacar adelante proyectos como el de la estación de autobuses, ¿cree que la Junta trata mejor a la ciudad ahora que está el PP en la Alcaldía?

-No, nos trata peor a los portuenses. En cuanto años no ha venido ni un solo plan de empleo, y lo más imperdonable: yo no hubiera permitido que Moreno Bonilla tuviera cerrado el centro de salud Ángel Salvatierra durante la pandemia, cuando ya estaba terminado porque nosotros lo dejamos hecho. La Junta nos ha maltratado.

-Se presenta ahora con un equipo en parte renovado. ¿Qué destacaría de su candidatura?

-Creo que combina de forma muy equilibrada la experiencia con la frescura. Hay que transformar el Ayuntamiento para que de mejores servicios.