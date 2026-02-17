La comparsa 'La camorra' gana el II Premio Capitán Veneno de la Fundación Juan Carlos Aragón

La comparsa 'La camorra' en su pase preliminar del COAC 2026.

La comparsa 'La Camorra' ha conseguido el Premio Capitán Veneno de la Fundación Juan Carlos Aragón en su segunda edición que se ha celebrado en este Carnaval 2026.

Este galardón premia a la agrupación que, a juicio del jurado, ha defendido en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Teatro Falla de Cádiz la letra más crítica y transgresora en una pieza de su repertorio.

De esta forma, el jurado considera que el popurrí de la comparsa 'La Camorra' ha sido la pieza que mejor representa el espíritu crítico, librepensador, removedor de conciencias y transgresor que Juan Carlos Aragón siempre predicó y llevó por bandera.

Este premio, dotado con 2.000 euros se entregará en una gala de Carnaval que próximamente se anunciará. Así, el pasado año tuvo lugar durante el verano en el Baluarte de la Candelaria, donde el cuarteto de Miguel Ángel Moreno, liderado por Ángel Gago, recibió el galardón en su primera edición.

La Fundación Juan Carlos Aragón agradece a la Fundación Cádiz C.F. su colaboración en la financiación del Premio Capitán Veneno.

El jurado lo ha presidido Arcángel Bedmar y han actuado como vocales los comunicadores Manolo Casal y Manu Sánchez, las periodistas Mirian Peralta y Tamara García y el historiador Santi Moreno.