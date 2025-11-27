Comida de jubilación en homenaje a Pepe Díaz Gil
Un gran grupo de compañeros de la Universidad de Cádiz se ha reunido para homenajear a Pepe Díaz Gil con motivo de su reciente jubilación. Para la ocasión se organizó un homenaje sorpresa en el Baluarte de los Mártires. Pepe Díaz ha ejercido su actividad profesional durante 51 años de los cuales los últimos 41 años ha estado en la Universidad. Durante su etapa universitaria ha ejercido el cargo como presidente y como miembro del comité de empresa. El homenajeado estuvo visiblemente emocionado por la reunión sorpresa. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo en el que se le dedicaron una palabras muy emotivas y se le hizo entrega de unos regalos como recuerdo del acto.
