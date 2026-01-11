La primera sesión de preliminares del COAC 2026, en directo, desde el Teatro Falla

Empieza al fin, para el disfrute de los gaditanos y de todos los aficionados a esta fiesta. el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz del año 2026. El Teatro Falla acoge desde este domingo, 11 de enero, a partir de las 20.00 horas, la primera sesión de preliminares del COAC, que llega con siete agrupaciones. La noche se presenta más que entretenida. La cabeza de serie de la función es la comparsa 'El desguace', la nueva propuesta de Chapa y Rául Cabrera, bajo la dirección de Javier Bohórquez y que se presenta con cambios. En chirigotas empiezan a competir las chirigotas de los Pibes, el año pasado 'Una chirigota con shoniket3', y la del Sheriff, bajo el nombre de 'Los semicuraos'.e l coro de Ceuta será el primero en disparar en una función donde también llegan comparsas de El Puerto y Los Barrios y la chirigota de Dos Hermanas