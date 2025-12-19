El Yuyu desvela cuánto cuesta llevar una chirigota al Concurso del Falla

Uno de los grandes problemas que tienen los grupos que participan en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz es la financiación. Mucho han cambiado las cosas en el COAC, por lo que cada vez es mucho más importante la escenografía y el tipo. Se ha pasado de disfraces que tiraban de imaginación, cuatros trapos y forillo negro a unas ideas mucho más sofisticadas.

Sí es cierto que los presupuestos varían en función del nivel de las agrupaciones, ya que las llamadas grandes sí pueden afrontar unas inversiones que sí van a poder recuperar, algo que las más modestas no van a poder hacer o van a tener que hacerlo a duras penas. Ante esto, cabe preguntarse cuánto cuesta ir al Gran Teatro Falla.

Esta cuestión la ha respondido José Guerrero Yuyu en el podcast titulado 'Un podcast con acento', de Daniel Fopiani. En la entrevista, Yuyu repasa lo que fue su vuelta al Concurso del Falla con 'Los James Bond que da gloria verlos', alcanzando el tercer premio.

Dentro de esta entrevista, el chirigotero reconoce cómo ha cambiado el certamen de coplas en cuanto a la inversión, poniendo el dato de lo que costó llevar su chirigota al Falla. Así, el presupuesto fue de unos 30.000 euros para abarcar todos los aspectos de las actuaciones.

Así, Yuyu ha relatado sobre su chirigota que, "aunque hayamos ido de smoking, ha costado casi 30.000 euros llevarla" al Falla. De esta forma, ha contado detalles como que cada smoking ha salido por unos 700 euros a cada componente, a lo que hay que añadir aspectos como la escenografía o el maquillaje. "Maquillar a 15 tíos sale a 1.000 euros por función", ha resaltado, por lo que este aspecto asciende a un total de 4.000 euros si se suman los cuatro pases de esta chirigota en el COAC.

Ante esto, ha apuntado que "yo comprendo que hay mucha gente que diga que no me interesa salir", a lo que también ha añadido que su vuelta al Falla no ha sido para ganar dinero, pero sí deja claro que "por lo menos que no me cueste".

En cuanto a cómo se recupera la inversión, el primer foco de ingresos es lo que se genera en el propio concurso a partir del premio y los derechos de retransmisión, que según Yuyu le propició "unos 19.000 euros" en la pasada edición. A partir de ahí, ya están los contratos de las diferentes actuaciones (que también han cambiado por la necesidad de dar de alta a todos los componentes ante la Seguridad Social y cumplir con las obligaciones fiscales), los diferentes premios y los ingresos por venta de CDs y merchandising.

La chirigota del Yuyu en 2026

La chirigota 'Los que van a coger papas'.

Aunque parecía que la chirigota del Yuyu solo volvía al Falla para un año, en este 2026 volverá a participar en el COAC. Lo hará con el título de 'Los que van a coger papas', con el que intentará repetir en la Gran Final y volver a conseguir un primer premio 25 años después de conseguirlo por última vez con la chirigota 'Tampax goyescas, comparsa fina y segura'.