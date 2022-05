El 'seguidor' que hizo llorar a El Lacio tras la actuación de su chirigota

José María Barranco El Lacio ha salido por la puerta lateral del Gran Teatro Falla exhausto y contento pero cuando un seguidor muy especial se ha acercado a darle un cariñoso mensaje, el autor de la chirigota 'Aquí huele a verdín' no ha podido mantener el tipo (uno muy aplaudido) y se ha quebrado en lágrimas, de las de felices, eso sí. "Papá, ¡cómo habéis pegado! Cómo me ha emocionado el pasodoble...". Es Leandro Barranco quien pronuncia la frase.

El carnavalero, que regresaba con agrupación propia al Concurso tras 'La chirigota de la Viña', no ha dudado en abrazar a su hijo al que, también, se le escapa la agüita buena de los ojos, tras firmar una actuación que ha agradado sobremanera al respetable de la primera sesión preliminar de la competición.

"Hombre, yo creo que, al menos, un pasecito más tenemos, ¿no?", ha explicado El Lacio, ya recompuesto, a este periódico al que también ha confesado que la noche anterior había soñado "que el público nos aplaudía dos o tres minutos seguidos después de la presentación y, bueno, algo se ha parecido al sueño", ha celebrado.

Y es que Barranco ha sentido "completamente" el cariño del público. "Es que cuando ha pegado el primer chiste de la presentación pues la verdad es que nos hemos venido arriba. Me parece que también el pasodoble ha gustado mucho a los aficionados y los cuplés no han caído mal. No sé, y del popurrí creo que la cuarteta de homenaje a Paco Rosado también ha caído bien...", iba valorando el carnavalero culpable de que la vuelta de la chirigota al Falla se haya producido estampando un sabor añejo marca de la casa y con un repertorio muy gaditano.

Abrazos, besos y mucha alegría también entre el resto de sus componentes y sus familiares que han esperado a la agrupación en la puerta de salida de los grupos del Teatro Falla. "Me parece que para semifinales estamos, luego pues ya la cosa seguro que se pone dura porque hay muy buenos grupos pero nosotros ahora mismo sentimos que podemos seguir luchando", ha concluido el chirigotero que se marcha a celebrarlo con su mayor seguidor.

El calor, enemigo del maquillaje de 'Huele a verdín'

El calor. Mejor dicho, que estamos en Cadi, la caló. Enemiga este año de los maquillajes. No fue fácil para la chirigota de José Mari Barranco El Lacio, cuyos componentes lucían caras de piedra ostionera como buenos Paco Alba. "A uno se le he caído el látex", decía Aurora González, una de las maquilladoras junto a Virginia Gómez, Mercedes Fernando y Mar Sevilla.

"Se incrementan los retoques por el calor. Hemos tenido que limpiar cada rostro con el calor, para evitar problemas. Y les hemos dicho que no se pusieran cremas antes del maquillaje para que no escupir el maquillaje", apuntaba González.

El autor, Barranco, contaba en camerinos la sensación "tan rara de salir de La Caleta en pasacalles en mangas cortas y de día. No, no tengo sensación de Concurso, más de festival". El tipo es fresquito, no así los sombreros, realizados por Mariño. Los bustos de 'El Brujo' los ha hecho Dylo y la escenografía, Artifex.

El caja, Dani Fopiani, relataba las peripecias sanitarias del grupo. "Todos hemos cogido el Covid menos el Lacio. Hemos tenido que apretar en los últimos días". Otro veterano chirigotero como Juanmi Gay mostraba un pin del Nazareno que le acompaña desde infantiles. Toda ayuda es poca para concursar.