Las sillas para la Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026 salen a la venta en taquilla este martes    

Las sillas para la Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz 2026 que se desarrollará el próximo domingo 15 de febrero a partir de las 17.30 horas, se pondrán a la venta en taquilla este martes 10 de febrero.

Las sillas ubicadas entre la Glorieta Ingeniero La Cierva hasta Varela se pondrán a la venta de forma presencial en taquilla, en un módulo habilitado en la calle Doctor José Manuel Pascual y Pascual, en horario ininterrumpido de 9 a 17.30 horas. Este horario se mantendrá desde este martes hasta el viernes 13 de febrero. El sábado 14 también se podrán adquirir en taquilla de 9 a 15.30 horas.

En taquilla se podrán adquirir un máximo de 20 localidades por persona. Además, el mismo día del desfile a partir de las 13 horas también se podrán adquirir entradas a través de los acomodadores, que serán los encargados de venderlas. El precio de las localidades será de 7 euros en fila delantera y de 6 euros para la fila trasera.

Cabe recordar que la empresa concesionaria Romian Producciones S. L. ya puso en marcha la venta ‘online’ de localidades el pasado 22 de enero para el tramo comprendido entre Varela y las Puertas de Tierra.