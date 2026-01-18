Así quedan las puntos del Jurado Diario tras la séptima sesión preliminar del COAC 2026

Búscate entre las mejores imágenes de la séptima sesión de preliminares del COAC 2026

Tras la séptima sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, la función más corta sólo con seis agrupaciones, las posiciones en la parte alta de la tabla del Jurado Diario apenas han sufrido incidencias.

Una excepción en la modalidad de comparsa donde 'La camorra', de Marta Ortiz, se inserta en el podium como tercera clasificada con 224 puntos, teniendo solo por delante a 'El manicomio', con 228 puntos, y 'El desguace', con 227 puntos. En esta misma modalidad, 'La marea' cosecha 195 puntos y se coloca en cuarta posición.

En la modalidad de chirigota, 'Los mohigangas' se ponen en la posición número 11 para este Jurado Diario con 169 puntos, mientras que '¿No son para matarlos?' se coloca en la 18 posición con 124 puntos.

Esta noche también ha actuado un cuarteto, 'Los latin King de la calle Paskín', que se sitúan en segundo lugar con 201 puntos, que lo dejan bastante lejanos de los 222 puntos de 'Crónica de una muerte más que anunciada'.

Por su parte, el coro 'El reino de los cielos' de San Fernando ha obtenido para este Jurado Diario 194 puntos que le valen para colocarse en la cuarta posición.