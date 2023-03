Patricia Cavada, candidata del PSOE a la Alcaldía de San Fernando: "Los ciudadanos reconocen cambios profundos, están orgullosos de su ciudad"

-¿Qué acción, proyecto, gestión destacaría de este mandato?

-La acción de este mandato no la puedo resumir en un proyecto, sino en que verdaderamente esa transformación profunda de nuestra ciudad a la que aspiraba con el plan que tenía en la cabeza ha culminado en su primera fase. Hoy todo el mundo es consciente y reconoce el cambio y la transformación que ha sufrido San Fernando en este tiempo. Podemos hablar de proyectos materializados como el Museo Camarón, el Navantia Training Centre, el Ayuntamiento, la Plaza del Rey, la playa de Camposoto. O proyectos que están en marcha como será el Parque de La Magdalena. O lo que ha ocurrido con los eventos. En San Fernando continuamente ocurren cosas. Hemos pasado de una ciudad dormitorio, en la que no ocurrían cosa, a una ciudad que se vive, en la que se invierte, una ciudad que cada vez es más atractiva. La situación es distinta a la que había. Una de las carencias de esta ciudad han sido las plazas hoteleras, y hoy existe interés. Permanentemente estamos con inversores para hablar de la posibilidad de tener plazas hoteleras. Es un cambio de dinámica.

-La oposición la acusa de gobernar bajo la "dictadura del rodillo", ¿qué opina?

-En el pleno municipal, que es a lo que se refieren, se alcanzan mayorías por los concejales que representan a los votos que se emiten en las urnas. Hay acuerdos que se adoptan por mayoría simple, otros por mayoría cualificada (más concejales). Son las reglas que existen en democracia. Hemos demostrado que las acciones en la ciudad llevan el consenso. Trabajamos proyectos conjuntos con las entidades vecinales. Por ejemplo, el plan Mejor Acera, de mantenimiento en nuestros barrios, multiplica por dos la inversión que se hacía y sigue un trabajo del concejal de Infraestructuras que se reúne con las entidades vecinales y ve cuáles son las cuestiones que tienen que mejorarse. El desarrollo de Carrera Oficial se ha trabajado de la mano del colectivo implicado, el Consejo Local de Hermandades. Cuando hemos trabajado el traslado de la Feria al Parque de manera puntual el desarrollo del proceso se realiza con los caseteros. Cuando tiene lugar el Carnaval nos reunimos con las peñas, y posteriormente se hizo una reunión de balance para ver cómo podíamos seguir mejorando. Somos un gobierno que gobierna para la gente, que gobierna con la gente, que trabaja de la mano de los colectivos, porque somos conscientes de que es la manera de avanzar en el camino adecuado.

-En las previsiones de la formación, ¿plantean la posibilidad de cerrar pactos para gobernar tras las elecciones de mayo?

-En 2015 conseguimos la mayoría, en 2019 tuvimos más respaldo por parte de la ciudadanía, que reconoció la gestión que habíamos realizado, así que con 11 concejales que tenemos hoy, aunque dependerá de las urnas, trabajamos día a día para conseguir alcanzar la mayoría absoluta. De cualquier manera, hemos demostrado que sabemos gobernar con otros partidos. Lo hicimos con el partido andalucista, AxSí, en el primer gobierno, y lo hemos con Ciudadanos. Hemos demostrado que la gestión de la ciudad y los objetivos que nos habíamos marcado estaban por encima de cualquier gestión partidista.

Cuando uno pregunta fuera hay personas que ni siquiera saben que no gobernamos en mayoría, porque existe una cordialidad absoluta y sobre todo una convicción de que el esfuerzo conjunto y la ciudad están por encima de cualquier discrepancia o visión distinta.

-El panorama nacional suele influir en las locales, y ahora mismo para el PSOE resulta dudoso, ¿le preocupa que eso afecte en las elecciones?

-Realmente, la percepción que tengo en el día, en la calle, es que en lo local influye el candidato, la gestión que se hace del día a día en la ciudad, si los escuchamos, los concejales que han venido trabajando y qué personas forman parte de la candidatura. De cualquier manera, la marca PSOE no está peor que la marca Feijóo. A diario veo gente a la que se le ha subido las pensiones, o personas que me cuentan que en pandemia pudieron subsistir por las ayudas, o quienes que se les ha incrementado el salario mínimo o los han hecho indefinido. Hay una gran población que valora y mucho la acción de este Gobierno. No creo que la marca Feijóo esté mejor, insisto, si es la duda.

-¿Qué significa votar al PSOE San Fernando?

-Supone reconocer que San Fernando ha sufrido una transformación profunda, que es ejemplo en muchas cosas, que nos miran. Somos una ciudad que ha evolucionado enormemente en estos años, que no es reconocible con la que era hace ocho años. Como hemos culminado la primera fase del plan que tenía -tras una mejora de las condiciones económicas del Ayuntamiento, con mejoras de los servicios públicos, con un avance en materia social y de transformación turística, con los sueldos económicos en carga- significará seguir con la segunda fase en la que consigamos que San Fernando asuma otros potentes y grandes retos que tenemos por delante en el desarrollo del nuevo modelo de ciudad.

Tenemos que conseguir una ciudad en la que impere la sostenibilidad, concebida no para los vehículos sino para las personas, en la que se desarrollen nuevos suelos bajo los conceptos de un nuevo modelo urbano, en la que siga habiendo inversión. En esta segunda fase se da un paso más: no solo nos convertimos en la mejor ciudad de la Bahía, como ha ocurrido estos años, sino también en una de las mejores de Andalucía. Eso significa seguir apostando por el gobierno que ha venido trabajando y que tiene la ilusión de seguir en esta línea.

-¿Ostentar el poder da ventaja cuando se presenta a la reelección?

-Es cuestión simplemente de cómo uno ha gobernado y gestionado. Si la ciudad verdaderamente ha sufrido una transformación positiva, como es el caso, y es reconocido por la ciudadanía, evidentemente la gente puede hacer la valoración a través de renovar la confianza en las urnas. Si la gestión no ha sido positiva, y las personas no reconocen que se ha mejorado la calidad de vida, no se da.

-La oposición habla constantemente de que el ciudadano está enfadado, ¿qué se está encontrando en los encuentros con los isleños que ya está manteniendo de cara a las elecciones?

-Sinceramente, tras ocho años representando a esta ciudad como alcaldesa, le aseguro que cuando camino por la calle, cuando mantengo encuentros, cuando me tomo algo en un bar, cuando entro a comprar en un comercio no encuentro ciudadanos enfadados. Podré encontrar a personas que -con independencia de reconocer que San Fernando ha sufrido un cambio, que sus familiares de Cádiz o de otros municipios se lo dicen, que vienen en Navidad, que vienen en Carnaval, que vienen en verano, que vienen a la playa- pueden reclamarte siempre cuestiones para mejorar, en su barrio, en materia de mantenimiento urbano, algunas veces sobre jardinería. Como es lógico, quieren cosas que mejoren. Pero la experiencia que tengo no es encontrarme a ciudadanos enfadados que se dirijan a mí. Encuentro a personas que reconocen cambios profundos, que se sienten orgullosos, de su Ayuntamiento rehabilitado, de su playa de Camposoto, que hablan de la Plaza del Rey, de que va a quedar bien la Carrera Oficial, de cómo recomiendan visitar el Museo Camarón, que vieron a personas disfrutar del Carnaval en su ciudad como nunca. Me encuentro ciudadanos orgullosos de su ciudad, cada vez más, y que siempre quieren mejorar.

Me encuentro a personas que necesitan del apoyo del gobierno para solventar problemas no solo municipales. La vivienda para los jóvenes es un problema, una realidad. Es uno de los grandes retos para el próximo mandato, si la ciudadanía quiere y sigo siendo alcaldesa, planificar y hacer un trabajo para poner a disposición de promotores privados que puedan desarrollar viviendas asequibles para jóvenes. Lo planteaba el otro día al hablar de Hemsa, los planes de vivienda cada vez son más escasos, sin financiación de la comunidad autónoma a los municipios. Y además la administración no es ágil para desarrollar proyectos de construcción, que es muy costosa. Por eso debemos cambiar el concepto y sumarnos a una nueva estrategia para dar solución a este problema. Más que constructores debemos ser promotores para que en suelo público se desarrolle viviendas.

-¿Cómo plantea la próxima campaña?

-Hemos estado trasladando a la ciudadanía qué hemos hecho en estos años: el desarrollo y la apuesta por el sector principal económico que es Navantia y el NTC, que muchos ciudadanos todavía no saben que en el Parque del a Historia y del Mar que costo 9 millones de euros, que llevaba 9 años cerrado y que costaba 300.000 euros anuales en vigilancia hay un centro tecnológico. Hemos contado qué ha supuesto la Playa 5 Estrella o la apuesta por el comercio. Hoy somos el centro comercial de la Bahía de Cádiz. Vemos cómo los eventos se han transformado: pasamos de ver que pasaban cosas en otras ciudades a que pasen aquí, con la potenciación de nuestras fiestas, ya sea Carnaval, Navidad o Halloween, y los conciertos de verano. La hostelería del centro se llena. También contamos que hemos mejorado los servicios públicos, multiplicado por dos los grandes contratos, la limpieza, los jardines, el mantenimiento urbano, pero también infraestructuras deportivas. Los datos económicos también preocupan y San Fernando es la ciudad con menos deuda por habitante de la provincia de Cádiz, cuando somos de los municipios que más invierte: hemos pasado de 1,9 millones a una media a 6,9 millones, que se multiplican por que somos una máquina de conseguir fondos europeos, porque gran parte de los proyectos mencionados han tenido estos fondos. Y seguimos en esa línea.

Los encuentros y café nos permiten cercanía, y a muchas personas reflexionar, preguntar y hablar de futuro y de proyectos. Otros se suman a hacer cafés pero para mí es una cuestión diaria. Ya hemos superado las 400 personas, a las que tengo que agradecer la cordialidad, la amabilidad y su tiempo para sentarse conmigo un rato a tomar café.

Por supuesto, estará contar los proyectos del San Fernando futuro, aquellos que continúen la senda de estos años, en la segunda fase de transformación de la ciudad para contagiar la ilusión. Si importante es aquello que hacemos como gobierno igual de relevante es que se sepa qué cosas tenemos en mente para seguir avanzando.