Cavada gana las elecciones del 28M: "Hemos logrado los mejores resultados del PSOE en San Fernando"

"Habíamos prometido una victoria y no solo la tenemos. También hemos logrado mayoría absoluta. Los mejores resultados del PSOE en San Fernando, fruto de muchísimo trabajo". Patricia Cavada toma la palabra en una sede repleta de militantes y simpatizantes para mostrar su alegría y emoción tras unos resultados electores que confirman que gobernará como alcaldesa los próximos cuatro años en solitario y con mayoría.

La dirigente socialista ha hecho acto de presencia en la sala principal de la Casa del Pueblo una vez completado el escrutinio en La Isla, mientras las numerosas personas que allí se congregaban daban gritos de alegría y tocaban las palmas, mientras la música de Coldplay subía el volumen. Los 13 concejales que conformarán el equipo de gobierno en unas semanas en la ciudad la han precedido y han recibido, como ella, abrazos y besos, apretones de mano y gestos de alegría desbordante.

Cavada se ha puesto ante el micrófono junto a Fernando López Gil, su número 2, y Miguel Ángel Fernández, responsable de la campaña, para agradecer a la ciudadanía de San Fernando su apoyo. "Ya en 2015 cuando ganamos decía que era el fruto del trabajo que habíamos hecho previamente. En esa senda hemos seguido. La ciudadanía ha valorado la gestión que hemos realizado", ha comentado. La alcaldesa isleña ha defendido "el orgullo de haber cumplido con muchísimos proyectos y compromisos que habíamos asumido por esta ciudad". "Es el reconocimiento del cambio", ha añadido. Los proyectos "ilusionantes" seguirán en San Fernando para convertirla en una "ciudad referente más allá de nuestra provincia", ha prometido.

Las muestras de cariño han sido muchas, ha asegurado. Una persona mayor con el programa de este año y el de hace cuatro años. Personas que le llevan una carta. Otras que "me presentan a su nieta, que me quiere decir algo". "Gracias a la ciudadanía que nos ha acompañado en este tiempo, a cada uno de los colectivos, a cada una de las personas que han estado diseñando con nosotros lo que queríamos para la ciudad, a las personas que han participado en esta campaña, no solo militantes", ha desgranado.

Patricia Cavada se ha referido a los concejales del gobierno en estos años, por su esfuerzo y trabajo para llegar a esta mayoría absoluta, a los que van a seguir "y a los que ya no repiten". "Llegamos con el orgullo de lo hecho y el reto de lo que queda por hacer por San Fernando. También ha mencionado a Migue (Miguel Ángel Fernández, número 10), al que los presentes han coreado; y a López Gil que "fue la primera persona que me trajo a la política, que me descubrió lo maravillosa que es y el poder que tiene, y a hacer una política en positivo". "Compartimos también el cariño a esta ciudad", ha rematado.