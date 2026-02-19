El primer recuerdo carnavalero de... Nene Cheza de 'Los pájaros carpinteros'
El autor de comparsas se remonta a su infancia, cuando iba a casa de su tío Pepito Martínez cuando salía con Antonio Martín
El primer recuerdo carnavalero de Waxi, de 'DSAS3'
El autor de comparsas Nene Cheza se remonta a un recuerdo familiar, en casa de su tío, el querido músico Pepito Martínez, donde iba siempre de niño para ver qué tramaba su comparsa, que entonces era la de Antonio Martín, "con míticas comparsas como 'Agua clara', Voces negras' o 'Charlatanes de feria', y yo me iba a su casa a ver el disfraz".
También rememora el autor de 'Los pájaros carpinteros' cuando su tío empezó a componer con Joaquín Quiñones, "que yo ya salia en infantiles y juveniles y ya estaba ahí, mamando de la guitarra de mi tío". No deja pasar la oportunidad Cheza de recordar con gran cariño la primera comparsa en la que salió, 'Cascabeles', que fue segundo premio, "cuyo recuerdo guardo con mucho cariño y me acuerdo de todo el repertorio, eh?, que es complicado".
