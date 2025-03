Los sindicatos firmantes del convenio de Acerinox rechazan el intento de ATA de anular el ERE y el plan de rejuvenecimiento

Los Barrios/Los sindicatos que firmaron el nuevo convenio colectivo de la planta de Acerinox en Los Barrios (UGT, USO, CCOO y Coordinadora) han reprochado al sindicato ATA haber llevado a los tribunales el plan de rejuvenecimiento de la plantilla acordado por las cuatro formaciones para intentar anularlo. Esto afectaría directamente al ERE que negocian con la empresa para tramitar las 244 prejubilaciones previstas.

Las formaciones han compartido un comunicado a la plantilla en el que aseguran que el sindicato, que ostenta la presidencia del comité de empresa, ha denunciado ante el juzgado las reuniones mantenidas con la compañía para firmar el Pacto Social por el Empleo, en las que ATA no estuvo presente al no haber firmado el convenio.

El comunicado señala que, en caso de que el juez determinase la nulidad del proceso, afectaría a la totalidad del pacto firmado y podría dejar en el aire las futuras contrataciones como personal fijo y el resultado del ERE que la empresa y todos los sindicatos, incluido ATA, están negociando para proceder con las prejubilaciones.

"ATA no respetó la mayoría de plantilla y no firmó el convenio, aun sabiendo que, si no firmaban, no iban a participar en las comisiones que estaban reservadas para los firmantes", expresa la comunicación en relación la mesas negociadoras como la del citado pacto social. También afirma que los cuatro sindicatos les invitaron a participar en la negociación del último ERTE, lo cual rehusaron por los denunciantes.

Los denunciantes, en el escrito remitido al juzgado, argumentan que el plan de rejuvenecimiento de plantilla no se desarrolla en el IV Convenio Colectivo, por lo que las comisiones negociadoras posteriores no tendrían por qué excluirles.

"Lo que quieren y ponen en la demanda es que los que se jubilen tengan que volver a trabajar si el juez lo considera nulo y que los que han estado de retén devuelvan el dinero", sentencia el comunicado conjunto de UGT, USO, CCOO y Coordinadora.

Consultados por este periódico, desde las formaciones firmantes manifiestan que su principal preocupación redunda en la inseguridad jurídica del proceso de negociación del ERE y el posible daño a los derechos de los trabajadores que se acojan al mismo. Actualmente, los sindicatos han puesto el caso en manos de sus asesorías jurídicas para evitar mayores problemas al proceso.