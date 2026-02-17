Los puntos y la clasificación de los cuartetos en el COAC 2026: '¡Que no vengan!' lidera desde preliminares

No hubo grandes cambios a lo largo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla en la modalidad de cuartetos. '¡Que no vengan!', de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, dominó el certamen de principio a fin, sin haber posibilidad de que se produjera un vuelco en la clasificación final.

Así, ya en preliminares, la distancia con el segundo clasificado, en ese momento el cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)', fue de 15,10 puntos. En la final, esta se amplió a los 31,70 puntos con respecto al segundo premio, conquistado por 'Crónica de una muerte más que anunciada'.

Aun así, sí se pueden sacar algunas notas curiosas del desarrollo del Concurso en la modalidad. La más destacada de ellas es el crecimiento a lo largo del certamen de 'Crónica de una muerte más que anunciada', de David Caro, Antonio Labajo, Antonio Beiro y Blanca Puente. Este cuarteto consiguió una importante subida de 30,40 entre preliminares y cuartos de final (196,40 puntos frente a 226,80 puntos). De hecho, no puede llegar a pelear el primer premio por su puntuación en su primera actuación, ya que los puntos de cuartos y semifinales sí están a este nivel, lo que le habría beneficiado en el formato de arrastre hasta el pasado año, en el que se descartaba la primera pase.

De hecho, una cuestión muy destacable es que este cuarteto consiguió la actuación mejor valorada de todo el certamen en semifinales, en la que representó la escena de la crucifixión. Una muy buena parodia, con la intervención de la Virgen María, que fue reconocida de esta forma por el jurado.

Por su parte, 'Los Latin King (de la calle Pasquín), de Manu Peinado, comenzó el certamen en segunda posición, viéndose ampliamente superado por 'Crónica de una muerte más que anunciada' desde cuartos de final, habiendo en la final una diferencia entre ambos de 39,1 puntos.

Puntos por fases (preliminares, cuartos, semifinales y final) y la clasificación final

¡Que no vengan! 212,40 (1º) + 231,70 (441,10 - 1º) + 233,40 (677,5 - 1º) + 232,50 (910 - 1º) Crónica de una muerte más que anunciada 196,40 (3º) + 226,80 (423,2 - 2º) + 237,20 (660,4 - 2º) + 217,90 (878,3 - 2º) Los Latin King (de la calle Pasquín) 197,30 (2º) + 215 (412,3 - 3º) + 209,7 (622 - 3º) + 217,20 (839,2 - 3º) El despertar de la fuerza. Abre el ojete 180,90 (4º) + 171,90 (352,8 - 4º) La pandilla inclusiva 152 Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero 137,40 ¡Que vengan! 115,30