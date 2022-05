El sufrimiento añadido para los cadistas que cantan hoy en el Falla

Esta noche el Cádiz CF se juega la permanencia en Primera División. No está la cosa fácil, pero todo puede pasar y los cadistas están con el alma en vilo a pocas horas del último partido de la temporada, bueno de los partidos, que decidirán el futuro del equipo amarillo para la próxima temporada.

También lo están los cadistas que el destino ha querido que su estreno en el Falla coincida con esta jornada de tensión, como Manolín Santander, que cantará pasadas las diez de la noche -una vez acabado el encuentro que empieza a las 20:00 horas- con 'La misión, el evangelio según Santander'. "Cádiz es así es una caja de sorpresas, quien le iba a decir a mi padre que le Cádiz iba a jugarse la permanencia con su chirigota cantando, tiene que tener un descontrol importante", comentaba el joven al ser preguntado por esta coincidencia.

El grupo verá la primera parte en el local de preparación y luego partirá para el Falla y aunque "estamos preparados para lo peor", apuntaba, "también llevamos dos años esperando este momento". "Es mucha casualidad y entonces tampoco vamos a estar con la cabeza en dos sitios, vamos a tener la cabeza en uno", señalaba con ganas y nervios ya de presentar en las tablas esta chirigota en la que llevan "mucho tiempo trabajando". "Lo que sí es verdad que como se salve el Cádiz y al poco cante la chirigota de Manolito Santander en el teatro se puede liar la de dios. Ojalá se salve y al poco cante la chirigota", sueña el hijo de creador del himno `'Me han dicho que el amarillo'.

"Vengo con esa ilusión de que guste. La gente quiere escucharnos y eso es muy bonito", comentada el chirigotero con ganas ya de volver a las tablas que ha pisado ya con su hermana este COAC en 'La predicadora'. "Pero con esto tengo una presión añadida y mucho sentimiento".

Kike Remolino

También comentaba sus sensaciones Kike Remolino, cuyo grupo suele cuadrar los ensayos según juegue el Cádiz sus partidos. "Si juega a tal hora, ya sabemos que hay quedar a otra, porque el que no va al estadio lo sigue, somos muy cadistas", comentaba sobre su grupo que hoy traerá 'La boquita prestá'

"Lo llevo fatal, me estoy acordando del penalti. Mételo y así nos quedamos todos tranquilos y yo más", recuerda que decía el domingo pasado en el partido contra el Real Madrid, en que el Cádiz no pudo pasar del empate.

No se planteaba en principio dedicar ninguna letra al momento, ya que ellos cantan una vez haya terminado el partido. Pero ni para bien ni para mal "que soy muy gitano y jugar al sí y al no yo paso", apuntaba el autor gaditano. "No preparo nada y ojalá estemos de fiesta".

Los gaditanos tendrán esta noche la vista puesta en Vitoria, Pamplona y Granada y la vez en el Teatro donde pasarán más cadistas sobre sus tablas y todas de la ciudad. La primera agrupación sobre las ocho y media será la comparsa 'La creadora' y luego 'Los mojarritas', con la dirección de Andy. Luego llegará el cuarteto '¡¡Esto está empetao!!', las chirigotas 'La misión. El evangelio según Santander' y 'Verano azul', y la comparsa 'La boquita prestá'. Cerrárá la sesión el coro del Chapa 'Tierra y libertad'.