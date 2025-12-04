Reunión de la promoción de Medicina 1977-1983

En la Facultad de Medicina, en Cádiz, se han reunido los antiguos alumnos perteneciente a la promoción 1977-1983. La reunión estuvo presidida por el Decano de la misma, profesor Manuel Rosety. El padrino de la promoción, el profesor Antonio Campos, disertó sobre la ‘Histología 40 años después’. Tras finalizar la sesión los asistentes se trasladaron a la casa de Iberoamérica, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo que se prolongó con una sobremesa amenizada con la actuación de chirigotas.