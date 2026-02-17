El tipo 'con más arte' del Carnaval callejero de Cádiz: Pepe Baena interviene en la Chirigota del Parchís

No hay discusión. El tipo 'con más arte' de chirigota callejera de este Carnaval de Cádiz 2026 lo lleva, sin duda, la conocida como Chirigota del Parchís. Y es que el pintor Pepe Baena, uno de los artistas actuales más conocidos y populares de nuestro país, ha intervenido en los disfraces de los chirigoteros.

Así, 'La cosa pinta mal', la propuesta que la formación ha preparado para la fiesta de este año, llevan "en lo alto un Pepe Baena", explican desde la formación donde aseguran que esta colaboración surge por la implicación personal del pintor de los bodegones modernos en la chirigota.

"Pepe lleva unos años queriendo salir con nosotros y, de hecho, este año estaba decidido a ello, es más, estábamos barajando de nombre 'Los Pepe Baena que dan pena', pero la verdad que como su carrera está teniendo tanto éxito pues al final se le juntaron varios proyectos artísticos y no ha podido ser", cuentan desde la Chirigota del Parchís que, aunque no en cuerpo, sí cuentan con el creativo en alma.

Así, el artista gaditano ha querido colaboración con la agrupación interviniendo en sus tipos y dándoles ese toque artístico que sólo un verdadero creador sabe dar. "La pasada semana quedamos con él en su nuevo estudio, en la calle Vea Murguía, y allí lo hizo. El problema ha sido que con las lluvias no veas para secar los tipos, han estado manchando hasta hace nada", ríen desde la formación, contentos y "agradecidos", por llevar un tipo con tanto arte.