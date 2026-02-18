Los puntos y la clasificación final de las chirigotas en el COAC 2026: 'Ssshhhhh!!' gana sin apenas oposición

La chirigota 'Ssshhhhh!!' lideró todo el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Con una trayectoria sin mácula, fue a partir de la fase de cuartos cuando se despegó del resto de competidores para conseguir un primer premio rotundo y sin oposición. Esta es la principal conclusión del análisis del desglose de los puntos en esta modalidad, que guarda alguna nota muy curiosa sobre los vaivenes del jurado calificador, afectando especialmente a un grupo.

Este es la chirigota 'Los antiguos', de Iván Romero y Carlos Pérez, que presenta en sus puntos varias situaciones llamativas. La primera de ellas es la enorme diferencia de puntos entre las preliminares y los cuartos de final, consiguiendo 21,88 puntos más en su segunda actuación, lo que le permitió pasar de la undécima a la séptima posición, siendo además la segunda chirigota más puntuada de la segunda fase -una diferencia de nueve puestos respecto a las preliminares-. La otra cuestión curiosa afecta a su actuación en semifinales, ya que la letra del primer cuplé está puntuada con solo un punto por cada vocal. Esto se debe a la acusación de plagio de un cuplé de la chirigota 'El Atlético Agujetas (el peor equipo del mundo)', el referente a un patinete y el Campo Hondo. Esto provocó que esta chirigota quedara en 10ª posición, cuando en condiciones normales, si hubiera seguido la senda de cuartos, se podría haber acercado a la pelea de una Gran Final que se le quedó a 17,30 puntos.

En cuanto a la cabeza de la clasificación, en preliminares los puntos quedaron muy ajustados entre 'Ssshhhhh!!' con 226,86 puntos, 'Los que la tienen de mármol' con 226,85 puntos, 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) con 226,30 puntos y 'Los que van a coger papas' con 225,25 puntos. De esta forma, la idea inicial de finalistas que tenía el jurado se quedó en una horquilla de 1,61 puntos, lo que le permitía poder mover las piezas en las siguientes fases. Por detrás de ellas, se situaron 'Una chirigota en teoría' con 220,35 puntos y 'Los compay' con 219,66 puntos. Otro hecho destacable es que 'Los cadisapiens (la involución)' superó el primer corte en séptima posición, cayéndose de las semifinales por su pase de cuartos.

Ya en cuartos de final, las piezas del puzle, aunque no todas, empiezan a encajar. Así, en la primera y en la segunda posición ya se colocaron las chirigotas del Bizcocho y Pablo de la Prida, y la Alejandro Pérez el Peluca, aunque ya se produjo la primera distancia considerable al haber entre ambas 7,61 puntos. En semifinales se amplió a 18,50 puntos, mientras que en la final fue de 28,42 puntos.

También en cuartos de final, se produjo un intercambio de posiciones entre 'Los que van a coger papas' y 'Los que la tienen de mármol', pasando la chirigota del Yuyu al tercer lugar en detrimento a la del Melli de El Puerto y el Molina, que bajó a la cuarta posición con una diferencia de 2,30 puntos. En esta segunda fase, 'Los compay' se colocó en quinta posición a 1,71 puntos de la Gran Final, siendo sexta 'Una chirigota en teoría' a 3,91 puntos del cuarto puesto.

Entre las preliminares y los cuartos de final, la chirigota que se cayó del top 10, el que marca la clasificación a las semifinales, fue 'Los cadisapiens (la involución), que se quedó a 0,66 puntos de 'Los Robin', que fue quien marcó el corte.

El vuelco en las semifinales lo protagonizó 'Una chirigota en teoría', que con 237,56 puntos se convirtió en la segunda agrupación más valorada en este pase, lo que le permitió subir tres escalones para colocarse en una tercera posición que ya no perdió en la Gran Final. Por su parte, 'Los que van a coger papas' bajó a la cuarta posición por una distancia de 0,54 puntos. La perjudicada fue 'Los que la tienen de mármol', que cayó a la quinta plaza a 7,54 puntos de la Gran Final, una distancia considerable. En sexta y séptima posición acabaron 'Los Robin' y 'Los hombres de Paco', respectivamente, quedando su participación condicionada por los puntos de las preliminares, que les alejaron de pelear por un lugar en la última noche del certamen de coplas.

Ya en la Gran Final, y dejando a un lado a 'Ssshhhhh!!', las posiciones no se movieron, aunque se ampliaron las distancias, con 6,01 puntos entre el segundo y el tercero, y 5,49 puntos entre el tercero y el cuarto.

En cuanto al resto de las chirigotas, llama la atención que 'Seguimos cayendo mal' acabara la fase preliminar en 16ª posición a pesar de las buenas críticas. Esto la descartó desde el inicio de la pelea por un puesto en semifinales, finalizando en el puesto 14º.

Puntos por fases (preliminares, cuartos, semifinales y final) y la clasificación final

Ssshhhhh!! 226,89 (1º) + 234,51 (461,4 - 1º) + 241,16 (702,56 - 1º) + 242,01 (944,57 - 1º) Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción) 226,30 (3º) + 227,49 (453,79 - 2º) + 230,27 (684,06 - 2º) + 232,09 (916,15 - 2º) Una chirigota en teoría 220,35 (5º) + 223,88 (444,23 - 6º) + 237,56 (681,79 - 3º) + 228,35 (910,14 -3º) Los que van a coger papas 225,25 (4º) + 225,19 (450,44 - 3º) + 230,81 (681,25 - 4º) + 223,40 (904,65 - 4º) Los que la tienen de mármol 226,85 (2º) + 221,29 (448,14 - 4º) + 225,57 (673,71 - 5º) Los Robin 212,81 (9º) + 224,49 (437,3 - 10º) + 232,75 (670,05 - 6º) Los hombres de Paco 211,30 (10º) + 229,69 (440,99 - 8º) + 228,79 (669,78 - 7º) Piensa mal y acertarás (los desconfiaos) 216,82 (8º) + 222,85 (439,67 - 9º) + 229,23 (668,9 - 8º) Los compay 219,66 (6º) + 226,97 (446,63 - 5º) + 222 (668,63 - 9º) Los antiguos 210,70 (11º) + 232,58 (443,28 - 7º) + 220,67 (663,95 - 10º) Los cadisapiens (la involución) 217,87 (7º) + 218,77 (436,64 - 11º) Nos hemos venío arriba 207,13 (12º) + 223,07 (430,2 - 12º) Los semicuraos 205,97 (13º) + 212,31 (418,28 - 13º) Seguimos cayendo mal 196,49 (16º) + 214,67 (411,16 - 14º) Los camper del sur 204,47 (14º) + 203,93 (408,4 - 15º) Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos 196,89 (15º) + 210,69 (407,58 - 16º) Los Camerún de la Isla 187,53 (18º) + 203,33 (390,86 -17º) La purga: los que no pasan 189,10 (17º) + 180,99 (379,09 - 18º) Los niños con nombre 180,66 (20) + 187,28 (367,94 - 19º) L@s quince en las algas 183,50 (19º) + 176,41 (359,91 - 20º) Los de la tribu de al lado 175,34 Los mohigangas 174,65 Las que salen por la noche 173,33 A quién le importa! 163,97 ¡¡Qué más quiere que te diga!!: 163,52 La comunidad autónoma 162,95 Los que luchan por sus sueños (Los narcolépticos) 162,04 Los legales, nosotros sí, no?? 161, 89 La viña de mis ojos 160,82 Las bodas de plata 159,84 San Taratachín 157,49 To pa mí 157,26 Los ahumaos 156,35 Tu cara me suena 145,90 Cariño... vaya ambientazo! 144,17 Omá, no me esperes pa almorzar 143,80 ¿No son pa matarlos? 141,97 Mírala cara a cara 135,32 Los que te dan el último viaje 135,07 El marqués de la paguita 132,53 Los que se lo llevan calentito 132,24 Los Ken, una chirigota en deconstrucción 125,49 Yo con esto no puedo 118,40 Kay 68,41 Los Legias con G 50,23