Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la décimo sexta sesión preliminar del COAC 2026

Tras la celebración de la décimo sexta sesión preliminar no se han producido cambios sustanciales en los primeros puestos de las diferentes tablas por modalidades del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, según el Jurado Diario de este Diario del Carnaval.

En chirigotas, 'Los que la tienen de mármol' de José Molina y Melli se colocan en noveno lugar con 207 puntos, mientras que la agrupación comandada por Juanlu Cascana, 'L@s quince en las algas' , alcanzan el puesto 18 con 176 puntos.

En la modalidad de comparsa 'Los invisibles' de Manuel Cornejo se ponen en octavo lugar con 217 puntos; 'La carne-vale' de Julián Delgado y Javi el loco, quedan en el puesto 14 con 199 puntos; 'La biblioteca', de los hermanos Santander y Manuel Cornejo, conquistan el puesto número 12 con 201 puntos; mientras que la última comparsa de la noche, 'La conexión', de José Antonio Toledo y Ale de Huelva, se va al puesto 36 con 155 puntos.

Por su parte, el coro 'Al garete', efectivamente, se va a la última posición con apenas 111 puntos.