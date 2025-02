Procopio pide la vuelta de las ninfas al Carnaval de Cádiz "como las salineras de San Fernando o las falleras de Valencia"

El coro 'Son y sal' abría telón en la duodécima sesión de las preliminares del COAC 2025. Su letrista, Antonio Procopio, al que ha acompañado en la música Jose Mari Barranco 'El lacio', destacó al finalizar la actuación que le habían quedado "muy buenas sensaciones. Quería hacer un coro, mitad La Habana y mitad Cádiz, dos ciudades hermanas, con muchas cosas en común, buena y malas, y eso es lo que he intentado plasmar en el popurrí. Hay que decir algo, no se puede sacar un coro por sacar".

En el segundo tango, rematado con la entrega de un ramo de flores a una mujer con el traje de piconera que bailó la pieza, el coro defendía la figura de las ninfas y la diosa del Carnaval, que desaparecieron de la fiesta desde 2017. Procopio explicaba esta letra aclarando que "no es tanto una defensa a ultranza de las ninfas a nivel político, es un recuerdo mío de cuando yo empezaba en los 80, que veníamos aquí y le cantábamos el tango a las gaditanas, y también en la Plaza, con diversión e interactuando".

Apostilló que "llevo en mi coro a nueve mujeres y soy el que más defiende, si no ahí están mis letras, la igualdad de la mujer. Si mi hija quiere salir en una agrupación tiene todas las oportunidades del mundo. Pero si me dice que le gustaría ser ninfa y representar a Cádiz, como las salineras en San Fernando o las falleras en Valencia, ¿por qué nosotros no? Esto no tiene por qué ser político ni para las niñas guapas. Que puedan representar a Cádiz tengan la edad que tengan. Siempre desde la libertad y respetando muchísimo a quienes no están de acuerdo conmigo".

Procopio no cantó esta vez con su coro por motivos de salud. "Esta mañana tuve una pequeña arritmia y me aconsejaron no cantar. Mañana estaré bien", señalaba.

Como presiente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga) y representante de la misma en el Consejo de Participación del COAC, habló sobre la polémica de la actuación de la chirigota 'Abre los ojos' en la noche del domingo. "Cuando lo vi en la tele pensé que esto iba a dar lugar al debate de si la preselección fuera o dentro del Falla. Yo personalmente defiendo a capa y espada el que todo el mundo pueda venir. Esto es del pueblo, y el teatro no solamente es nuestro, de los gaditanos, que nos estamos volviendo a veces demasiado chovinistas. Pero en el respeto mínimo que se merece el Falla sí estoy de acuerdo", manifestó.

Sobre esta controversia aclaró que "personalmente, y no hablo como presidente de Ascoga, si yo estuviera en el jurado, y si el reglamento lo permitiera, le hubiera echado el telón. Pero por la falta de respeto al público que paga una entrada para ver calidad. Y esa chirigota no la tenía".

La 'pajarraca' que se formó en el Falla el domingo le recuerda a 1986. "Lo que ha ocurrido no lo veo desde 'Los tontos de capirote'. Cuidado, con la diferencia de que aquella chirigota lo hacía bien. Era una transgresión. Eso fue un escándalo que muchos compartíamos, pero tenía calidad", apuntó.

También se refirió a las palabras de la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, que al hilo de lo sucedido con 'Abre los ojos' se ha mostrado dispuesta a abrir el debate, en el seno del Consejo de Participación, sobre la preselección para evitar actuaciones como la de esta chirigota. "Si ella lo considera, que se abra el debate para el año que viene. En realidad, se ha abierto muchas veces. Y al final todo se queda igual, vamos a hablar claro", concluyó Antonio Procopio.