'La camorra', 'Los amish' y 'La carnicería', ganadores del XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano

El XLVII Concurso Fundación Unicaja Coplas del Carnaval Gaditano, que se ha venido desarrollando durante los días 16, 17 y 18 de febrero en el tablao de la Plaza de San Agustín con la participación de un total de 36 agrupaciones, ya tiene a sus ganadores.

Así, en la categoría de coros, las agrupaciones ‘La Carnicería’ y ‘La Esencia’ se alzaron con el primer y segundo premio. Por su parte, en la modalidad de chirigotas el primer premio recayó en ‘Los Amish del Mono...’ y el segundo en ‘Los muerting planner’. En la categoría de comparsas, las agrupaciones ‘La Camorra’ y ‘OBDC Me quedo contigo’ lograron el primer y segundo premio. El Premio ‘Bartolomé Llompart’, que reconoce a la agrupación que mejor conecte con el público asistente, recayó en la chirigota ‘Ssshhhhh!!!’

Todos los premiados recogerán sus galardones en la gala organizada por la Fundación Unicaja que tiene lugar este viernes 20 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en el Tablao Fundación Unicaja en la plaza de San Agustín.

El jurado de esta edición, que ha valorado el gran nivel de los grupos participantes y la vitalidad y la frescura con la que la cantera del Carnaval comienza a aflorar en el concurso, ha estado compuesto por Fernando Bonat, Paula Marchena, Juan Manuel González y Juan Antonio Delgado.

El certamen, que este año ha vuelto a batir récord de participación, ha repartido un total de 18.000 euros. En esta edición se ha entregado un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas a concurso. El Premio Bartolomé Llompart ha galardonado con 3.000 euros al grupo que mejor sintoniza con el humor gaditano.

La Fundación Unicaja lleva cerca de medio siglo apoyando esta tradicional fiesta mediante la organización de este concurso, que tiene como objetivo fomentar la conservación y el mantenimiento de las tradiciones populares, y que se erige como uno de los certámenes más antiguos, arraigados y prestigiosos de la provincia.