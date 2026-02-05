Caja Rural del Sur habilita líneas de financiación para empresas y autónomos afectados por el temporal

Imagen de la vega del Guadalete inundada tras el desbordamiento del río a su paso por Jerez de la Frontera.

Caja Rural del Sur ha puesto en marcha varias líneas especiales de financiación dirigidas a empresas, cooperativas y trabajadores autónomos que hayan sufrido daños como consecuencia del temporal que afecta a distintas provincias andaluzas.

La entidad ofrecerá productos financieros con condiciones específicas para facilitar el acceso a liquidez de los sectores afectados y contribuir a la recuperación de su actividad.

Entre las medidas anunciadas se incluye un préstamo destinado a anticipar las indemnizaciones de seguros. Este producto está dirigido a clientes asegurados a través de Caja Rural del Sur que cuenten con la aprobación de la indemnización por parte de su aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros, permitiéndoles disponer de los fondos con antelación.

Con este paquete de medidas, la entidad busca apoyar la continuidad del tejido productivo andaluz ante los daños ocasionados por el episodio meteorológico.