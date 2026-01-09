"El seguro de los actos de las peñas del Carnaval de Cádiz en la calle ya se pedía, este año hemos pedido que lo traigan"

La concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, entiende las incomodidades que pueden sentir desde las entidades y federación de peñas carnavalescas en el contexto de "evolución" de la seguridad en los eventos que organizan en la calle durante las fiestas y que cada vez cuentan con más seguimiento, pero recuerda que lo primordial es "garantizar que todo esté en regla si ocurriera cualquiera cosa".

Así, aunque reconoce "el trabajo maravilloso" de estos entes "sin el cual no se podrían hacer estos actos gastronómicos", Gandullo recuerda que lo que se le ha solicitado a las peñas es un seguro de responsabilidad civil "que ya se pedía" con anterioridad, "lo que este año se ha pedido expresamente es que lo traigan para verificar", asegura.

Junto a este seguro, que se exige "a cualquiera que haga algo en la calle" por "la seguridad no sólo de los asistentes sino de la propia entidad organizadora", desde el Ayuntamiento de Cádiz también se les ha pedido "un croquis, que no es más que coger un planito y dibujar dónde se va a colocar el escenario que tengan planteado y que luego servirá para establecer los planes de evacuación y seguridad" y "un permiso de estabilidad de escenarios si superan los 1,20 metros para garantizar la seguridad de los que se suben en él".

"Las entidades que organizan estos eventos con una subvención del Ayuntamiento han tenido que traernos esos documentos para poder hacer estas labores. Esto forma parte de la evolución de los eventos y de garantizarles a ellos que si ocurre cualquier incidente esté todo en regla. Es lo mismo que se hace con los alimentos, ellos tienen que tener la trazabilidad de lo que reparte y sus informes de la delegación de Salud que solicita el Seprona", ha equiparado la edil que no ha entrado a valorar si la información de estas exigencias a la federación de peñas se ha realizado con suficiente antelación.