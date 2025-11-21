Documental ‘Casas sin relevo’ en el Bar Andaluz

Estos días se ha rodado en Cádiz un documental sobre el histórico Bar Andaluz ubicado en la plaza de San Antonio. Este documental, con una idea original de Santiago Pedraza, será el primer capítulo de Casas sin relevo, producido por Lobo Agencia Digital. El documental, protagonizado por Ramón Alcedo, relata la historia del añejo local, su vida diaria y sus alrededores. El documental, que ha reunido a numerosos clientes, será presentado en Cádiz.