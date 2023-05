Cavada avanza ya la transición hacia el gobierno de mayoría absoluta en San Fernando: "No podemos perder un minuto"

Cavada ha empezado este mismo lunes de resaca electoral a planificar el pleno de investidura del próximo 17 de junio, el reparto de competencias entre los 13 concejales del PSOE que integrarán el próximo gobierno municipal y la constitución de la nueva Corporación Municipal.

La alcaldesa, de hecho, quiere que en torno a la fecha del 23 de junio se celebre el pleno en el que se aprobará todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de San Fernando durante los próximos cuatro años.

Pretende que la transición de un mandato a otro afecte lo menos posible a la gestión municipal, que no haya un parón durante las próximas semanas y que el nuevo equipo de gobierno se ponga a trabajar lo antes posible y tome contacto con la realidad de las áreas y delegaciones que van a asumir lo antes posible.

Y la mayoría absoluta alcanzada en las urnas facilita enormemente esa continuidad al no tener que depender durante las próximas semanas de contactos con otras siglas para asegurarse la investidura o para dar forma a un ejecutivo.

Es también el mensaje de estabilidad que la regidor socialista ha querido trasladar en la primera comparecencia que ha llevado a cabo en el Ayuntamiento isleño tras la jornada electoral y que ha realizado arropada por los concejales electos: "No hay un minuto que perder. Y hoy lunes, después de las elecciones, nos hemos levantado, hemos venido al Ayuntamiento y nos hemos puesto a trabajar porque no sabemos hacerlo de otra manera. Desde primera hora, los concejales que seguimos y los asesores nos hemos estado intercambiando mensajes de gestión porque la ciudad no para", ha afirmado al aludir incluso a inminentes cita como la Feria de La Casería o la Feria del Libro y al desarrollo de mesas de contratación "que tienen que salir adelante".

Esta semana, de hecho, tiene previsto reunirse ya con los concejales electos "para trasladarles esa estructura de división y de reparto de tareas para los próximos 4 años". Porque la idea de Cavada es que el decreto en el que se articula la organización del nuevo gobierno, con sus distintas áreas y delegaciones, esté cerrado ya de cara al pleno de investidura y pueda incluso firmarse al lunes siguiente, el día 19 junio.

"Quiero que cuando llegue la investidura todo el mundo tenga claro ya cuáles son las tareas que van a desempeñar y a desarrollar, cuáles van a ser sus responsabilidades en el futuro gobierno", ha afirmado Cavada, que este lunes ha mantenido ya una reunión con su equipo para cerrar esa agenda que canalizará la transición hacia el mandato de la mayoría absoluta y pilotar cómo serán las próximas semanas, que habitualmente se consideran 'perdidas' en la administración local por los tiempos y trámites que implica el relevo.

Para este martes, de hecho, se ha convocado ya una reunión de la comisión que se encargará de organizar todo lo relativo al pleno de investidura del próximo 17 de junio, que volverá a celebrarse en el Real Teatro de las Cortes.

Y durante los próximos días -ha añadido Cavada- se mantendrá una primera ronda de contactos con los representantes de los restantes partidos que han alcanzado representación en el Ayuntamiento isleño -PP, Vox y AxSí- para abordar también las cuestiones relativas a los plenos de investidura y de organización.

Tras formalizarse la constitución del nuevo gobierno -el decreto se quiere firmar el 19- se prevé celebrar completar la transición esa misma semana con la convocatoria de la primera sesión plenaria en torno al día 23. "Para esa fecha queremos convocar el pleno al que iría todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y organización del propio Ayuntamiento: la misma celebración de los plenos, la constitución de los grupos municipales y de las distintas comisiones, etc...", ha explicado Cavada.

De hecho, la regidora pretende que en este pleno se apruebe ya también el nombramiento de los distintos representantes de los distintos órganos existentes tanto municipales como supramunicipales.

Y en torno a esa misma fecha se quiere convocar la primera reunión del gobierno municipal "para empezar a trabajar en el proyecto que tenemos para San Fernando y no perder un solo segundo".

"Es un respaldo a nuestra forma de hacer política"

"Se ha valorado la gestión que hemos desarrollado en estos 8 años que llevamos en el gobierno y se ha valorado la transformación de la ciudad que hemos llevado a cabo", ha afirmado la alcaldesa, Patricia Cavada, al interpretar los históricos resultados para el PSOE isleño que se alcanzaron en las urnas en la jornada del 28M.

Cavada también ha aludido al "cariño y afecto" de los ciudadanos que las urnas ponen de manifiesto "y que nos llevan a ese reto de seguir transformando la ciudad con mucha más fuerza y más empuje".

Para la alcaldesa, la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones municipales después de dos mandatos en el gobierno supone, ante todo, "un respaldo a la gestión llevada a cabo".

"Viene a consolidar ese respaldo a la forma de hacer política que hemos desarrollado durante estos años y que hemos demostrado también en la campaña electoral", ha dicho Cavada al ahondar en el balance que llevó a cabo la jornada electoral y trasladar también su agradecimiento al personal municipal, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a todo el operativo desplegado en la jornada del 28M que permitió que se celebraran los comicios sin incidentes y con total normalidad.