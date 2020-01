El tiempo en Fragela: 23 de enero

Agua clara, con la burra incluida, se cierne esta noche sobre la zona de Fragela a mantas. De hecho, la Policía Local ha vallado la fuente del monumento a Cayetano del Toro. Y no es porque vaya a ascender el Cádiz (aún) sino que se prevé un desbordamiento de la misma, que se puede llevar por delante en riada las terrazas de los bares de los alrededores del Teatro Falla. Anoche ocurrió lo mismo y una sombrilla de la Bella Italia fue vista a las once y cuarto de la noche adelantando a un camión de la basura por Loreto y un coro llegó al teatro en ocho zodiacs. Asimismo, dos camareros del bar Duca salvaron la vida al convertir en manguitos cuatro servilleteros. Lo dicho, cuidadín esta noche con las lluvias. En el interior del coliseo puede llover almíbar de pasodobles tovarescos acompañados de un amenazante torbellino de tango aniñado. Eso sí, menos frío que en estos días, pero no se dejen llevar por la novelería del estreno de la ropa de los Reyes –que están ustedes deseando– y vayan a ir al teatro con un chaleco y camisita de Álvaro Moreno.