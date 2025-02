Las redes estallan contra la chirigota negacionista 'Abre los ojos' y ovacionan al público del Teatro Falla: "La gente no es tonta"

Las redes, que se hacen eco de todo cuanto ocurre en el Teatro Falla, no se quedaron atrás anoche, ante el insólito espectáculo entre dantesco y bochornoso que sirvió la chirigota negacionista 'Abre los ojos'. ¡Fuera del Falla!, lanzaba el respetable, que como soberano que es, puso a la agrupación en su sitio.

Ante un repertorio sin nivel, sin afinación, sin ensayos, sin letras, sin música y sin nada, el teatro respondió con coplas míticas del Carnaval de Cádiz, aparte de solicitar a gritos algo a la que no accedió el jurado porque realmente no puede hacerse según la normativa actual: bajar el telón ante tal falta de respeto. Y se pidió por el continente y, claro está, por el contenido, el poco que se pudo escuchar al diluirse entre las verdaderas cuartetas y estribillos que han hecho historia en el Carnaval. Una situación también histórica que rápidamente se extendió, se hizo viral en las redes sociales. Carnavaleros de renombre y aficionados se hicieron eco del ejercicio de libertad que es el Carnaval de Cádiz. Por aquí no pasa un mensaje que ha querido lanzarse, en este caso anti-vacunas, desde el mínimo respeto a lo que es el concepto y la esencia de lo que es una chirigota. Aquí algunas reacciones de nuestros carnavaleros.

Uno de los primeros en hablar fue José Antonio Vera Luque, que con bastantes tablas en esto del Concurso espetó que "podría haber sido peor, podrían haber traído cupletinas", dijo con sorna.

También habló otro chirigotero bien conocido, José Guerrero Yuyu, que habló de lo indigno del espectáculo de ayer y de la lógica respuesta del público del Falla

El autor veterano Luis Ripoll ha comentado a este Diario que "la gente no es tonta. El público del Falla sabe que en unas preliminares, puede haber de todo. Bueno,regular,malo y malísimo. Pero respeta la ilusión y la valentía del que viene a exponer su repertorio.

Pero, añade el comparsista, "lo sucedido ayer, se aparta de todos los cánones carnavalescos y se notó a leguas que el grupo de personas que apareció por el escenario, venían a "exponer" un discurso panfletario, reaccionario, negacionista, fascista e insultante. Además utilizando menores y más cosas que no me atrevo a asegurar", sentenció.

El cuartetero Ángel Gago no dudó tampoco en agradecer al público del Teatro Falla su reacción, con un sincero "mi enhorabuena al público del Falla de hoy"

Por su parte el autor de comparsas Germán García Rendón solicitó bajar el telón en twitter, como lo hizo todo el respetable a medida que avanzaba la función. Si bien, la normativa actual lo impide, parece ser.

Muy concienciado en el tema de la salud mental, posteriormente añadió en su perfil de X que estas son las consecuencias "de recortar en educación y de no invertir en salud mental"

La comparsista Palmira Santander también mencionó la vergüenza que supuso la actuación de esta chirigota, de la que dijo que estaba "meándose en nuestra casa".

Y más allá de las redes de nuestros autores y carnavaleros, numerosos aficionados a la fiesta se pronciaron, calificando el espectáculo de demencial y alabando la voz soberana del público del Teatro Falla, que anoche reaccionó poniendo en su sitio a la chirigota negacionista.

La periodista y directora de RTVA, Paloma Jara, no solo valoró la reacción del público, sino también su valentía

El periodista Fonsi Loaiza expuso que el público se enfrentó a la "chirigota ultraderechista y negacionistas Katy Balber, que fue la responsable de afiliados de VOX"

También se lanzaron numerosos mensajes como el de @JaleoRojo, quien relató que "si la libertad estuviera en peligro, la última trinchera estaría en Cádiz".

Incluso la actriz Lidia San José, enamorada del Carnaval de Cádiz, alabó la congruencia y el arte del público del Falla.