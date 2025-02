Rafael Pastrana sobre la polémica de su pasodoble: "Ha sido desagradable, simplemente venimos a decir lo que sentimos"

La comparsa 'El corazón de Cádiz' ha disfrutado de su pase en semifinales, una fase decisiva donde ya estuvieron el año pasado y en la que este 2025, quieren ir a más. "Creo que hemos presentado buenas credenciales, tanto en el pase de cuartos como en el pase de semifinales pero estamos en manos del jurado y lo que estime oportuno", apuntaba Rafael Pastrana, uno de los autores junto con su hermano Marcos.

"Lo aceptaremos con el mayor orgullo, humildad y deportividad del mundo. Por supuesto ya estar aquí es un reconocimiento, es una vitola que no tiene cualquiera y se han quedado muy buenos compañeros fuera como Nene Cheza o mi amiga Palmira. Y bueno, estamos aquí nosotros y vamos a lo máximo, a intentarlo".

En un día especial para la familia Pastrana, coincidiendo con el coro de su padre Faly Pastrana 'Los guardianes del Dios Momo', Rafael defendía a su grupo y su comparsa ante la polémica surgida en cuartos de final por el pasodoble a Pedro Sánchez. "Ha sido desagradable", recordaba aunque contento por el apoyo que ha recibido del público en esta primera noche de semifinales.

"Hemos tenido que hacer un comunicado porque ha habido organizaciones de extrema derecha que han utilizado nuestra letra para tirar flechas al otro bando y el Carnaval de Cádiz no se manipula. Nosotros somos gente normal, corriente, de la calle. En mi comparsa hay gente de izquierda y de derehca y es la opinión de 15 personas, cada una de su madre y de su padre y simplemente venimos a decir lo que sentimos".

Pastrana sí dejaba claro que "entendemos que el país está mal, que los gobernantes no hacen nada, ni el presidente ni la oposición ni el rey", figura a la que han dedicado el segundo de sus pasoboles de estas semifinales. "Lo hemos denunciado que creo que eso es el Carnaval de Cádiz, donde la crítica es innegobiable", incidía "Si no hay crítica en el Carnaval de Cádiz, si no hay crítica al poder, esto no es Carnaval de Cádiz", terminaba el autor de 'El corazón de Cádiz", que si tienen la oportunidad de volver a cantar en el Falla "tenemos material para hacer una buena final".