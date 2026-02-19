Los puntos y la clasificación final de las comparsas en el COAC 2026: La penalización no perjudica al dominio de 'DSAS3'
La Gran Final queda decidida desde el pase de cuartos, momento en el que 'El patriota' pasa a estar entre las cuatro elegidas para la última noche del certamen de coplas
A pesar de la penalización, el jurado de la modalidad de comparsas del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tuvo muy claro desde el principio que 'DSAS3' iba a ser el primer premio. El grupo de Jesús Bienvenido estuvo al frente de la tabla desde el primer día a pesar de perder un punto por vocal por excederse de tiempo en la primera actuación. A partir de cuartos, especialmente, la competición ya apenas existió, siendo su distancia con 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares, totalmente insalvable.
De hecho, Bienvenido ganó en tres de los cuatro pases, siendo solo en la Gran Final cuando se produjo una victoria moral, que no definitiva por parte de la comparsa de Martínez Ares. Así, las distancias entre ambos grupos fueron de 2,38 puntos en preliminares, 6,86 puntos en cuartos, 8,91 puntos en semifinales y 6,51 puntos en la Gran Final.
En cuanto a las otras dos finalistas, 'Los invisibles' siempre estuvo entre las cuatro primeras, aunque despegada de la cabeza. Así, ya en preliminares fue cuarta a 11,64 puntos de 'DSAS3'. Solo en cuartos llegó a ocupar la tercera plaza, cayendo en semifinales de nuevo a la cuarta posición en beneficio de 'El patriota'.
Respecto a la comparsa de Alcalá de Guadaíra, es muy llamativo su ascenso a lo largo del Concurso del Falla. Así, arrancó el certamen en novena posición con 219,93 puntos. Sin embargo, desde cuartos vivió un ascenso meteórico al sumar 19,50 puntos más que en preliminares, siendo esta su mejor actuación y colocándola ya en cuarta posición, asaltando la tercera en semifinales. En la Gran Final, la distancia con 'Los invisibles' fue de solo 1,80 puntos. Asimismo, la segunda posición se situó a 56,81 puntos, una distancia más que considerable.
Respecto al resto de comparsas, existen varias cuestiones muy llamativas. La primera de ellas es que la comparsa 'El manicomio' inició el Concurso en tercera posición con 227,59 puntos. Sin embargo, empezó a caer en picado al pasar a la quinta plaza en cuartos tras sumar 218,03 puntos, 9,56 puntos menos que en preliminares, algo que no suele ser habitual. En semifinales, aunque remontó en puntuación, acabó en séptima posición.
También es muy llamativa la situación de 'Los pájaros carpinteros', con una trayectoria muy parecida a la de 'El manicomio'. Así, la comparsa de Nene Cheza y Antonio Pedro Serrano el Canijo obtuvo la quinta mejor puntuación en preliminares con 226,87 puntos. Sin embargo, en cuartos tuvo un descenso de 13,83 puntos respecto al primer pase, una bajada que no se suele corresponder con el recorrido de las agrupaciones en el COAC, pasando a una novena posición que ya no abandonaría.
Otro aspecto también sorprendente es lo lejos que se quedaron las agrupaciones semifinalistas de poder entrar en la Gran Final, lo que demuestra lo claro que tenía el jurado este corte desde cuartos de final. Así, 'Los locos', que acabó en quinta posición, se quedó a 21,85 puntos de 'Los invisibles' en semifinales. Pero es que 'El manicomio', quinta en la fase de cuartos, finalizó esta fase a 13,74 puntos de 'El patriota', cuarta en ese momento del Concurso del Falla.
En cuanto al top 10 para conseguir el pase a las semifinales, sobresale del análisis de los puntos lo sucedido con la comparsa 'El hombre de hojalata'. Esta agrupación finalizó como décima la primera fase con 219,60 puntos. Sin embargo, se produjo un descalabro en la puntuación de cuartos de final con solo 200,04 puntos, 19,56 puntos menos, lo que la echó de las semifinales y la mandó a la 14ª plaza. La beneficiada fue 'El jovencito Frankenstein, que pasó de ser 12ª en preliminares a ascender al décimo puesto en cuartos y semifinales. En el segundo corte, 'Las muñecas' se quedó a solo 0,61 puntos de entrar en semifinales.
En cuanto a la polémica por la eliminación de la comparsa 'El desguace' en cuartos de final, el jurado lo tuvo muy claro desde preliminares, fase en la que acabó en 14ª posición. En cuartos consiguió subir un puesto, quedándose de la décima plaza a 6,95 puntos.
Puntos por fases (preliminares, cuartos, semifinales y final) y la clasificación final
- DSAS3 238,88 (1º) + 253,21 (492,09 - 1º) + 254,55 (746,64 - 1º) + 251,65 (998,29 - 1º)
- Los humanos 236,50 (2º) + 248,73 (485,23 - 2º) + 252,50 (737,73 - 2º) + 254,05 (991,78 - 2º)
- El patriota 219,93 (9º) + 239,43 (459,36 - 4º) + 237,87 (697,23 - 3º) + 237,74 (934,97 - 3º)
- Los invisibles 227,24 (4º) + 234,99 (462,23 - 3º) + 232,44 (694,67 - 4º) + 238,50 (933,17 - 4º)
- Los locos 224,96 (6º) + 216,61 (441,57 - 7º) + 231,25 (672,82 - 5º)
- La camorra 221,13 (7º) + 223,56 (444,69 - 6º) + 225,23 (669,92 - 6º)
- El manicomio 227,59 (3º) + 218,03 (445,62 - 5º) + 222,85 (668,47 - 7º)
- OBDC. Me quedo contigo! 220,43 (8º) + 219,97 (440,40 - 8º) + 227,23 (667,63 - 8º)
- Los pájaros carpinteros 226,87 (5º) + 213,04 (439,91 - 9º) + 222,51 (662,42 - 9º)
- El jovencito Frankenstein 215,49 (12º) + 222,70 (438,19 - 10º) + 219,17 (657,36 - 10º)
- Las muñecas 215,13 (13º) + 222,45 (437,58 - 11º)
- La marea 216,06 (11º) + 221,20 (437,26 - 12ª)
- El desguace 214,42 (14º) + 216,82 (431,24 - 13º)
- El hombre de hojalata 219,60 (10º) + 200,04 (419,64 - 14º)
- La biblioteca 200,74 (15º) + 209,71 (410,45 - 15º)
- Los hijos de Cádiz 195,30 (17º) + 196,01 (391,31 - 16º)
- La carne-vale 196,86 (16º) + 193,27 (390,13 - 17º)
- La palabra de Cádiz 190,15 (18º) + 194,36 (384,51 - 18º)
- Las jorobadas 189,72 (19º) + 192,82 (382,54 - 19º)
- La condená 186,27 (20º) + 193,74 (380,01 - 20º)
- Los mariposas 185,75
- Culpable 184,44
- El desvelo 182,06
- La juguetería 181,66
- Los trapos 181,48
- La última noche 180,77
- La hipócrita 180,39
- Salud, gaditanismo y libertad 180,16
- La gracia divina 178,29
- Los del escondite 177, 83
- Cadirvana 176,88
- Sociedad Limitada 172, 99
- Lxs Invencibles 169,73
- Los que escriben en la arena 169,24
- Digan lo que digan 169,16
- Las manos de Cádiz 166,00
- Los fantasmas 160,71
- La conexión 160,56
- Los artificiales 160,28
- Mindundi 157,90
- La última cuerda 152,30
- El refugio 150,69
- Los señalaos 146,33
- El verdugo 146,05
- Las lobas 145,34
- Los trapos sucios 142,44
- La ciudad prohibida 131,78
- El vecindario 119,48
- Contra viento y marea 106,69
- Las taradas 100,03
- La moda de Cádiz 97,29
- Con la primera risa 69,53
- Las pasajeras 64,97
