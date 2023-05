Ascensión Ruiz, portavoz provincial de Podemos y candidata en Puerto Real, anuncia su dimisión

Apenas unas horas después de cerrarse los colegios electorales, la candidata a la alcaldía de Puerto Real por Podemos y portavoz provincial del partido en Cádiz, Ascensión Ruiz, anunciaba su dimisión. La líder de la formación morada mostró en la noche electoral la viva imagen de la derrota. Entre lágrimas, y arropada por sus compañeros de formación en Puerto Real, Ruiz calificó los resultados como “horribles” y anunció que ya había enviado un mensaje a la coordinadora andaluza del partido, para anunciar su dimisión.

“Con el resultado tan horrible que acabamos de tener, porque no se puede calificar de otro modo, tengo que asumir mi responsabilidad. Yo no lo he sabido hacer y tienen que venir otras personas que lo hagan mejor. Seguiremos trabajando para que, algún día, nuestros mensajes lleguen a la gente”, dijo Ruiz.

Los resultados de Podemos en Puerto Real no fueron, ni de lejos, los esperados. La formación pasó de ser la lista más votada en las elecciones de 2019, a la que acudieron en confluencia junto a Izquierda Unida, a desaparecer del mapa político de Puerto Real en su primera intentona en solitario.

Solo consiguieron 892 votos (4,73%), lo que no dio opción para entrar en un Ayuntamiento en el que la fuerza más votada es la Confluencia de Izquierdas (IU y Equo) en la que Podemos no entró por falta de acuerdos.

“Ellos (por la Confluencia) han sí han sabido transmitir el mensaje a la ciudadanía. Lo han hecho, evidentemente, mejor que nosotros. Yo asumo la responsabilidad por la parte que me toca y felicito a Aurora Salvador”, manifestó Ascensión Ruiz visiblemente afectada.

“Agradezco mucho a mis compañeros, a los militantes inscritos y no inscritos, y a la gente que ha venido a darnos lo más importante que tenemos, que es el tiempo que quitamos a nuestras familias”, añadió.

Pese a la sensación de derrota, en Podemos encontraron un consuelo porque “lo más importante es que vamos a tener un Gobierno de izquierdas en nuestro Ayuntamiento y con eso nos quedamos. Estoy segura de que vamos a tener unos cuatro años mucho más prósperos que los que hemos tenido hasta ahora”.

Sí lamentó la líder de Podemos la entrada del PP y de Vox en el Consistorio de la Villa porque “los discursos de las derechas son muy fáciles y calan en la gente”, y los resultados logrados por el PSOE (cinco concejales), de los que dijo que le “sorprenden porque creo que no se merecían nada”.