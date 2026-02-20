El X Premio Emilio López recae en la chirigota 'Los robin'

La chirigota ‘Los Robin’ ha sido galardonada con el X Premio Emilio López, un reconocimiento al gaditanismo de la idea propuesta por esta agrupación para celebrar un galardón organizado por el Grupo Joly que alcanza ya las diez ediciones.

‘Los Robin’, estos ladrones del barrio de Santa María que pretenden robar para devolverle a Cádiz todo lo que le han quitado, aludiendo al mítico personaje de Robin Hood, sucede de este modo a la comparsa de Jonathan Pérez Ginel ‘Jona’, ‘El cementerio’, que lo obtuvo el año pasado por un pasodoble en el que recordaba la importancia de las peñas carnavalescas.

En esta ocasión el jurado ha optado por premiar más que una copla en concreto el tipo general que presenta la conocida como la chirigota del Barrio, que lleva la autoría de Roberto Fabio Gómez Durán, Rober Gómez, en letra y José Juan Pastrana Fernández, Daniel Albaiceta Viñas y el propio Gómez en el apartado musical.

El repertorio enfocado en la ciudad y mirando al barrio de Santa María como epicentro, como una de sus cuartetas más aplaudidas del popurrí a la fachada dedicada a La Perla de Cádiz, han conseguido el beneplácito del público en este Carnaval.

Así lo manifestaba el propio autor a este medio tras su pase de semifinales, en el que reconocía que era “el día más feliz de su vida” tras la conexión experimentada con el Teatro Falla. Sobre la posibilidad de entrar en la final, lo que finalmente no ocurrió, declaraba esa noche que si “hacía falta una agrupación que tenga que demostrar un poquito de gaditanismo, pues venimos, y si no, pues ahí seguiremos en la calle”.

El jurado entiende que esta propuesta reúne los requisitos de gaditanismo que requiere la distinción, acorde con la visión que Emilio López tenía de la ciudad y que tantas veces reflejó en sus crónicas como periodista de Diario de Cádiz.

Como se presentan estos Robin, se niegan a que cambien a su pueblo por dinero “y que en mi barrio solo vivan extranjeros”, por eso llegan estos ladrones con el objetivo de “recuperar la alegría y las señas de identidad”.

En su primera edición, en el año 2016, el Premio Emilio López recayó en el pasodoble El recuerdo cobarde, de la comparsa de Antonio Martínez Ares ‘Los cobardes’; en 2017 ganó el popurrí de la comparsa de Tino Tovar ‘El ángel de Cádiz’. Le sucedieron en 2018 el cuarteto ‘El equipo ‘a’ minúscula’, capitaneado por Morera y Mení; en 2019 la chirigota ‘La maldición de la lapa negra’, de Manolo Santander y Sánchez Reyes; en 2020 la comparsa de Kike Remolino ‘Los encaidenaos’; en 2022 la chirigota del Sheriff ‘Los caraduras de Cádiz’; en 2023 el cuarteto de Ángel Gago ‘Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo’; en 2024 la chirigota de El Selu ‘Que ni las hambre las vamo a sentí’; y finalmente en 2025 la comparsa de Jonathan Pérez Ginel ‘El cementerio’ por el pasodoble a las peñas carnavalescas.