Comida de jubilación en homenaje a Pepe Díaz Gil

El homenajeado, Pepe Díaz Gil, posa con un numerosísimo grupo de compañeros de la Universidad de Cádiz durante la comida celebrada en el Baluarte de los Mártires, con motivo de su reciente jubilación tras ejercer su actividad profesional durante 51 años.

Un gran grupo de compañeros de la Universidad de Cádiz se ha reunido para homenajear a Pepe Díaz Gil con motivo de su reciente jubilación. Para la ocasión se organizó un homenaje sorpresa en el Baluarte de los Mártires. Pepe Díaz ha ejercido su actividad profesional durante 51 años de los cuales los últimos 41 años ha estado en la Universidad. Durante su etapa universitaria ha ejercido el cargo como presidente y como miembro del comité de empresa. El homenajeado estuvo visiblemente emocionado por la reunión sorpresa. Los presentes pudieron disfrutar de un almuerzo en el que se le dedicaron una palabras muy emotivas y se le hizo entrega de unos regalos como recuerdo del acto.

Pepe Díaz Gil, junto a Carmen García, Antonia Lozano, Elena Marín, José Antonio García Partida y Joaquín Lazo. / Ignacio Casas de Ciria

Francisco Piniella, con el actual rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell. / Ignacio Casas de Ciria

Pepe Díaz Gil, con Inma Ortega, María José Mercedes, María José Rodríguez y Mamen Gómez. / Ignacio Casas de Ciria