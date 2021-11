Tengamos el sexo en paz

Vamos a comenzar una relación que, ojalá, sea de largo recorrido.

De esas que empiezan con muchas esperanzas, de esas en las que ponemos muchas ganas, de esas que si no las cuidas se dinamitan. Y la metralla hace mucho daño.

Reconstruír(se) es el verbo reflexivo que más tendrás que utilizar cuando tu vida se dinamite. Y, desgraciadamente, nuestra vida es siempre una carrera por entre un campo de minas. Nuestra sexualidad es uno de los pilares desde los que tenemos que reconstruirnos, a pesar de las hecatombes. Así que, cuidémosla. Porque, aunque nuestra vida sexual se limitara a salir a una terraza de noche a contemplar la luna, de ahí se puede sacar petróleo. Basta con querer hacerlo y saber cómo.

Vamos a intentar que nuestra salud sexuafectiva sea el pilar de nuestras relaciones

Esto no es cuestión del polvo de una noche. Este sexo que nos interesa no es solo aquel que sucede por que el cuerpo, hay noches, no se maneja. Vamos a intentar que nuestra salud sexoafectiva sea el pilar de nuestras relaciones. Para que, si nos rompen el corazón, sepamos arreglárnoslo.

Puesto que esto es una historia, supuestamente de amor, casi mejor dejar claros los elementos indispensables que hagan que, de verdad, disfrutemos de esto. Entiendan que, si no, puede haber malentendidos. Y se trata de quererse bonito. Siempre se dice una gran verdad: descubres lo buena que era tu pareja el día que finiquitáis todo. El comportamiento de ambos determinará la magnitud del sufrimiento. Y en esta historia de amor se trata de no sufrir.

Creímos que podríamos con todo y no pudimos con nosotros mismos. Este es mi resumen más sincero. #TambiénEstoPasará 😔 — Latanace (la otra Celia Blanco) (@Latanace) November 22, 2021

¿Y qué cosas se pactan cuando se empieza una relación? Lo mejor es que se pregunten a sí mismos qué condiciones son indispensables para ustedes. Si empezamos siendo honestos con nosotros mismos, podremos serlo con el resto.

Pero, si les cuesta, podemos citar unas cuantas imprescindibles. Por aquello de la salud mental. Porque si algo tenemos que cuidar en todas las relaciones es la parte sentimental, emocional y personal.

Fidelidad: ¡Ay, amigos! El temazo. Más les vale dejar claro cómo va a ser esta relación. Y sí. Desde el primer día. A mí, no me molesta que ustedes sean promiscuos y busquen información sexual en otros lugares. Sumemos. Enséñenme lo que aprenden cuando visitan otras camas. ¿Harían lo mismo con su pareja? Deseo: ¿Qué vamos a hacer cuando uno desee y el otro no? Intentar encontrar ese punto intermedio en el que a los dos nos apetezca estar juntos. ¿Qué tal si me lees cuando llegues a casa y no tengas que pensar en nada más que en ti? El sexo tiene que ver con eso: contigo. ¿Para siempre? Bastaría con que estuviéramos juntos, única y exclusivamente el tiempo que me desearas. Porque puedo ser la mejor madre para tus hijos, pero se trata de ser con la que más ganas tengas de estar. Y esto, con el paso del tiempo, se apaga. Así que vamos a ser honestos y solo estaremos mientras lo deseemos. A solas o en compañía de otros. A solas aprenderemos a disfrutar, en compañía, compartiremos ese gozo. ¿Vas a perderte cualquiera de esas posibilidades? Esta relación necesita ser tan buena como para que supla todas nuestras carencias sexoafectivas.

Si solo son esas cuatro, nos damos por satisfechos. Pero les aviso que estas cuatro sólo vertebran todo lo que podemos aprender en esta cita diaria.

A partir, de aquí, lo que quieran: parejas abiertas, problemas de erección, falta de deseo, salir del armario… ¡Lo que quiera

La salud sexual de la que vamos a hablar va a intentar que aprendamos más, que sepamos más y que, así, elijamos la vida sexual que queremos llevar. Tenemos la suerte de vivir en España, uno de los países de la UE que más respeta la diversidad sexual.

Y eso nos hace enormes.