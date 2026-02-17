Carismático comparsista y gran aficionado, Adrián López 'Waxi' es el nuevo protagonista de la sección El primer recuerdo carnavalero, que Diario del Carnaval ha puesto en marcha para este Carnaval 2026.

Así, el carnavalero que milita en las filas de la comparsa 'DSAS3', de Jesús Bienvenido, echa la vista atrás, hasta la primera infancia para rescatar su primer contacto con la fiesta.

Waxi, a pesar de tener unos dos años, se recuerda en casa de su abuela, en la calle Portería de Capuchinos, escuchando la cinta de 'Los salseros'. "Ese fue el primer popurrí que me aprendí", asegura.