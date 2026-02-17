Los puntos y la clasificación de los coros del COAC 2026: 'El sindicato' se coloca en cabeza desde cuartos de final

El coro 'El sindicato', de Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el Canijo, mandó con firmeza en la modalidad desde la fase de cuartos de final, momento del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en el que se colocó en una primera posición que ya no soltaría. Por su parte, el resto de premios quedaron decididos en semifinales, con distancias casi insalvables entre todos los participantes.

Lo más llamativo del análisis de los puntos de la modalidad de coros es que 'Las mil maravillas' arrancó el certamen de coplas en primera posición, siendo esta la actuación más valorada con 242,72 puntos. Sin embargo, en cuartos de final se produjo un bajón muy llamativo al obtener 228,23 puntos, lo que supuso un descenso de 14,49 puntos. Una bajada tan acusada no suele ser la norma en el COAC, ya que normalmente las puntuaciones suelen ir en ascenso. Esto provocó que en cuartos de final descendiera hasta la segunda plaza, completándose la caída en semifinales al conseguir 225,50 en este pase. En este momento, el coro 'La esencia', liderado por David Fernández y José Manuel Pedrosa, se colocó en la segunda posición sacándole 13,38 puntos en el global (709,83 puuntos frente a 696,45 puntos). En la final, diferencia entre ambos coros ascendió a 16,60 puntos (944,43 frente a 927,83).

Respecto a la primera posición, tras el pase de semifinales todavía existió una mínima posiblidad de pelea al situarse la distancia entre 'El sindicato' y 'La esencia' en 6,42 puntos (716,25 puntos frente a 709,83 puntos). Sin embargo, en la final, el coro de Julio Pardo se acabó imponiendo por 13,43 puntos de diferencia.

En la pelea por la zona alta de los premios, el coro 'ADN', de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, quedó descolgado en el pase de preliminares al conseguir 221,90 puntos, 20,82 puntos menos que 'Las mil maravillas'. De hecho, superó el primer corte en quinta posición, siendo cuarta 'La carnicería'. El Coro Libertario perdió sus posibilidades en cuartos de final al situarse a 11,56 puntos de 'ADN' (455,27 puntos frente a 443,71 puntos). Esta distancia se mantuvo casi inalterable en semifinales, quedándose a 11,31 puntos (689,27 puntos frente a 677,96 puntos).

Del resto de participantes, solo destaca que 'El reino de los cielos' entró en cuartos de final en sexta posición, ocupando este lugar a partir del segundo pase el coro chiclanero 'La ciudad perfecta'. Por su parte, 'Los mentirosos' nunca tuvo opciones de entrar en semifinales, quedándose a 34,42 puntos de 'El reino de los cielos', además de no llegar al mínimo de 400 puntos para entrar en semifinales.

Como nota curiosa, el jurado 2 le otorgó cero puntos al coro 'Al garete' en el segundo cuplé, los estribillos y la impresión general.

Puntos por fases (preliminares, cuartos, semifinales y final) y la clasificación final

El sindicato 240,76 (2º) + 238,66 (479,42 - 1º) + 236,83 (716,25 - 1º) + 241,61 (957,86 - 1º) La esencia 234,26 (3º) + 235,33 (469,59 - 3º) + 240,24 (709,83 - 2º) + 234,60 (944,43 - 2º) Las mil maravillas 242,72 (1º) + 228,23 (470,95 - 2º) + 225,50 (696,45 - 3º) + 231,38 (927,83 - 3º) ADN 221,90 (5º) + 233,37 (455,27 - 4º) + 234 (689,27 - 4º) + 226,37 (915,64 - 4º) La carnicería 223,53 (4º) + 220,18 (443,71 - 5º) + 234,25 (677,96 - 5º) La ciudad perfecta 197,86 (7º) ´+ 215,87 (413,73 - 6º) + 213,70 (627,43 - 6º) El reino de los cielos 208,27 (6º) + 201,20 (409,47 - 7º) + 195,69 (605,16 - 7º) Los mentirosos 186,98 (8º) + 188,07 (375,05 - 8º) ¡Qué pechá de paja! 186,45 (9º) + 187,02 (373,47 - 9º) Dame veneno 186,16 (10º) + 173,56 (359,72 - 10º) Los caletarios 176,19 Café Puerto América 170,76 Las gladitanas 170,24 Al lío 153,47 Tu muralla 135,01 La marinera129,66 La Viña del Mar 117,17 Al garete 67,27