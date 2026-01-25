Tamara Beardo, comparsa 'Lxs invencibles': "Estoy contenta porque un año más hemos llegado"
La comparsista da un paso más en su trayectoria carnavalesca y se suma a la autoría de la agrupación
Muy feliz salía Tamara Beardo tras cantar con 'Lxs invencibles'. "Sí, estoy contenta. Porque un año más hemos llegado y, no sé si le habrá gustado a la gente, pero la respuesta del público ha sido buena al menos", apuntaba a Diario del Carnaval, nada más salir del escenario, con ganas de abrazar a sus compañeras y compañeros.
Este 2026, la experimentada comparsistam directora y directora musical, daba un pasito más y se atreve con parte de la autoría de esta agrupación "No sé ni cómo lo he hecho, pero lo llevaba al ensayo y gustaba y así hemos ido para adelante. También por el trabajo con Bea (Bea Aragón), que es mi hermana carnavalera y con ella todo es el doble de bonito"-
Beardo ha conseguido estar con su comparsa en las tres últimas semifinales y este 2026, con un grupo nuevo, "con gente que no salía hace años", también viene con tambores de guerra. "Claro que sí. A ver, también es una mochila esos tres años pero cuando las personas son buenas se llega".
