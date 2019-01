El surrealista baile de La Muerte que resucitó al Falla

Si el Concurso del Falla fuera una película habría que hablar de ellos como de auténticos robaescenas. Son figurantes que en un momento dado acaparan el protagonismo, dejando incluso en un segundo plano a la propia agrupación. Y en algunos casos salvando una actuación del desastre, dejando al menos un momento divertido para el recuerdo.

Anoche el público del Falla -y los que seguían la cuarta función clasificatoria por televisión- asistió a una de las escenas más surrealistas que se recuerdan en el Carnaval reciente: el loco baile de La Muerte con unos pompones durante el popurrí de la chirigota 'Pasando olímpicamente'. La entrega del figurante disfrazado de La Parca resucitó al Falla, hasta entonces apagado ante el pobre repertorio ofrecido por la chirigota sevillana. En Twitter las bromas y memes no tardaron en caer:

No es la primera vez que un figurante acapara tanto o más protagonismo que el grupo al que acompaña. El ejemplo más sonado de los últimos tiempos es el de Manué, el muerto al que velaban en 'No te vayas todavía', chirigota del Bizcocho que alcanzó la final en 2017. También se entregó el público del Falla a Macario, su 'relevo' al año siguiente en 'No te quemes todavía'.

Es además un recurso recurrente pero que siempre funciona el del figurante que sorprende en segundo plano. Como aquellos leones del Congreso de 'Esto sí que es una chirigota', uno de los grandes golpes de una agrupación que acabaría llevándose el primer premio de su modalidad; o como el recordado Antuán, uno más del cuarteto de Morera pese a no abrir la boca en agrupaciones como 'Los vaqueros de Springfield' o la 'Clínica privada Sana, Sana, culito de rana'.

Hay figurantes que dan para momentos míticos hasta sin querer, como el que acompañaba en su jaula a la comparsa 'El 15-R' y que propició un genial "que suelten al gato" desde el gallinero ya terminando el popurrí... Antológico.