Los puntos y la clasificación final de las comparsas en el COAC 2026: La penalización no perjudica al dominio de 'DSAS3'

A pesar de la penalización, el jurado de la modalidad de comparsas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tuvo muy claro desde el principio que 'DSAS3' iba a ser el primer premio. El grupo de Jesús Bienvenido estuvo al frente de la tabla desde el primer día a pesar de perder un punto por vocal por excederse de tiempo en la primera actuación. A partir de cuartos, especialmente, la competición ya apenas existió, siendo su distancia con 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares, totalmente insalvable.

De hecho, Bienvenido ganó en tres de los cuatro pases, siendo solo en la Gran Final cuando se produjo una victoria moral, que no definitiva por parte de la comparsa de Martínez Ares. Así, las distancias entre ambos grupos fueron de 2,38 puntos en preliminares, 6,86 puntos en cuartos, 8,91 puntos en semifinales y 6,51 puntos en la Gran Final.

En cuanto a las otras dos finalistas, 'Los invisibles' siempre estuvo entre las cuatro primeras, aunque despegada de la cabeza. Así, ya en preliminares fue cuarta a 11,64 puntos de 'DSAS3'. Solo en cuartos llegó a ocupar la tercera plaza, cayendo en semifinales de nuevo a la cuarta posición en beneficio de 'El patriota'.

Respecto a la comparsa de Alcalá de Guadaíra, es muy llamativo su ascenso a lo largo del Concurso del Falla. Así, arrancó el certamen en novena posición con 219,93 puntos. Sin embargo, desde cuartos vivió un ascenso meteórico al sumar 19,50 puntos más que en preliminares, siendo esta su mejor actuación y colocándola ya en cuarta posición, asaltando la tercera en semifinales. En la Gran Final, la distancia con 'Los invisibles' fue de solo 1,80 puntos. Asimismo, la segunda posición se situó a 56,81 puntos, una distancia más que considerable.

Respecto al resto de comparsas, existen varias cuestiones muy llamativas. La primera de ellas es que la comparsa 'El manicomio' inició el Concurso en tercera posición con 227,59 puntos. Sin embargo, empezó a caer en picado al pasar a la quinta plaza en cuartos tras sumar 218,03 puntos, 9,56 puntos menos que en preliminares, algo que no suele ser habitual. En semifinales, aunque remontó en puntuación, acabó en séptima posición.

También es muy llamativa la situación de 'Los pájaros carpinteros', con una trayectoria muy parecida a la de 'El manicomio'. Así, la comparsa de Nene Cheza y Antonio Pedro Serrano el Canijo obtuvo la quinta mejor puntuación en preliminares con 226,87 puntos. Sin embargo, en cuartos tuvo un descenso de 13,83 puntos respecto al primer pase, una bajada que no se suele corresponder con el recorrido de las agrupaciones en el COAC, pasando a una novena posición que ya no abandonaría.

Otro aspecto también sorprendente es lo lejos que se quedaron las agrupaciones semifinalistas de poder entrar en la Gran Final, lo que demuestra lo claro que tenía el jurado este corte desde cuartos de final. Así, 'Los locos', que acabó en quinta posición, se quedó a 21,85 puntos de 'Los invisibles' en semifinales. Pero es que 'El manicomio', quinta en la fase de cuartos, finalizó esta fase a 13,74 puntos de 'El patriota', cuarta en ese momento del Concurso del Falla.

En cuanto al top 10 para conseguir el pase a las semifinales, sobresale del análisis de los puntos lo sucedido con la comparsa 'El hombre de hojalata'. Esta agrupación finalizó como décima la primera fase con 219,60 puntos. Sin embargo, se produjo un descalabro en la puntuación de cuartos de final con solo 200,04 puntos, 19,56 puntos menos, lo que la echó de las semifinales y la mandó a la 14ª plaza. La beneficiada fue 'El jovencito Frankenstein, que pasó de ser 12ª en preliminares a ascender al décimo puesto en cuartos y semifinales. En el segundo corte, 'Las muñecas' se quedó a solo 0,61 puntos de entrar en semifinales.

En cuanto a la polémica por la eliminación de la comparsa 'El desguace' en cuartos de final, el jurado lo tuvo muy claro desde preliminares, fase en la que acabó en 14ª posición. En cuartos consiguió subir un puesto, quedándose de la décima plaza a 6,95 puntos.

