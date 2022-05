Los secretos de los tipos de la chirigota del Sheriff y la comparsa de García Argüez

Que el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2022 se auguraba un tanto especial era una predicción que todo aficionado esperaba, sin embargo, en lo que casi todos fallaron fue en dar por hecho que el sinónimo de especial era, en este caso, austero. Y es que ni los tiempos más ajustados, provocados por el cambio de fecha, ni la evidente proximidad con el certamen del próximo año han amedrentado a algunas de las agrupaciones competitivas que no han recortado presupuesto ni imaginación en sus escenografías, tal y como hemos podido comprobar tras la primera fase del certamen del Gran Teatro Falla.

De todas las propuestas, y no han sido pocas, nos quedamos con la apuesta escénica de dos agrupaciones, una chirigota y un comparsa, que dejaron boquiabiertos al respetable del coliseo de la plaza Fragela durante su debut en la primera fase del Concurso. La chirigota 'Los caraduras de Cái', de José Manuel Braza Sheriff, y la comparsa 'Los renacidos', con la que el grupo de Juan Carlos Aragón regresaba a la competición de la mano de Miguel Ángel García Argüez.

"Decían que iba a ser un año austero... Sí, sí...", ríen Antonio Quintana y Ricardo Lores, de RAS Escenografía. "Este es uno de los años que te puedo decir que más cositas impresionantes hemos trabajado", defiende Álvaro Ortega, de Arte Vida Factory. Artesanos, los tres, artífices de estas agrupaciones que demuestran que las escenografías y puestas en escena que se realizan en Cádiz durante el Concurso de Carnaval poco o nada tienen que envidiar a la de las grandes producciones teatrales de nuestro país.

'Los caraduras de Cái' del Sheriff y de RAS

Para Antonio Quintana y Ricardo Lores se tienen que dar "dos cosas muy importantes" para que salgan adelante "dos buenos proyectos" de Carnaval: "Una es el tiempo, una idea interesante y trabajada no se saca en un mes porque nosotros necesitamos compatibilizar el Carnaval con el resto de compromisos de otras áreas y, segundo, y todavía más importante, si nosotros nos echamos a la espalda la dirección artísitica de un proyecto, el cliente nos tiene que dar toda su confianza". Dos preceptos que, de sobra, se dieron cuando Juan Manuel Braza Sheriff les contó la idea que tenía sobre la chirigota que quería llevar al COAC 2022, 'Los caraduras de Cái'.

"Mira con Juanma llevamos trabajando desde el año 99, desde 'Los panchitos de Guardalajarra', él nos conoce y sabe como trabajamos y nosotros igual con él. Y con esa misma confianza él nos contó la idea y nos dijo, sólo la saco si vosotros os hacéis cargo de esto, si no es así, buscamos otra. Y, como te decía, esto nos lo planteó cuando todavía no se sabía si el Carnaval iba a ser o no en fechas ordinarias, es decir, hace bastante tiempo, a finales de octubre y el reto, evidentemente, nos sedujo. Él tuvo la valentía de plantear este tipo en un año raro y atípico y nosotros tambien lo hemos asumido como una manera de aportar algo a este Carnaval tan especial. En resumen, que nos lanzamos todos", ríe Quintana, el 50% de esa empresa pionera en la escenografía del Carnaval contemporáneo.

Un tipo a la altura de los desafíos que les motiva a RAS, recrear algunas de las estatuas más emblemáticas de la ciudad "y que, además, la cuentan porque ponen en valor diferentes manifestaciones ligadas a Cádiz, el flamenco con Chano Lobato, el Carnaval con Paco Alba, la Constitución con La Pepa, la industria perdida y el papel laboral de la mujer con la Cigarrera, la propia Cádiz reflejada en Gades...", va detallando Quintana que recuerda que, toda vez aceptada la dirección artística del proyecto, pusieron en marcha su "habitual método de trabajo".

Las estatuas Gades

Moret

Fernando Quiñones

Paco Alba

Simón Bolívar

Columela

Castellar

San Servando

San Germán

Chano Lobato

Cigarrera

La Pepa

"Lo primero, ya sea un proyecto de Carnaval o de otro tipo, es el estudio. Recopilar información y más información, buscar muchos detalles y definir a los personajes. También este proceso de información pasaba por el estudio de los materiales de las estatuas que, en su mayoría, son bronces, pero de distinto tipo y con distintas tonalidades, fundamentalmente, por el lugar donde están ubicadas, que no es lo mismo el tratamiento que iba a necesitar el bronce verdoso de la Gades de la Punta San Felipe, que tiene una oxidación diferente a la de Chano junto al Centro de la Merced. Así fuimos haciendo subgrupos entre las estatuas elegidas y los personajes que representan", explica el profesional que, después, dice, se embarcaron en la selección de su equipo donde "tenía que estar Rosario Barroso en la confección" con la que llevan trabajando "unos 16 o 17 años".

Entendimiento también con Sara Romero en el maquillaje, "otra gran profesional" que, además, tenía mucha ilusión por este proyecto ya que trabajaba por primera vez con el Sheriff. "Ahí la pauta era que el personaje no podía ocultar a la persona. La Gades era la Gades pero también el Sheriff, no podía ocultar su sonrisa, o Chano era Chano y se tenía que parecer, pero que también fuera el Gatica", precisa Quintana.

También destaca Antonio Quintana "el gran trabajo" con las pelucas y la goma espuma que ha hecho Ale Mariño, "todo un experto en este terreno con el que también tenemos una gran sintonía pues, incluso, ha sido trabajador nuestro, con lo que sabemos lo bien que trabaja él y él también sabe por dónde vamos nosotros".

Para que todas estas piezas encajen y tengan sentido en el proyecto tiene que haber "alguien que tenga la visión final, y esa es la dirección artística, porque hay veces que en el proceso, en el camino, por separado todo puede parecer una locura", descubre. Pero RAS Escenografía, 25 años cumplidos en estas lides, sabe lo que se traen entre manos "además de que la experiencia siempre es un grado y en este tiempo hemos aprendido mucho y ahora tenemos acceso a proveedores de compañías profesionales de teatro, por ejemplo, que nos surten de unos materiales para nada convencionales", asegura.

Uno de ellos, por ejemplo, "es un tipo de polipiel muy fino pero con mucha calidad que se utiliza para forrar los bolsos buenos" que es el que provoca "esa sensación del metal". Con él se ha elaborado el grupo de estatuas más parecida a La Gades. "Después tenemos a Columela y los patronos, las estatuas de mármol, donde se han buscado unos tejidos más transpirables o está el caso de Moret, que lo verás con chaqueta, chaleco, camisa pero, en realidad, todo es prácticamente una pieza", destaca el artesano que también destaca todo el trabajo de tratamiento posterior que han hecho de la goma espuma "con pinturas especiales", "capa a capa" para dar los volúmenes y "con mucha paciencia".

"No sé, nosotros estamos contentísimos con el resultado, sé que Juanma también, y al público también le impresionó. Creo que es un trabajo nuestro que tiene mucho de nuestros orígenes, ¿no?, de 'Las Gárgolas' de 'Mi viejo barrio'... Estamos muy satisfechos, sí", se congratula.

'Los renacidos' y Arte Vida

Con el mismo orgullo que RAS habla de sus caraduras, Álvaro Ortega, el creativo que está detrás de Arte Vida Factory, mira a su Ave Fénix de "cuatro metros de alto y ocho metros y medio de envergadura" que ha abrazado el renacimiento de una de las comparsas más esperadas de este año.

'Los renacidos', el grupo de Juan Carlos Aragón que este año regresaba a la competición con la pluma de Miguel Ángel García Argüez, hacía una espectacular entrada que, además de por el oído, se metía por los ojos. “Nunca había trabajado con la agrupación pero me llamó Javi Bohórquez que decía que había seguido algunos de mis trabajos y les gustaba para esa vuelta de tuerca en la puesta de escena que le querían dar a la comparsa”", explica el artesano que se puso manos a la obra, "a documentarme muchísimo", dice, y les presentó un boceto "que fue aceptado".

A partir de ahí, "muchas reuniones", "mucho prueba-error" y a inventar porque, por un lado, "el grupo tenía claro que quería que las alas del pájaro se abrieran" y, por otro, el profesional también se empeñó "en humanizar a los personajes porque ya habían salido tipos como el coro de 'Los Pájaros', por ejemplo, y teníamos que desmarcarnos de eso", explica Ortega que además del gran ave Fénix que centra la escena también ha realizado "las pelucas, el sombrero y algunos detalles del tipo como las polainas o el tratamiento de color de la cola de ave de la chaqueta", enumera.

"La verdad es que me contaron la idea y me dieron libertad creativa absoluta con sólo la petición de que las alas se abrieran y cerraran y eso se ha logardo con un sistema de rieles", explica su creador que descubre que el cuerpo del Fénix es "una estructura de metal, de hierro, sobre la que se ha ido vistiendo y componiendo con diferentes capas y revestimientos de distintas telas para conseguir los volúmenes".

Una estructura enorme, "complicada de manejar y de montar" que al ser "tan grande y con partes móviles" no se puede "anclar al suelo" y a la vez es "muy delicado". "El montaje y desmontaje es una locura", resume Ortega la tarea que ponen en pie "seis personas en cada sesión" y cuyo resultado "creo que ha quedado espectacular", califica el artífice de otros trabajos reconocidos en los últimos años.

El equipo La escenografía, sombrero y algunos detalles del tipo: Arte Vida Factory

Diseño y confección del tipo: Rocío Tejada

Maquillaje: Vanessa Pereira

También desnuda el artesano de Arte Vida los secretos del sombrero donde las rastas de la peluca "fue, ante todo, una decisión estética" en ese afán de "humanizar al ave Fénix". "Luego lo que se dice de 'Los millonarios', pues también, es un guiño, pero ese no fue su origen, era porque podíamos conseguir así ese volumen en la cabeza sin tirar de las más típicas plumas", aclara su hacedor que destaca, además, "la máscara" que remata el conjunto en la cabeza.

"Es un pájaro en los huesos pero no queríamos que fuera tan tétrico, entonces, lleva muchos detalles, uno de los más bonitos, a mi juicio, son las cadenas que le cuelgan de los ojos porque simbolizan las lágrimas del Ave Fénix que, dice la mitología, que son curativas, y ahí sí es un guiñito al renacimiento de esta comparsa y todo lo que han pasado con la pérdida de su autor", precisa el profesional.

Arte Vida también ha firmado otros destacados trabajos de este año como 'La boquita prestá' de Kike Remolino, ese teatro-bar clandestino en el subsuelo ("la mesa está hecha como un cajón flamenco, es hueca por dentro), el coro 'Los babeta' de Pedrosa y Fernández ("con un trabajo muy interesante en el gorro donde, sin salirnos de la estética, hemos puesto una cacerola con el pulpo" y "con detalles muy gaditanos en la escenografía como la ventana que es la puerta de La Caleta"), la comparsa 'Cantando bajo la lluvia' de David El Principito y Fernandi ("con esas tiras de colores como lluvia") y la también muy reseñable 'Los conquistadores', de Germán García Rendón ("estoy muy contento con este trabajo porque tiene mucha identidad gaditana enmarcada en la silueta del conquistador, con un yelmo que es un casco de obra y un peto hechos con las chapas de las industrias perdidas, o unos pantalones de lunares también representando la intención de reconquistar el flamenco perdido").