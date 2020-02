Hace "7 u 8 años", Arcángel vivió una noche de Gran Final del Concurso de Agrupaciones, y tal buen regusto le quedó que el cantaor ha querido repetir desde entonces. "Pero me dijeron que una semifinal era casi mejor porque los grupos tienen menos tensión y también hay mucha calidad", ha explicado el onubense que está disfrutando de una semifinal, pero no una cualquiera, sino la que antecede al temido, y a la vez esperado, penúltimo fallo del jurado, el que dará a conocer a las agrupaciones finalistas.

Al onubense se le pudo ver por camerinos saludando a la chirigota de José Antonio Vera Luque aunque ha asegurado que no venía a ver "a ninguna agrupación en particular" sino a disfrutar del ambiente de la sesión ya que el artista admira mucho el trabajo que se hace en la fiesta. "Me parece increíble lo que se hace en Carnaval musicalmente. Con elementos, se podría decir que rudimentarios, consiguen algo muy cercano a lo profesional. Me parece que el Carnaval hace de antesala de muchos géneros musicales", ha alabado.

Además de "muchas ganas" de vivir una sesión de Concurso, Arcángel reconocía que también tiene ganas de pisar las tablas de Falla con alguno de sus proyectos musicales. "Guardo un maravilloso recuerdo de mi última actuación aquí con las Voces Búlgaras, así que espero venir pronto a cantarles a ustedes", deseaba el artista que adelantó que ya está trabajando en su próximo disco que se grabará "entre septiembre y octubre" con previsión de que salga a la luz "durante el primer semestre de 2021".

Y aunque todavía no tiene título para este nuevo trabajo, Arcángel sí adelanta que será "algo muy diferente" a lo que ha hecho hasta ahora pues le gusta "el riesgo". "Yo creo que es la manera de mantener la ilusión en esta profesión, ponerte retos a corto plazo que te mantengan alerta y que te alejen de la monotonía que es lo que mata todo", acierta.