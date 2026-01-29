Andalucía liderará un proyecto europeo de inteligencia artificial generativa para administraciones públicas

Andalucía ha sido seleccionada para liderar EUNOMIA.AI, un proyecto europeo del programa Europa Digital destinado a implementar Inteligencia Artificial Generativa en las administraciones públicas de forma segura y eficiente. La iniciativa cuenta con la participación de 34 entidades de 14 países, incluyendo 25 administraciones públicas de distintos niveles de gobierno.

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha explicado estos detalles tras reunirse con Thomas Skordas, subdirector de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG Connect) de la Comisión Europea. La Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, será la encargada de coordinar el consorcio europeo.

El proyecto incluye gobiernos nacionales como Austria, Estonia, Grecia, Polonia y Portugal, junto con administraciones regionales de Madrid, Galicia y Mazovia. También participan ayuntamientos como los de Granada, Wels y Graz (Austria), Tampere (Finlandia), Legnano (Italia) y La Haya (Países Bajos), entre otros.

Objetivos del proyecto EUNOMIA.AI

"Que Andalucía lidere EUNOMIA.AI demuestra que desde las regiones también se construye la Europa digital", ha destacado Paradela. El consejero ha subrayado que la iniciativa tiene un valor estratégico para toda la Unión Europea y sus Estados miembros, con un objetivo claro: "que la tecnología ayude a que los servicios públicos funcionen mejor, sin poner en riesgo la privacidad ni los derechos de las personas".

La Inteligencia Artificial Generativa ayudará en tareas cotidianas de la administración, como la realización de trámites más rápidos con menos papeleo, una resolución más ágil de expedientes complejos y la mejora de la atención ciudadana mediante asistentes virtuales multilingües. También facilitará la comprensión de normas y documentos administrativos, además de aumentar la transparencia y la seguridad jurídica.

Todo ello se realizará cumpliendo estrictamente con la Ley de Inteligencia Artificial europea, el Reglamento General de Protección de Datos y los estándares europeos de ciberseguridad.

Infraestructura y duración del proyecto

Con una duración de 36 meses, el proyecto impulsará un modelo europeo de uso de la Inteligencia Artificial Generativa en el sector público. Se basará en una infraestructura GenAI soberana y compartida, que estará parcialmente alojada en la Universidad de Granada, evitando duplicidades de inversión y reduciendo costes para las administraciones.

Otro elemento diferencial será su enfoque compliance by design, integrando la regulación desde el inicio del desarrollo tecnológico. Además, utilizará modelos fundacionales europeos y software de código abierto, reforzando la autonomía estratégica de la UE.

El impacto previsto incluye el despliegue de GenAI en 25 administraciones públicas, su integración en más de 15 servicios públicos, la reducción de tiempos y costes administrativos, y la generación de modelos y guías reutilizables a escala europea.

Soberanía tecnológica europea

"El objetivo final es que la tecnología ayude a construir administraciones más eficientes, más modernas y cercanas a la ciudadanía, con Andalucía liderando este avance a escala europea", ha indicado Jorge Paradela desde Bruselas. Con EUNOMIA.AI, Europa reforzará su soberanía tecnológica, reduciendo la dependencia de grandes proveedores no europeos.

La reunión se produce cuando Andalucía se consolida como una de las regiones más dinámicas del sur de Europa en innovación y transformación digital. La comunidad es reconocida por su creciente inversión en inteligencia artificial y sectores tecnológicos avanzados, convirtiéndose en un actor relevante de la economía digital europea.

Estrategia andaluza de inteligencia artificial

La Agencia Digital de Andalucía, coordinadora de EUNOMIA.AI, es el principal motor de esta transformación, impulsando servicios públicos más ágiles y eficientes mediante iniciativas en IA, ciberseguridad, capacitación digital y emprendimiento tecnológico.

Todos los proyectos relacionados con la IA se enmarcan en la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, que persigue situar a la región como referente nacional y europeo en IA para generar progreso económico, social y ambiental.

Dentro de esta hoja de ruta destaca el Centro de IA de Andalucía (ANIA), inaugurado en noviembre de 2024 y con sede en Granada. Este espacio está concebido como nodo de referencia para soluciones tecnológicas inteligentes y sostenibles en todas las áreas. Desde él se gestionan los 65 casos de uso que la Administración ha puesto en marcha con una inversión de más de 36 millones de euros.