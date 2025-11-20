Nuevo libro de José María Esteban, ‘El Color de Cádiz’

Antonio Álvarez del Pino, Miguel Sánchez y José María Esteban durante la presentación del libro ‘El color de Cádiz. Reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura’.

El Espacio Cultural Ancha 16 ha sido el escenario elegido para la presentación del nuevo libro de José María Esteban titulado El color de Cádiz. Reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura. El acto, que logró completar su aforo, estuvo dirigido por el presidente de Cádiz Ilustrada, Miguel García, y contó con la presencia del pintor Antonio Álvarez del Pino, que fue el encargado de presentar al autor del libro. Durante su intervención, José María Esteban expuso el contenido del libro, en el que hace una reflexiones a modo de ensayo sobre la pérdida de los valores en la sociedad actual en paralelo con la pérdida de lo auténtico en los revestimientos de la arquitectura.

José Luis Varela, Antonio Ramos, Miguel García, Maite González García-Negrotto, Antonio Álvarez del Pino, José María Esteban y José Caravaca de Coca. / Ignacio Casas de Ciria