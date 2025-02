La concejala Beatriz Gandullo se abre a la opción de una preselección para entrar en el COAC y explica por qué no se echó el telón del Falla a la chirigota negacionista

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha explicado este lunes por qué no se echó el telón durante la sesión del domingo en la que el público del Gran Teatro Falla así se lo pidió al jurado de modo tajante. El argumento esgrimido es el mismo que ha explicado este medio a través del Diario del Carnaval y no es otro que la propia normativa, el Reglamento del Concurso de Agrupaciones no plantea esa posibilidad. "La bajada de telón ya no se contempla en las bases, se retiró del Concurso. El jurado tiene ahora otros criterios para valorar al grupo y no nos compete a nosotros la bajada de telón", ha explicado Gandullo. Solo cuestiones de orden público podrían llevar a la bajada del telón en caso de que la seguridad no pudiera garantizarse y sería, en tales circunstancias, los responsables de seguridad los que tendrían que tomar dicha decisión. De modo que Gandullo defiende que se actuó según el reglamento que a día de hoy no contempla la opción solicitada por los asistentes al teatro en la noche del domingo.

La denominada chirigota negacionista fue silenciada por los cánticos del público durante el transcurso de la undécima sesión de preliminares. Más allá del soliloquio introductorio que planteó el actor Óscar Terol en el inicio de la actuación, el resto del repertorio no llegó a los espectadores ni del teatro ni de las retransmisiones por televisión y radio sofocado por la voz a coro del Teatro Falla, algo que ha provocado numerosas reacciones dentro y fuera del mundo del Carnaval.

"Cada grupo tiene libertad de expresión y lo que vimos anoche no es agradable, enfrentarse a ese tipo de decisiones. Si hay que abrir un debate lo haremos a través de los Consejos de Participación donde están representados todos los colectivos vivos del Carnaval" argumentó la concejala. "El contenido es inédito incluso para nosotros" ha explicado sobre el mensaje que intentó divulgar 'Abre los ojos'. Y en referencia a la respuesta del público, Gandullo ha insistido en que "la misma libertad de expresión que tienen las agrupaciones para traer un repertorio, la tiene el público para dar respuesta a lo que ve y lo que vimos anoche fue lo que el público quiso expresar, libertad absoluta".

En cuanto a si pudo haber vulneración de algún derecho por las imágenes divulgadas ayer en el teatro, Gandullo ha explicado que "el jurado tiene ahora 48 horas para decidir sobre lo que vio anoche y son ellos los que valoran absolutamente todo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también nos acompoñaban anoche y que son los competentes en materia de seguridad tendrán que decidir si se ha vulnerado algún tipo de derecho o ha habido algún incidente o vulneración".

Sobre la posibilidad de instaurar una fase de preselección para evitar que lleguen estos espectáculos bochornosos al Concurso, la concejala de Fiestas dice estar abierta siempre que así se plantee en los Consejos de Participación. Gandullo dice que ese debate no se ha abierto en las reuniones, aunque sí se la ha planteado algún autor a título individual, pero no en las negociaciones preparatorias del Consejo. "Esto es un debate eterno, no es la primera vez que hablamos de hacer una preselección para entrar al Concurso, pero oficialmente nunca se ha hablado de preselección en el Consejo de Participación. Si hay que abrir el debate nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo hemos dicho muchas veces, el equipo de gobierno no ha venido a cambiar nada si el Carnaval no quiere" e insiste en que "el Concurso es algo vivo e igual que este año hemos velado por la paridad del jurado de verdad, pues abriremos ese debate que por supuesto abordaremos", ha concluido la concejala.