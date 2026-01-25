Tamara Beardo, comparsa 'Lxs invencibles': "Estoy contenta porque un año más hemos llegado"

Muy feliz salía Tamara Beardo tras cantar con 'Lxs invencibles'. "Sí, estoy contenta. Porque un año más hemos llegado y, no sé si le habrá gustado a la gente, pero la respuesta del público ha sido buena al menos", apuntaba a Diario del Carnaval, nada más salir del escenario, con ganas de abrazar a sus compañeras y compañeros.

Este 2026, la experimentada comparsistam directora y directora musical, daba un pasito más y se atreve con parte de la autoría de esta agrupación "No sé ni cómo lo he hecho, pero lo llevaba al ensayo y gustaba y así hemos ido para adelante. También por el trabajo con Bea (Bea Aragón), que es mi hermana carnavalera y con ella todo es el doble de bonito"-

Beardo ha conseguido estar con su comparsa en las tres últimas semifinales y este 2026, con un grupo nuevo, "con gente que no salía hace años", también viene con tambores de guerra. "Claro que sí. A ver, también es una mochila esos tres años pero cuando las personas son buenas se llega".