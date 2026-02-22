Recopilatorio de los montajes de 'Diario del Carnaval': Los casi 40 principales

Durante la fase de preliminares del COAC 2026, 'Diario del Carnaval' ofreció una particular visión del panorama musical con unas propuestas de portadas de discos vintage relacionados con protagonistas de la fiesta gaditana. Dejamos aquí el recopilatorio.
1/18BEATRIZ DE ‘LUX’... DE NAVIDAD. Estrenamos la discografía carnavalesca con este último trabajo de la artista Beatriz Gandullo, que ha plasmado en el mismo su experiencia como hacedora del alumbrado navideño, orgía lumínica que obligó a Papá Noel a llevar gafas de sol. Para la sesión de fotos de este disco, Gandullo se quitó, por fin, el abrigo rosa, camino de ser legendario como la pelliza de Juan Antonio Guerrero.montajes ok/gandullo/Julio González
2/18GAGO AND FRIENDS PROBANDO ESTILOS Ya tocaron el rock con ‘Esta boca es mía’, homenaje a los Rolling, y el punk (y circo). Los del cuarteto del Gago son almas inquietas que ahora han querido lanzar un disco tributo a Queen (lo de Quen II no es por los segundos premios, eh, que ya eso pasó a la historia y ahora entonan muchas veces el ‘We are the champions’). El primer single de este LP es ‘Let them not come’ (que no vengan)./Julio González
3/18SEVILLA TUVO QUE SER, MI ARMA. Tantos años de éxitos por separado convergen ahora en un disco de sevillanas grabado por cuatro de los cantores de Hispalis que han asomado al Carnaval de Cádiz en los últimos 20 años. Alvarado, Bizcocho, Canijo y Paco Castro forman este cuarteto que ya ha firmado 120 bolos por todas las ferias de la provincia de Sevilla. A Cádiz no vendrán, pues no tiene feria que aventaje a otras capitales./Julio González
4/18LA JURADO, LA MÁS GRANDE DEL FALLA La periodista de Onda Cádiz se desmelena para rendir homenaje a su paisana, de mismo apellido, a la más grande, con un disco cuyo single, ya lanzado al mercado y de venta en gasolineras, se titula ‘Como una hora... esperando un montaje’. También ha versionado una de las más célebres canciones de la chipionera, rebautizada ‘Se nos rompió el amor... y la barra 4’./Julio González
5/18BENAVIDES SE VUELVE SAETERO. No conocíamos la faceta de saetero de José Antonio Benavides, rebautizado por los cachondos como ‘Betadine’, pero el caso es que acaba de publicar un disco titulado ‘Regidor Perpetuo’, en cuya portada aparece como un angelito. Algunas de las principales saetas del disco son ‘Lágrimas de la tramoya’, ‘Ay UGT, ampárame’ o ‘Cristo de Laluz’./Julio González
6/18ANTOÑITO RECONOCE DE DÓNDE VIENE El cantante de Rota, chirigotero y pregonero, ha tenido que recular y reconocer que sin Antonio Molina él no es nadie. Anda ome. Y ahí está su LP, versionando los mejores temas de Don Antonio. ‘Soy minero’, ‘Yo quiero ser mataor’, ‘Soy un pobre presidiario’... y que el ‘cocinero, cocinero’ le haga a Antoñito un arroz con habichuelas, que está muy delgado el muchacho./Julio González
7/18LANZAMIENTO DE BRENDA Y LOBA. El éxito de Brenda y Loba no ha pasado desapercibido para la industria discográfica nacional y han sido elegidas para realizar un tributo a Las Grecas, que siendo gaditanas bien podrían llamarse Las brecas, pero la productora no ha querido tomarse esa licencia. “Si me aconvenzo, si me aconvenzo, dame tu ausensi -futbolista del Barcelona-, que sabe a besos”, suena ya en todas las radios./Julio González
8/18EL NUEVO JOSELITO ES DE CÁDIZ. La canción española tiene un nuevo prodigio salido del mundo del Carnaval: el nuevo Joselito. El cuartetero, este año chirigotero demostrando tener también una Voz de Oro, ha lanzado un disco homenaje a aquel chiquillo tan adorable. También tiene pensado hacer el remake de la película ‘El ruiseñor de las cumbres’, aunque nuestro Joselito es más de Cumbres Mayores, en la calle Zorrilla./Julio González
9/18EL ‘LOBE’ HOMENAJEA A LA UNIÓN. El Love (en este caso, Lobe) no quiere ser menos que su hija Miriam, La Loba, que grabará ‘Las brecas’ con Brenda, y va a homenajear a Rafa Sánchez, cantante de La Unión (que tiene nombre de agencia de seguros), grabando este tema mítico con su toque personal. La versión del chirigotero dice algo así como “La luna llena sobre Arbolí, ha convertido en lobo a Joaquín, auuuuuu”./Julio González
10/18LOS AUTÉNTICOS ‘HOMBRES G’. Revival de Hombres G con carnavaleros: Guillén Bancalero, Guerrero Roldán, García Argüez y Germán García (ge, ge). Realizan un tributo a la banda liderada por David Summers. ‘Sufre mamón’ está versionada para que ellos cuenten lo que pasan concursando en el Falla. ‘Chico tienes que cuidarte’ se lo cantan uno a otro Guerrero y García Argüez, los puretas del grupo./Julio González
11/18TRIBUTO A PIMPINELA DESDE LA VIÑA. La discografía carnavalesca se nutre hoy de una ambiciosa apuesta: la de los hermanos Santander Grosso. Palmira y Manolín rendirán tributo al dúo ‘Pimpinela’ formado por los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán. Pero no esperen peleas en el escenario, que los Santander se llevan muy bien. Nada de ‘Olvídame y pega la vuelta’, más bien ‘Convíame y paga la cuenta’./Julio González
12/18QUIQUE Y MIRIAM CUANDO CHAVALES. Tantos años de complicidad y de compañerismo han acabado en un disco. Con el permiso de los auténticos Sergio y Estíbaliz, Enrique Miranda y Miriam Peralta han regresado a esas mocedades para grabar un LP tan carnavalesco y tan del Falla que se titula ‘Cantinero del Duca’, la versión más gaditana de ‘Cantinero de Cuba’. El sábado firmarán ejemplares en este conocido bar./Julio González
13/18ARES Y LA ANTÍTESIS DE SU COMPARSA Martínez Ares se ha puesto al frente de otro grupo para sacar un disco. Son ‘Los inhumanos’, la antítesis de su comparsa de este año. En este trabajo discográfico, Ares versiona las principales canciones de este grupo de los 80. ‘Me duele la cara de ser tan guapo’ es ahora ‘Me duele la cabeza de ser tan guapo’. ‘Qué difícil es hacer el amor en un Dacia Sandero’ es la cara B./Julio González
14/18RAMONI SE HACE ‘PUNK-CATAPUNK’ Viejo rockero donde los haya, José Ramón de Castro ‘Ramoni’, a pocos días de estrenarse con la nueva comparsa de Martínez Ares, ha sacado un Long Play rindiendo homenaje a un mítico grupo de rock-punk americano, que siendo él carnavalero su disco es más de ‘Punk-Catapunk-Chimpunk’. Hay críticas que dicen que con tanta octavilla se parece más a los Bee Gees que a Los Ramones./Julio González
15/18MANU HARÁ ‘BOOM’ EN SAN ANTONIO Quién no ha tenido en casa un Disco Boom, ese recopilatorio de los 80 con los mejores artistas del momento. Pues el pregonero de este año, Manu Sánchez, ha grabado un disco tributo a todos esos cantantes y grupos como Boney M, Los pecos, Juan Pardo (hermano de Julio), la Orquesta Mondragón, Bordón-4 (Cádiz 1), Miguel Bosé o José Vélez, primo de los dueños de El Balandro./Julio González
16/18EL ROBE (SIN INIESTA) DE CÁDIZ. Cádiz tiene otro Robe (Gómez) que va a homenajear con un disco al Robe de Extremoduro, recientemente fallecido. El Robe (o Robin) gaditano ha grabado un disco con las mejores canciones del rockero, aunque dándole compás de Santa María. En el disco puede verse que de Iniesta solo tiene el color de la piel. El miércoles firmará discos en el Salón de Juegos Galaxia de la calle Plocia./Julio González
17/18RAPHAEL PASTRANA ES UN ESCÁNDALO Con él llegó el ‘Escándalo’, que por algo Raphael Pastrana no se corta nunca a la hora de hablar sobre la fiesta gaditana, defendiendo su pureza y tradición. De ahí que vaya a realizar un tributo al gran cantante de Linares con uno de sus temas más celebrados. En el mismo disco se incluyen canciones como ‘Qué sabe nadie... cómo se hace un tango’/Julio González
18/18TORRES-BRUNO, MÚSICA MUNICIPAL La política municipal hace enemigos, pero también cultiva la amistad. Óscar Torres (PSOE) y Bruno García (PP) se han unido para rendir tributo al recordado cantante italiano, formando el dúo ‘Torres-Bruno’. El primer single lanzado por esta pareja lleva la autoría de Óscar y se titula ‘Tigres, leones, están sucios hasta los Callejones’. También piensan homenajear al dúo Sacapuntas.../Julio González