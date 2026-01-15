A Jonathan Pérez, autor de 'El manicomio' se le unió este jueves la presión de cantar pronto, a la de revalidar nada menos que el segundo premio del pasado año en el Concurso de Agrupaciones con 'El cementerio', convirtiéndose sin dudas en el grupo más esperado de esta cuarta noche de preliminares. "Nosotros cuando hacemos el repertorio no pensamos en el premio que ganamos el año anterior, siempre tendemos a hacer la mejor comparsa que podemos, salga quien salga, vuelva quien vuelva, ya tenemos más trayectoria, más bagaje en lo personal y en lo artístico y más madurez que directamente hace que la comparsa tenga más nivel", asevera.

Por eso salía de su actuación con la comparsa "desahogado" después "de la tensión de las últimas semanas, con muchos componentes malos, yo entre ellos, que he venido a cantar regular, a lo que se ha unido lo pronto que hemos cantado, que no nos ha dejado ensayar lo que queríamos, así que ya contento de haber soltado el repertorio y de poder disfrutar de la noche de hoy", contaba el autor tras la aplaudida actuación en este primer pase.