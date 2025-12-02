Fundación MAS alcanza la donación de 7500 cestas de alimentos, para familias necesitadas de Andalucía y Extremadura, en su XVI Campaña “100 000 Kilos de Ilusión”

Fundación MAS ha presentado su XVI Campaña “100 000 Kilos de Ilusión”. La acción de la Fundación con más trayectoria social, y que en 2025 hará llegar 7500 cestas con alimentos a 7500 familias necesitadas, situadas en 93 localidades de Andalucía y Extremadura.

Fundación MAS comenzará el reparto de las ayudas el próximo 27 de noviembre y finalizará el 19 de diciembre. Las cestas, compuestas de 28 alimentos no perecederos, permitirán atender a 7500 familias los días previos a la Navidad, una época en la que muchas personas ven acrecentadas sus necesidades de alimentación. Junto al voluntariado MAS Solidario, el montaje de las cestas ha sido realizado por personas con discapacidad que emplea la Fundación Randstad a través del proyecto “Integrados”.

El acto de presentación de la XVI Campaña ha tenido lugar en el Centro ODS, gestionado por Fundación MAS, y ha estado copresidido por Jerónimo Vera Marín, presidente de Cruz Roja en Andalucía y Vicente Martín González, presidente de Fundación MAS. Asimismo, han asistido María Luisa Cava Coronel, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Manuel Lavado Bernabéu, vicepresidente provincial de la Cruz Roja en Sevilla y Leopoldo Parias Mora-Figueroa, presidente del Banco de Alimentos de Sevilla.

Entre los asistentes, ha estado presente el Patronato de la Fundación, alcaldes de municipios donde la Fundación hace llegar estas ayudas, entidades sociales beneficiarias, proveedores, empleados y el grupo de voluntarios de Grupo MAS, MAS Solidario, que participan, un año más, en esta XVI edición de “100 000 Kilos de Ilusión”.

XVI 1000 Kilos de Ilusión de Fundación MAS / M. G.

Por su parte Vicente Martín, ha destacado que esta acción no es solo: “Una campaña de reparto de alimentos. Es el proyecto más especial de nuestra obra social, porque refleja nuestra esencia: ayudar a quienes más lo necesitan”.

Además, ha resaltado que es: “La unión de todas las piezas que la conforman. Fundación MAS, que impulsa el proyecto; los 28 proveedores, las 145 asociaciones y entidades sociales, que actúan como puente con las familias beneficiarias; y los voluntarios de MAS Solidarios, que entregan cada cesta. Todos formamos un mismo engranaje que hace realidad este gran sueño”.

Sobre los objetivos de Fundación MAS, su presidente ha puesto en valor el carácter social de la entidad: “100 000 Kilos de Ilusión nació en 2009, el mismo año que nació Fundación MAS, en plena crisis económica, con una misión clara: que allí donde abrimos una tienda, donde formamos parte de la vida de los vecinos…intentamos poner nuestro granito de arena, a través del reto de hacer que las familias puedan vivir con ilusión”.

El presidente de Cruz Roja en Andalucía ha dado las gracias a Fundación MAS por contar con la organización para impulsar esta iniciativa: “Y sobre todo queremos agradeceros el compromiso social de Grupo MAS y de su Fundación, que os hizo merecedores del Premio CREA que Cruz Roja entrega en Andalucía a las empresas que contribuyen a alcanzar los ODS. En este propósito social debemos implicarnos todos los agentes de la sociedad: entidades sociales y el voluntariado, las administraciones y las empresas, que tejemos alianzas para construir esperanza. En Cruz Roja compartimos plenamente ese espíritu y queremos formar parte de esa alianza social, estando al lado de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad”.

Balance social de Fundación MAS

Durante sus 16 años de trayectoria social, Fundación MAS ha donado 2.206.000 kilos de alimentos a personas afectadas por la pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania y la DANA. Asimismo, en 2025 ha mantenido su compromiso con el entorno en campañas de recogida de alimentos, en colaboración con entidades como Banco de Alimentos, S.O.S. Ángel de la Guardia y Vivir Compartiendo. También ha mostrado su apoyo en iniciativa sociales que impulsa CaixaBank, Proyecto Hombre, Escuela Cultura de Paz y la bolsa de caridad de hermandades.

Desde el Centro ODS, Fundación MAS canaliza su actividad, reforzando su compromiso social a través de sus cuatro áreas de actuación: formación, vida saludable, obra social y voluntariado. Declarado Bien de Interés General Estratégico por el Ayuntamiento de Sevilla, hoy refuerza las iniciativas solidarias de la Fundación, alma social de Grupo MAS.