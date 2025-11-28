Transgourmet se convierte en proveedor principal del grupo andaluz Díaz Cadenas

Transgourmet Ibérica ha cerrado un acuerdo de suministro con Díaz Cadenas para convertirse en su proveedor principal. El pacto permitirá a ambas compañías impulsar su crecimiento en Andalucía, donde la firma regional proyecta abrir nuevos establecimientos dentro de su plan estratégico.

Díaz Cadenas cuenta hoy con 17 centros en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén: 15 cash&carry y dos supermercados. Con la alianza, la cadena andaluza tendrá acceso a la amplia gama de referencias de Transgourmet, que incluye 1.800 productos de marca propia, en su mayoría bajo la enseña Gourmet. Además, dispondrá de una red logística que garantiza cobertura en toda la comunidad, apoyada en una plataforma de 34.000 metros cuadrados en Málaga.

Por su parte, Transgourmet refuerza su presencia en Andalucía, donde ya opera con cerca de 50 supermercados franquiciados bajo la enseña Suma y nueve centros GM Cash especializados en hostelería y comercio —Málaga (3), Cádiz (2), Granada (2), Almería (1) y Sevilla (1)—, además de su servicio exclusivo de Food Service.

Jordi Arredondo, director del área de Retail de Transgourmet, subraya: “Esta alianza permitirá reforzar la presencia de nuestra empresa en Andalucía gracias al acuerdo de suministro con una compañía que tiene un gran potencial de crecimiento como es Díaz Cadenas”.

Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, segunda empresa de distribución mayorista de Europa, integrada en Coop. En España dispone de siete plataformas de distribución, cerca de 700 supermercados franquiciados bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar, y más de 2.500 clientes independientes. Su división de hostelería suma 73 centros cash&carry, 29 gasolineras GM Oil, una red de 400 comerciales y una flota superior a 300 vehículos.

Díaz Cadenas, fundada en 1973, mantiene su carácter familiar con un modelo de gestión profesionalizado. Con 400 empleados y dos plataformas logísticas, la compañía apuesta por la proximidad, la calidad y el arraigo local. Su objetivo: alcanzar 50 supermercados en Andalucía en cinco años.